Adiós a la DANA, hola al alisio: la previsión de la AEMET para el fin de semana en Canarias

La DANA se aleja de Canarias, pero las lluvias todavía no han dicho su última palabra en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que el sábado dejará cielos parcialmente nubosos, alguna precipitación débil en las vertientes norte de las islas montañosas y un alisio del nordeste moderado con rachas localmente fuertes, antes de que la mejora del tiempo se consolide a partir del martes en todas las islas de Canarias.

El patrón es el característico de una depresión aislada en altura que se va retirando lentamente: el núcleo principal ya no está sobre el archipiélago, pero los restos de inestabilidad mantienen la nubosidad en las vertientes orientadas al norte y reactivan lluvias intermitentes durante varios días más.

Una jornada de paraguas a medias según la AEMET

Los cielos poco nubosos abundarán este sábado en Canarias, aunque habrá nubes en varias zonas, sobre todo al norte y a primeras horas, que incluso podrían dejar alguna lluvia débil. Las temperaturas casi no variarán respecto al viernes y se acompañarán de vientos moderados con alguna racha fuerte local.

La máxima llegará a los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y a los 22 en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas serán de 17 grados en ambas capitales. El viento se prevé moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en algunas zonas por momentos. En las aguas del archipiélago, vientos del nordeste de fuerza 4 a 5 y posibles repuntes de 6, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

«Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas de Canarias, más probables a primeras y últimas horas», recoge la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología.

Previsión por islas para hoy sábado en Canarias

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: nuboso en el norte sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante la tarde en el sur y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste. Capital entre 17 y 23 grados.

La Palma: nuboso en el norte y este, sin descartar lluvia débil. Apertura de claros centrales. Santa Cruz de la Palma entre 16 y 21 grados.

La Gomera: nuboso en el norte sin descartar lluvia débil. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y noroeste. San Sebastián entre 18 y 23 grados.

El Hierro: intervalos nubosos con apertura de claros centrales y baja probabilidad de lluvia débil. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en El Pinar durante la madrugada. Valverde entre 12 y 17 grados.

Provincia de Las Palmas

Gran Canaria: nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional. Apertura de algún claro durante las horas centrales. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste. Las Palmas entre 17 y 22 grados.

Fuerteventura: intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas y en la mitad norte. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en Jandía. Puerto del Rosario entre 17 y 22 grados.

Lanzarote: intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil. Arrecife entre 16 y 22 grados.

Domingo de alisio y rachas localmente muy fuertes

De cara a la jornada dominical, la AEMET en Canarias prevé que se mantenga la tónica de intervalos nubosos generalizados. La probabilidad de lluvias débiles y ocasionales persistirá en el norte de las islas montañosas, abriéndose claros intermitentes durante las horas centrales del día.

El factor meteorológico en Canarias más adverso del domingo será el comportamiento del viento. Los alisios soplarán moderados del nordeste, pero con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas con mayor altitud. La situación puede complicarse especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas bajas del sureste, extremo oeste y medianías del sur de La Dorsal.

El verdadero giro del tiempo en Canarias no se producirá hasta el martes. A partir de ese día, los modelos prevén que los restos de la DANA se desplazan definitivamente hacia el norte y se instala una situación más estable, con cielos despejados en general, viento moderado del nordeste sin rachas relevantes y un ascenso progresivo de las temperaturas en todas las islas.

Antes de ese cambio en Canarias, sin embargo, sigue siendo recomendable extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife, en la Caldera de Taburiente y en las costas expuestas al norte y este. Y siempre la consigna clásica de Protección Civil: nunca cruzar un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto.