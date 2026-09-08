La triste nota de Canarias en el informe PISA: es el más negativo de toda España

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El informe PISA publicado este martes por la OCDE deja el peor resultado de Canarias y de España desde que existen estas mediciones, y Canarias vuelve a situarse en la parte baja de la tabla. El archipiélago queda por debajo de la media española y de la media de la OCDE en las tres competencias evaluadas: matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

Las cifras concretas del alumnado canario son 442 puntos en matemáticas, 445 en lectura y 469 en ciencias, además de 488 en resolución computacional de problemas. La media española se sitúa en 457, 451 y 477 respectivamente. Y hay un dato que resume mejor que ningún ranking el problema de fondo: el 39,3% del alumnado canario no alcanza el nivel básico en matemáticas. Cuatro de cada diez estudiantes de 15 años terminan la enseñanza obligatoria sin la competencia mínima en esa materia.

Dónde queda Canarias respecto al resto

En matemáticas, Canarias comparte los 442 puntos con Andalucía y solo la Comunidad Valenciana, con 435, obtiene un resultado inferior. En comprensión lectora, los 445 puntos del archipiélago quedan seis por debajo de la media nacional y quince respecto a la OCDE, aunque superan a Andalucía, Baleares y Navarra, las tres con 441, a la Comunidad Valenciana con 424, al País Vasco con 419 y a Ceuta y Melilla. En ciencias, los 469 puntos representan el mejor desempeño canario en términos absolutos, pero siguen a ocho puntos de la media española y a trece de la de la OCDE.

En el extremo opuesto se sitúan Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con resultados que en algunos casos superan la media de la OCDE y de la Unión Europea. Conviene añadir una advertencia metodológica que afecta a la comparación: los datos de Cataluña han quedado invalidados para los informes internacionales por un sesgo en la muestra, al excluirse aproximadamente a uno de cada cuatro alumnos.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La caída de Canarias en este ciclo es más moderada que la del promedio nacional en las tres áreas: 18,1 puntos en lectura frente a 23 en España, 4,6 en matemáticas frente a 16, y 3,6 en ciencias frente a 8. Sigue leyendo SOCIEDAD ¿Por qué todos los pisos reformados empiezan a parecer iguales? DA La AEMET pone fecha al fin del calor en Canarias: ¿Cuándo se acaba esto?

Por qué esa caída más suave no es una buena noticia

Es el matiz que se está perdiendo en la mayoría de las lecturas del informe. Que Canarias haya reducido ligeramente la distancia con la media española no responde a una mejora del rendimiento en las islas, sino al descenso generalizado del conjunto del país. El archipiélago retrocede en las tres áreas evaluadas; lo que ocurre es que retrocede algo menos que los demás. La brecha se estrecha porque el resto baja más deprisa, no porque aquí se suba.

El panorama nacional es contundente. España acumula un retroceso de 45 puntos en lectura entre 2015 y 2025, y la caída registrada entre 2022 y 2025 es la más intensa de la serie. La mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años presenta un nivel bajo en ciencias y solo el 28% alcanza el nivel mínimo de competencias para desenvolverse en la vida cotidiana y en su futuro laboral. El deterioro acumulado equivale a más de un curso escolar perdido.

La OCDE apunta a un factor concreto y transversal a todos los países. El analista senior del organismo y responsable de la coordinación del estudio, Tue Halgreen, señala que las pantallas han deteriorado el rendimiento académico global, especialmente en lectura, y subraya que la lectura es la puerta de entrada al resto de materias. Portugal, Francia y Alemania muestran también retrocesos importantes.

El informe llega a Canarias justo cuando arranca el curso escolar, con las familias reclamando más financiación para la enseñanza obligatoria. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, de modo que la respuesta a estos datos corresponde en primer término al Gobierno autonómico. Y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado que se analizarán los modelos de las comunidades con mejores resultados para ver si son extrapolables.