La DANA toca Canarias: lluvias generalizadas y descenso térmico que durarán hasta el lunes, según la AEMET

Las lluvias en Canarias por la DANA se prolongarán durante varios días, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El impacto parcial de una depresión aislada en niveles altos sobre el archipiélago canario dejará inestabilidad atmosférica durante aproximadamente cinco jornadas y afectará especialmente a las islas más al norte y montañosas, con precipitaciones generalizadas y un descenso moderado de las temperaturas que se notará hasta el lunes.

El cuadro general para este jueves es de cielos predominantemente nubosos en todo el archipiélago, con probables lluvias débiles y vientos con posibles rachas fuertes o hasta muy fuertes, si bien las temperaturas apenas registrarán cambios significativos respecto a la jornada del miércoles.

Una máxima de 25 grados en Santa Cruz y viento del norte

La máxima alcanzará según la AEMET los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se moverán entre 17 y 18 grados en ambas capitales. El viento se espera moderado del norte, con intervalos de fuerte en algunas zonas de varias islas, principalmente durante la tarde, sin descartar alguna racha ocasional muy fuerte.

En las aguas del archipiélago se prevén vientos de norte o noreste y fuerza entre 3 y 5, con marejadilla a marejada y áreas de fuerte marejada. El mar de fondo del norte dejará olas de uno a dos metros, condiciones que deberán tener en cuenta tanto la actividad náutica como las playas más expuestas.

«Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte, sin descartarlas en el resto de las vertientes, especialmente por la tarde», recoge la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología.

Previsión por islas para hoy jueves en Canarias de la AEMET

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur durante horas centrales y por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte sin descartarlas en la vertiente sur. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, que tenderá a moderado del noroeste durante la mañana. Capital entre 17 y 25 grados.

La Palma: predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el resto por la tarde. Probables lluvias débiles en el norte sin descartarlas en el resto, especialmente vespertinas. Capital entre 16 y 22 grados.

La Gomera: intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte sin descartarlas en el sur por la tarde. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste y cumbres orientadas al sur. San Sebastián, entre 18 y 23 grados.

El Hierro: nubosidad similar y probables lluvias débiles en el norte. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en extremos noreste y oeste. Valverde, entre 12 y 16 grados.

Provincia de Las Palmas

Gran Canaria: nuboso en la mitad norte. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional en el sur durante las horas centrales y la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste y cumbres, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Las Palmas, entre 18 y 23 grados.

Fuerteventura: intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos de madrugada y horas centrales. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Puerto del Rosario, entre 18 y 24 grados.

Lanzarote: cuadro similar al majorero, con baja probabilidad de alguna lluvia débil. Arrecife oscilará entre 17 y 23 grados.

Cinco días de inestabilidad antes del calor según la AEMET

El episodio de inestabilidad no se quedará en una jornada aislada. La AEMET prevé que el patrón se mantenga durante unos cinco días, con el viernes como segunda jornada de mayor intensidad. Las precipitaciones débiles y persistentes se concentrarán en las vertientes norte de las islas montañosas (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro) y el viento mantendrá rachas relevantes en las cumbres de Tenerife.

El descenso térmico, sin embargo, será suave según la AEMET. Los modelos prevén máximas que oscilarán entre los 22 y los 25 grados a lo largo del episodio, dentro de valores propios para la segunda quincena de mayo, aunque algo más frescos que los registrados en los últimos días.

La AEMET y Protección Civil mantienen sus dos consignas clásicas para episodios de inestabilidad en Canarias según la AEMET. La primera, no cruzar nunca un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto. La segunda, extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife y en las zonas altas de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, donde podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes.

El cierre del episodio según la AEMET coincidirá con un cambio de patrón a gran escala. Según los modelos de previsión, una potente dorsal subtropical se instalará sobre España hacia mediados de la próxima semana y se trasladará progresivamente al archipiélago. Será el primer episodio de calor inusual de este 2026 en Canarias, con máximas que volverán a situarse por encima de los 25 grados en costas y un ascenso generalizado de temperaturas en las islas orientales. Antes, sin embargo, toca paraguas según la AEMET.