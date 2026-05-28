Dorsia recibe el premio Mejor Servicio del Año® en la categoría de medicina estética

Clinica Dorsia refuerza su reconocimiento en medicina estética y comparte este hito con Clínicas Origen, premiada en Psicología y Coaching.

La experiencia de los pacientes ha situado a Dorsia entre las marcas reconocidas en la más reciente edición de los premios Mejor Servicio del Año®, donde la firma ha sido distinguida en la categoría de Clínicas de Medicina Estética. En esta misma edición, Clínicas Origen, marca del mismo grupo, ha sido distinguida en la categoría de Clínicas de Psicología y Coaching, incorporada por primera vez al certamen.

Este resultado refuerza la presencia de Clinicas Dorsia en un ámbito donde la atención al paciente, el seguimiento y la confianza influyen de forma clara en la percepción global del servicio. En medicina estética, la valoración de cada proceso también está ligada a la relación que se construye en clínica a lo largo del tiempo.

Los premios Mejor Servicio del Año® distinguen a marcas de distintos sectores a partir de la opinión directa de sus propios usuarios, tanto en entornos físicos como online. En el caso de Clinica Dorsia, el reconocimiento pone el foco en aspectos como el trato recibido, la atención durante el proceso y la experiencia que acompaña al paciente en la clínica.

La experiencia del paciente, en el centro del reconocimiento a Dorsia

Durante la recogida del premio, José Sánchez, Chief Executive Officer de Dorsia y Clínicas Origen, agradeció el respaldo recibido por parte de los pacientes y quiso poner el foco en el trabajo de los equipos que forman parte de las clínicas. En su intervención, vinculó este reconocimiento tanto a la confianza depositada por quienes han elegido ambas marcas como a la labor diaria de los profesionales que sostienen la atención en cada centro.

Esa dimensión adquiere especial relevancia en un ámbito como el de la medicina estética, donde la experiencia del paciente también se construye a través del seguimiento, del trato recibido y de la relación que se establece durante todo el proceso. En el caso de Dorsia, el premio también remite a esa atención que acompaña a cada paciente a lo largo de su recorrido en clínica.

En el mismo acto, Fadela Hamza, directora de Marketing de Dorsia y Clínicas Origen, explicó la conexión que existe entre ambas marcas a partir de una visión compartida del cuidado integral. Según trasladó, Dorsia nació con el propósito de acercar la medicina estética y contribuir a mejorar la vida de los pacientes, mientras que Origen surgió después para ampliar ese enfoque al plano emocional y psicológico.

La unión entre estos dos enfoques apunta a una idea de bienestar más completa, en la que la dimensión estética y la emocional forman parte de una misma realidad y pueden abordarse de manera complementaria dentro del cuidado personal.

La experiencia que después reflejan los pacientes en su valoración también está vinculada al trabajo cotidiano de los profesionales de clínica. Sobre ese punto se detuvo María Jiménez, directora comercial de Dorsia y Clínicas Origen, al destacar la aportación de psicólogos, nutricionistas, médicos y equipos de apoyo.

Para Dorsia, este premio refuerza un modelo de atención apoyado en la calidad profesional, la innovación y el seguimiento al paciente. Al mismo tiempo, el reconocimiento obtenido por Origen en una categoría incorporada por primera vez al certamen también pone de relieve el peso creciente que ha adquirido una visión más integral del bienestar dentro del ámbito de la salud.

Dorsia, más de dos décadas de trayectoria en medicina y cirugía estética

Clinica Dorsia comenzó su actividad en 2002 con una propuesta orientada a adaptar cada tratamiento a las necesidades reales de sus pacientes. Más de dos décadas después, la marca cuenta con más de 150 clínicas en España y Portugal y mantiene una posición consolidada en medicina y cirugía estética.

En la trayectoria de Clinicas Dorsia destacan áreas como la pérdida de peso, la eliminación de grasa localizada mediante cirugía Lipo HD, los tratamientos no quirúrgicos, la medicina regenerativa y el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas propias.