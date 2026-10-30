Prealerta en cuatro islas de Canarias: la AEMET activa el aviso amarillo por fuertes lluvias

La AEMET avisa de que una borrasca entrará en Canarias esta noche con lluvias y prealerta en cuatro islas

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LO ESENCIAL La prealerta entra a las 21:00 horas. Afecta a cuatro islas del archipiélago. Hay aviso amarillo activado por lluvia. Los chubascos pueden ser localmente fuertes. La borrasca se mueve de oeste a este.

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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias a partir de las 21:00 horas de este sábado 31 de octubre. La decisión se toma con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, el PEFMA.

La declaración cubre cuatro islas: La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Y llega acompañada de aviso amarillo activado por la AEMET.

Qué llega a Canarias según la AEMET

El texto oficial describe un aumento de la inestabilidad atmosférica en el entorno del archipiélago debido a la aproximación de una borrasca o (DANA) aislada al oeste a Canarias, asociada a una depresión en niveles altos. Es decir, una DANA.

Esa configuración favorecerá la entrada de bandas de precipitación desde el oeste a partir de las últimas horas de la tarde del sábado, con mayor probabilidad de afectación inicial a La Palma y El Hierro, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes.

La inestabilidad se desplazará progresivamente hacia el este, extendiéndose las precipitaciones a La Gomera y Tenerife, especialmente a partir de la mañana del domingo 1 de noviembre.

Ese movimiento de oeste a este es la clave para entender cómo va a desarrollarse el episodio. No llega todo a la vez: entra por las islas más occidentales y va barriendo el archipiélago a lo largo de la noche y la mañana siguiente.

La advertencia que la propia declaración incluye

Hay un párrafo en el documento oficial que conviene no pasar por alto, porque es inusualmente explícito. La evolución de la borrasca presenta una elevada incertidumbre, tanto en su posición y desplazamiento como en la distribución e intensidad de las precipitaciones según la AEMET.

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Por eso el texto no descarta cambios en las previsiones ni una posible afectación a otras islas del archipiélago. Dicho de otro modo: que Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria no estén hoy en la declaración no significa que vayan a quedarse al margen.

Es el comportamiento típico de este tipo de sistemas. Una depresión aislada en niveles altos no viaja con los frentes ni obedece a la circulación general: se mueve despacio y de forma errática, y un desplazamiento de cien kilómetros cambia por completo qué isla recibe la descarga.

La Dirección General de Emergencias ha anunciado que continuará realizando el seguimiento de la situación y que actualizará, si fuera necesario, las condiciones de la declaración en función de la evolución meteorológica.

Qué significa la prealerta y qué hacer en Canarias

La prealerta es el primer escalón del PEFMA. No implica restricciones ni suspensión de actividades, pero activa el seguimiento continuo por parte de Emergencias y obliga a los dispositivos a estar preparados por si el episodio exige elevar el nivel a alerta o alerta máxima.

Las recomendaciones de autoprotección de la Dirección General de Emergencias y la AEMET para episodios de lluvia son conocidas: evitar las zonas de barranco y los cauces, no cruzar tramos inundados ni a pie ni en vehículo, revisar sumideros y bajantes, retirar objetos de balcones y terrazas que el viento pueda desplazar, y extremar la precaución al volante.

Ese último punto tiene especial relevancia de la AEMET este fin de semana. El lunes 2 de noviembre es festivo en todo el archipiélago por el traslado del Día de Todos los Santos, de modo que hay tres días completos de puente con mucha gente desplazándose entre municipios e islas.

Conviene recordar según la AEMET también cómo se comporta el agua en Canarias. La orografía reparte la precipitación de forma muy desigual, y en un episodio como este la diferencia entre vertientes puede ser enorme. Lo que preocupa no es tanto la cantidad total como la intensidad en poco tiempo: son los chubascos localmente fuertes los que generan escorrentía rápida en barrancos y los que dejan las carreteras impracticables en minutos.

La AEMET irá actualizando sus avisos a lo largo del fin de semana, y la recomendación es consultarlos antes de cada desplazamiento. La información oficial de Emergencias y los avisos del organismo son las dos fuentes que conviene mirar, por encima de cualquier captura que circule por mensajería.