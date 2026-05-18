La AEMET avisa: llega una ola de calor sahariano con calima a Canarias con máximas de 33 grados

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el calor y la calima vuelven a Canarias esta semana, después del paréntesis fresco que ha dejado la DANA. La Agencia Estatal de Meteorología prevé tiempo estable durante la mayor parte de la semana, con intervalos nubosos en el norte de las islas y alguna lluvia débil el lunes y el martes, antes de que las temperaturas escalen y la calima se haga notar a partir del miércoles, especialmente en las islas orientales.

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, ha anticipado un ascenso térmico generalizado en todo el país, con noches tropicales en varias provincias peninsulares y un giro caluroso que llegará también al archipiélago. El factor a vigilar es la posible llegada de polvo sahariano en los próximos días.

Hasta 32 grados el viernes y el fin de semana según la AEMET

Según ha precisado el portavoz de la AEMET, habrá algo de calima en Lanzarote y Fuerteventura, aunque podrá alcanzar también a las islas occidentales en menor medida, y las temperaturas subirán en todo el archipiélago, sobre todo las máximas. Durante el viernes y el fin de semana podrían superarse los 32 grados en el sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, alcanzando localmente los 33 grados en las medianías más expuestas.

Los meteorólogos del portal Meteored coinciden en el diagnóstico pero advierten de que la evolución del tiempo de cara al final de la semana «sigue siendo incierta». Los principales modelos meteorológicos contemplan la posible formación de una DANA cerca de la Península que, dependiendo de su posición final, podría traducirse en tormentas intensas más probables en el norte peninsular o, por el contrario, reforzar todavía más la entrada de aire cálido.

«La calima será más significativa en medianías y cumbres durante la segunda mitad del día», precisa la AEMET en su previsión semanal para el archipiélago.

La previsión día a día según la AEMET

Lunes

En las islas más orientales se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. En el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas según datos de la AEMET.

Martes

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras la mañana. En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos a primeras y últimas horas con apertura de claros durante el día. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en el norte de las islas occidentales durante la madrugada. Temperaturas sin apenas cambios, salvo ligeros a moderados ascensos en zonas altas.

Miércoles

Predominio de cielos nubosos en el oeste de las islas más orientales y en el norte de las islas montañosas por debajo de los 800-1.200 metros, donde no se descartan lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en niveles altos en Lanzarote y Fuerteventura, extendiéndose progresivamente a medianías orientadas al sur y este del resto de las islas. Temperaturas en ligero ascenso, con incrementos localmente moderados en zonas de interior.

Jueves

En las islas más orientales según datos de la AEMET, se espera calima ligera, más significativa en las zonas elevadas, con cielos nubosos en el oeste durante la noche y poco nuboso durante el día. En las islas de mayor relieve, la calima será más testimonial, concentrándose en medianías orientadas al sureste. No se descarta que se alcancen o superen los 30 grados en zonas de interior del sur de Gran Canaria y del este de Lanzarote y Fuerteventura.

Viernes

Calima ligera más significativa en zonas elevadas de las islas orientales y testimonial en las occidentales, concentrándose en medianías orientadas al sureste. Por debajo de 600-800 metros en el norte, cielos nubosos nocturnos. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 30 a 33 grados en la vertiente sur de Gran Canaria, zonas de interior y del sureste de las islas orientales, y localmente en la vertiente sur de Tenerife. Viento de componente norte en zonas bajas, con probables rachas ocasionales muy fuertes en zonas costeras.

Los episodios de calima según datos de la AEMET, requieren extremar precauciones, especialmente para personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, mayores y niños. Las autoridades sanitarias recomiendan reducir la actividad al aire libre durante las horas centrales del día, mantener ventanas y puertas cerradas, hidratarse con frecuencia y, en caso de necesidad, utilizar mascarilla en exteriores en jornadas con visibilidad reducida.

El episodio de esta semana se prevé de intensidad ligera, pero el patrón meteorológico podría intensificarse si la DANA peninsular bombea aire sahariano con más fuerza hacia el archipiélago. La AEMET actualizará la información diariamente y los avisos por calima se activarán si se cumplen los umbrales técnicos en alguna isla.