Respiro temporal en Canarias: la AEMET anuncia días soleados antes de un nuevo giro del tiempo

El tiempo soleado vuelve a Canarias esta semana, aunque la AEMET advierte de que el respiro durará solo unos días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el alisio del nordeste irá dejando cada vez menos nubosidad en el archipiélago y disminuyendo la probabilidad de precipitaciones hasta el jueves, antes de que el viernes regresen las nubes, las posibles lluvias débiles en las zonas montañosas y un descenso suave de las temperaturas.

El cambio meteorológico se enmarca en una situación a gran escala que también afecta a la Península, donde la AEMET ha anticipado que las máximas superarán los 30 grados en algunas zonas del nordeste y mitad sur a lo largo de la semana. En Canarias, sin embargo, la dorsal anticiclónica que se extenderá desde el lunes traerá una estabilidad más moderada, con el termómetro al alza pero sin disparar valores extremos.

El pronóstico día a día según la AEMET

Lunes

En las islas más orientales se esperan intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales. En las islas montañosas, nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. Las temperaturas mínimas y máximas en Santa Cruz de Tenerife serán de 18 y 23 grados, y en Las Palmas de Gran Canaria, de 18 y 22.

Martes

Nuboso en el norte de las islas montañosas. En el resto de zonas, inicialmente intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante el día en las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios, salvo en medianías y cumbres de las islas centrales, donde se esperan ligeros ascensos en las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Las capitales repetirán cifras prácticamente idénticas al lunes: 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y 18 y 22 en Las Palmas de Gran Canaria.

Miércoles

Cielos poco nubosos en general, salvo algunos intervalos ocasionales en el interior de las islas montañosas durante el día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste que tiende a componente norte durante el día. Santa Cruz de Tenerife escalará hasta los 25 grados de máxima y Las Palmas de Gran Canaria, hasta los 23 grados.

«En los próximos días continuará el ambiente frío para la época en España», ha avanzado la propia Agencia Estatal de Meteorología.

El modelo europeo confirma la estabilidad hasta el jueves

El modelo europeo ECMWF de la AEMET, una de las referencias internacionales para la previsión meteorológica a medio plazo, refuerza el pronóstico. A partir del miércoles, el viento seguirá soplando del norte, pero con escasa nubosidad y sin precipitaciones esperadas en el archipiélago. La situación de estabilidad se prolongará durante la jornada del jueves, en la que se esperan cielos prácticamente despejados en todas las islas y un ambiente especialmente agradable en costas y medianías.

El factor a vigilar serán los alisios, que pueden soplar con cierta fuerza en los extremos sureste y noroeste de las islas más montañosas. Especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde el régimen de brisas se hará notar en costas expuestas durante las horas centrales del día según la AEMET.

El viernes marca el regreso de las nubes

El buen tiempo, sin embargo, no será duradero. La AEMET espera que la situación cambie con la llegada del fin de semana. El viernes se prevé un repunte de la nubosidad, especialmente en las islas con mayor altitud, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las vertientes orientadas al norte y en las zonas montañosas.

El termómetro acompañará al cambio. Las máximas registrarán un descenso suave en todas las islas y el viento del nordeste se intensificará, con rachas localmente moderadas a fuertes en las cumbres centrales de Tenerife y en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas. Aunque el episodio será menos severo que el de la DANA de la semana pasada, supondrá un cierre de semana variable que invita a aprovechar al máximo los días estables que llegan entre lunes y jueves.

Con un patrón tan estable de lunes a jueves, las costas del sur de las islas (Tenerife sur, Maspalomas, Costa Calma y Playa Blanca, entre otras) ofrecerán condiciones óptimas para disfrutar de la playa, los senderos costeros y los miradores. La AEMET recomienda, eso sí, no bajar la guardia con la protección solar: con cielos despejados y temperaturas en ascenso, el índice ultravioleta será elevado en todas las islas durante esta tregua meteorológica.