Llega la superluna de noviembre: cuándo se ve desde Canarias

Canarias lleva diez meses sin ver una superluna y la próxima ya tiene fecha

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LO ESENCIAL Llega el martes 24 de noviembre. Es la primera superluna desde el 3 de enero. Se verá un 6,5% más grande de lo habitual. El brillo aumenta un 13,5%. Diciembre trae otra superluna seguida.

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Canarias lleva diez meses sin ver una superluna. La última fue el 3 de enero, y la próxima llega el martes 24 de noviembre: la Luna del Castor, que será además la primera de dos superlunas consecutivas, porque la de diciembre repite.

El momento exacto de la luna llena será a las 14.53 hora canaria, lo que plantea un problema evidente: a esa hora es de día. Pero eso no arruina nada, porque el fenómeno se aprecia perfectamente durante tres noches, las del 23, 24 y 25 de noviembre.

Qué se va a ver exactamente desde Canarias

Una superluna es simplemente una luna llena que coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Esa noche nuestro satélite estará a unos 360.700 kilómetros, por debajo del umbral de 361.900 que se usa habitualmente para considerar una luna como superluna.

La diferencia se nota, aunque menos de lo que sugieren las fotos que circulan por redes. Se verá aproximadamente un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena promedio. No es un cambio espectacular a simple vista, pero sí perceptible, sobre todo en el brillo.

Para situar la escala: la diferencia entre el punto más cercano y el más lejano de la órbita lunar este año es de casi 50.000 kilómetros. El perigeo más próximo de 2026 llega el 24 de diciembre, con 356.650 kilómetros.

El mejor momento para verla no es cuando está alta en el cielo, sino cuando asoma por el horizonte. En la salida y en la puesta, el efecto visual se multiplica por una ilusión óptica que hace que la Luna parezca mucho mayor al compararla con referencias del paisaje. En Canarias, eso significa buscar un punto con horizonte despejado hacia el este al anochecer.

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Por qué Canarias es un sitio privilegiado para verla

El archipiélago de Canarias cuenta con una de las mejores calidades de cielo del hemisferio norte, protegida además por una normativa pionera. La conocida como Ley del Cielo, aprobada en 1988, regula la contaminación lumínica, la radioeléctrica, la atmosférica y las rutas aéreas sobre los observatorios canarios.

Esa combinación de altitud, estabilidad atmosférica y oscuridad es la que explica que los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos estén donde están. Para una observación a simple vista no hace falta subir a las cumbres, pero sí alejarse del alumbrado de las ciudades.

El nombre, por cierto, no tiene nada que ver con Canarias ni con España. Luna del Castor procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica: es la época en que estos animales construyen sus refugios antes del invierno. En otras culturas, la luna llena de noviembre recibe nombres como Luna de Escarcha o Luna Helada.

Noviembre trae además otras citas para quien mire al cielo. La luna nueva será el lunes 9, lo que convierte a la primera y la segunda semana del mes en los mejores días para observar el cielo profundo, sin la interferencia del brillo lunar. Y el martes 17, con la Luna en cuarto creciente, llega el pico de las leónidas, la lluvia de estrellas más conocida de noviembre.

Para ver la superluna no hace falta absolutamente nada: ni telescopio, ni prismáticos, ni aplicación. Solo un cielo despejado y, preferiblemente, un sitio sin farolas alrededor. La previsión meteorológica para esas fechas todavía está fuera del alcance de cualquier modelo fiable, de modo que habrá que esperar a que se acerque la fecha.

Y si esa noche el cielo de Canarias se nubla, queda el premio de consolación: la Luna Fría del 24 de diciembre, que será superluna también y, además, la más cercana del año.