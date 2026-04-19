Mercadona cambia por completo la forma de vender pescado en sus supermercados

Mercadona ha puesto en marcha un nuevo modelo de venta de pescado que cambia por completo la experiencia de compra en la sección de pescadería. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig ha rediseñado su formato tras años estudiando el comportamiento y los hábitos de compra de sus clientes a través de miles de datos, pruebas ciegas, encuestas y aportaciones recogidas directamente en las tiendas. La conclusión fue reveladora: «La experiencia en casa no siempre era la esperada», reconoce la compañía.

El nuevo modelo se centra en un objetivo claro: reducir al mínimo el tiempo que transcurre desde que el pescado sale del agua hasta que llega a la mesa del consumidor. Para lograrlo, Mercadona ha apostado por un formato basado en productos limpios y listos para cocinar, presentados en bandejas ya preparadas con filetes, rodajas y piezas enteras. El cambio afecta tanto al producto como al servicio y supone una transformación profunda de la sección de frescos más delicada del supermercado de Mercadona.

Qué cambia exactamente en la pescadería de Mercadona

La principal novedad es la desaparición del modelo de mostrador tradicional tal y como lo conocíamos. En lugar de esperar a que un empleado pese, limpie y prepare el pescado bajo pedido, el cliente encontrará bandejas ya preparadas con el producto limpio, cortado y listo. Los formatos disponibles incluyen filetes, rodajas y piezas enteras, todos ellos presentados en envases que permiten ver el producto y comprobar su frescura a simple vista.

Para Mercadona, este cambio responde a lo que sus clientes han pedido durante años: menos tiempo de espera en la cola de la pescadería, más agilidad en la compra y un producto que llegue a casa en las mejores condiciones posibles. La compañía lo describe como una reingeniería completa para ofrecer una pescadería «más completa», adaptada al consumo real de los hogares españoles.

Mercadona ha diseñado el nuevo modelo después de escuchar a sus clientes a través de miles de datos y opiniones reales procedentes de pruebas ciegas, análisis de líneas de producto, encuestas y aportaciones recogidas directamente en tienda.

¿Se puede congelar el pescado en bandejas de Mercadona?

Una de las preguntas más frecuentes de los clientes ante el nuevo formato es si este pescado en bandejas se puede congelar. Mercadona responde de forma afirmativa y ofrece las siguientes recomendaciones para conservarlo correctamente:

El pescado en bandeja puede durar varios días en la nevera sin problemas, siempre que se mantenga a la temperatura adecuada. Si es necesario congelarlo y la bandeja ya ha sido abierta, Mercadona aconseja utilizar bolsas especiales para congelación cerradas herméticamente para proteger el producto. Una vez congelado, la recomendación es consumirlo antes de un mes para garantizar la mejor calidad.

En el caso de productos que hayan sido descongelados y se vuelvan a congelar, Mercadona advierte de que deben cocinarse completamente, alcanzando una temperatura superior a los 70 °C durante al menos dos minutos, para garantizar la seguridad alimentaria.

La Tienda 9: el supermercado del futuro de Mercadona

El cambio en la pescadería no es un movimiento aislado. Forma parte de una transformación mucho más amplia que Mercadona está llevando a cabo con su nuevo concepto de supermercado, denominado Tienda 9. La compañía ha previsto una inversión de 3.700 millones de euros en los próximos años para modernizar su red de tiendas y consolidar un modelo centrado en la eficiencia y la sostenibilidad.

La principal novedad de la Tienda 9 es su reorganización interna. Mercadona pasa de una organización por negocios (panadería, charcutería, pescadería como secciones independientes) a una organización por procesos, siguiendo la lógica operativa y el recorrido real del cliente dentro de la tienda. Este cambio busca optimizar los flujos internos, reducir desplazamientos innecesarios tanto de empleados como de clientes y mejorar la coordinación de los equipos.

El Obrador Central: todo se prepara en un solo lugar

Una de las innovaciones más relevantes de la Tienda 9 es la creación del Obrador Central, un espacio donde se unifican todas las áreas de preparación que antes estaban distribuidas en distintas zonas de cada tienda. En este entorno centralizado se concentran los procesos de corte, cocción y envasado, lo que permite mejorar el control operativo, incrementar la eficiencia y reforzar los estándares de calidad y frescura en todas las secciones de productos frescos.

El nuevo modelo también otorga mayor espacio a los productos frescos y reorganiza las secciones de refrigerado y congelado de forma más lógica y continua, facilitando la experiencia de compra del cliente.

Tecnología para ahorrar energía y agua

La Tienda 9 incorpora avances tecnológicos orientados a la sostenibilidad que Mercadona cifra en datos concretos: un ahorro de hasta el 10% en consumo de energía y de hasta el 40% en consumo de agua respecto a los modelos anteriores.

En materia de refrigeración, los murales de frío de las nuevas tiendas incorporan sistemas Aerofoil, una tecnología que minimiza la pérdida de frío hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas de cristal en las vitrinas. Esto mejora la eficiencia energética y, al mismo tiempo, el confort térmico para los clientes que recorren los pasillos. Además, las centrales de frío utilizarán CO₂ como refrigerante, sustituyendo a los gases fluorados tradicionales. El CO₂ reduce significativamente el impacto ambiental del sistema de refrigeración y genera frío de forma más eficiente y sostenible.

La transformación de la pescadería y la implantación progresiva de la Tienda 9 afectará a los más de 1.600 supermercados que Mercadona tiene repartidos por toda España, incluidas sus tiendas en Canarias. Para millones de clientes, el cambio más inmediato y visible será la desaparición del mostrador de pescadería tradicional y su sustitución por las bandejas de producto preparado.

La apuesta de Mercadona es clara: el futuro de la compra de pescado pasa por la rapidez, la comodidad y la frescura garantizada. El cliente que antes esperaba varios minutos en la cola de la pescadería ahora encontrará el producto limpio, cortado y envasado, listo para llevar directamente al carrito. Lo que queda por ver es si los consumidores más tradicionales, acostumbrados a elegir la pieza en el mostrador y pedir que se la preparen al momento, aceptarán el cambio con la misma facilidad con la que Mercadona lo ha diseñado.