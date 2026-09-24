La segunda vida de la madera: el palé que creías residuo puede reciclarse hasta 10 veces

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Cuando un palé termina su recorrido en un almacén, pocas veces se piensa en él como un residuo de valor. Esa segunda vida no es, en realidad, una sola vida: es una cadena de varias. Un palé de madera bien mantenido puede reutilizarse entre 6 y 10 veces antes de agotar su vida útil como palé. Solo cuando ya no puede repararse ni volver a circular, entra en el circuito del reciclaje de madera propiamente dicho, donde se tritura y se transforma en astillas, tableros o biomasa. Es esa combinación, es decir, varios ciclos de reutilización antes de un reciclaje final, es la que convierte al palé en uno de los envases más circulares que existen.

A la hora de hablar de reciclaje de envases de madera, los palés se integran dentro de la categoría de envases comerciales e industriales. Durante el pasado año se reciclaron 735.527 toneladas en este ámbito, con la madera como segundo material más reciclado, solo por detrás del papel y el cartón.

Todo esto ocurre, además, en un momento de revisión normativa profunda: un nuevo marco regulatorio obliga a las empresas a repensar cómo gestionan sus envases de madera.

Nueva normativa de reciclaje para la madera

El escenario regulatorio ha cambiado de forma sustancial. En España, el Real Decreto 1055/2022 introdujo nuevas obligaciones para los envases comerciales, entre ellos los de madera. A este marco se suma ahora el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, conocido como PPWR, en vigor desde febrero de 2025 y de aplicación general a partir de agosto de 2026. Este reglamento europeo incorpora nuevas exigencias en diseño, reutilización, reciclabilidad y trazabilidad, para todo tipo de envases y materiales.

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Para el sector del palé, este doble marco nacional y europeo supone un reto de adaptación considerable. Es en este contexto en el que Ecoembes y la Asociación Nacional de Recicladores de Palets y Madera (ANREPA) han firmado un acuerdo de colaboración. La iniciativa contempla acciones de información, formación técnica y sensibilización dirigidas a las empresas asociadas a ANREPA, con un objetivo muy concreto: ayudarlas a interpretar sus nuevas obligaciones y a integrarlas en la operativa diaria. Su importancia radica en que la adaptación normativa no se limita a conocer la ley, sino a aplicarla de forma práctica en cada organización, y es precisamente ahí donde el acompañamiento técnico marca la diferencia para un sector tan atomizado como el de la gestión de residuos de palés.

Elena Sánchez, presidenta de ANREPA, ha subrayado que este acuerdo representa un paso importante para fortalecer la colaboración entre los gestores de residuos de palés y Ecoembes. Sánchez ha destacado que los gestores de residuos constituyen un eslabón esencial para alcanzar los objetivos de reciclado de envases de madera que marca la normativa, y ha asegurado que la alianza refuerza el compromiso del sector con la transición hacia una economía circular y con la valorización de la madera como material sostenible.

El acuerdo, además, da continuidad a la colaboración que Ecoembes mantiene desde diciembre de 2025 con la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), entidad en la que se integra ANREPA: un paso más dentro de una estrategia de acompañamiento al sector que la compañía ya lleva tiempo construyendo, no una acción aislada.

Los envases industriales de madera y la circularidad

Dentro de la economía circular, el envase industrial de madera ocupa un lugar particular: es un material renovable, capaz de almacenar carbono durante toda su vida útil, y uno de los pocos que puede repararse, reutilizarse y finalmente reciclarse sin perder buena parte de sus propiedades. Esa versatilidad explica por qué, a medida que la normativa amplía su foco de los envases domésticos a los comerciales e industriales, el palé y otros embalajes de madera ganan protagonismo dentro de las estrategias de sostenibilidad de las empresas logísticas e industriales.

La tendencia apunta a integrar la reciclabilidad y la reparabilidad como criterios de diseño desde el origen del envase, y no solo como una gestión que llega al final de su vida útil, así como a reforzar la trazabilidad de los materiales a lo largo de toda la cadena de suministro. En ese contexto, el reciclaje de madera dejará de ser una actividad secundaria dentro del reciclaje de envases para consolidarse como una pieza más de una economía circular.