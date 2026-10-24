Los terremotos de Punta del Hidalgo en Tenerife y la explicación del IGN

El IGN descarta el origen volcánico de los terremotos del norte de Tenerife

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LO ESENCIAL Fueron unos diez terremotos en pocas horas. El principal alcanzó magnitud 3,6. Se localizaron a 25 kilómetros de la costa. El IGN los califica de origen tectónico. Dos de ellos se percibieron en tierra.

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En Tenerife hay un reflejo automático con los sismos o terremotos: cuando tiembla, la gente mira al Teide. Pero hay una zona de la isla donde se registran terremotos con cierta frecuencia y donde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha sido explícito al descartar esa conexión. Está en el mar, frente a Punta del Hidalgo, en la costa del municipio de La Laguna.

La serie más llamativa fue de diez terremotos registrados entre una tarde y la madrugada siguiente, con un evento principal de magnitud 3,6 mbLg y varias réplicas de menor energía. Todos se localizaron en el océano, a unos 25 kilómetros de la costa, y al menos dos de ellos llegaron a percibirse en tierra.

Lo que dice el IGN sobre esos terremotos de Tenerife

La conclusión del organismo fue clara. Por sus características y por la forma en que se desarrolló la secuencia, esos movimientos parecen tener un origen tectónico. Es decir, responden a la fracturación de la corteza por esfuerzos acumulados, no al movimiento de magma ni de fluidos volcánicos.

Esa distinción, que puede parecer un matiz técnico, lo cambia todo. Un terremoto volcánico se produce cuando el magma abre camino o cuando los fluidos de un sistema hidrotermal se mueven en profundidad. Un terremoto tectónico es la corteza partiéndose, algo que ocurre en todo el planeta, haya volcanes o no.

Los organismos científicos han recalcado que, con la información disponible, no se puede establecer una conexión directa entre esta serie de terremotos marinos al noreste de Tenerife y procesos volcánicos activos bajo la isla.

El director del IGN en Canarias aportó además un contexto que ayuda a entenderlo. Al analizar el mapa de la actividad sísmica registrada en el archipiélago durante los últimos 25 años, aparecen terremotos dispersos por todo el entorno de las islas. No es una anomalía que tiemble en medio del mar: es lo habitual.

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Dónde tiembla de verdad en Tenerife y por qué

El mapa sísmico del archipiélago tiene zonas bien definidas, y conviene distinguirlas porque no todas significan lo mismo. Los terremotos son más frecuentes en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, al este de Gran Canaria, en el interior de Tenerife y en La Palma. En estos últimos casos sí se vinculan a la actividad volcánica.

Lo de Punta del Hidalgo es otra cosa. Se trata de una secuencia poco habitual pero no excepcional, que ocurre en una zona marina al norte de la isla, en el entorno del macizo de Anaga, el sector geológicamente más antiguo de Tenerife.

La actividad en esa zona no ha cesado. Hace unos días, el IGN registró otro movimiento de magnitud 2,2 frente a la costa, a cinco kilómetros de profundidad y a unos 20 kilómetros de la isla. En conjunto, el organismo contabiliza en torno a 50 seísmos en todo el archipiélago en los últimos treinta días, con una media de 1,7 al día y una magnitud media de 1,9. Valores dentro de lo normal.

Mientras tanto, donde sí ha aumentado la actividad es en el entorno del Teide, y esa es una historia distinta. Allí los eventos se asocian al sistema volcánico-hidrotermal que los científicos siguen desde 2016, e incluyen señales de largo periodo que el IGN ni siquiera clasifica como terremotos convencionales.

Que ambas cosas ocurran a la vez en la misma isla explica buena parte de la confusión. Pero son fenómenos con mecanismos, profundidades y significados completamente distintos, y los organismos los tratan por separado.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas por el archipiélago funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. Esas son las fuentes a consultar cuando circulan interpretaciones alarmistas, algo que ocurre indefectiblemente cada vez que un seísmo se deja sentir en Tenerife.

Conviene recordar por último que los parámetros de cualquier terremoto son provisionales hasta su revisión. Magnitud, profundidad y coordenadas pueden ajustarse en las horas siguientes conforme los analistas incorporan registros de más estaciones. No es un error: es el procedimiento normal.