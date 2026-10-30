Una DANA baja directa hacia Canarias con lluvias fuertes y lo peor viene después

Una DANA entrará en Canarias este fin de semana con lluvias y tormentas fuertes en pleno puente

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LO ESENCIAL La DANA se estrangula en mitad del Atlántico. El domingo y el lunes son los peores días. La Palma y Tenerife, las más expuestas. Lanzarote y Fuerteventura se llevan menos. El martes empieza a debilitarse.

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El puente de Todos los Santos reparte muy mal este año en Canarias. Mientras la mayor parte del país afronta tres días de estabilidad, Canarias se queda con una DANA encima y con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes.

Y hay un detalle que conviene retener antes de hacer planes: el peor día no es el sábado. Los modelos sitúan los acumulados más importantes el domingo 1 y el lunes 2.

Cómo se forma la DANA que llega a Canarias

El mecanismo tiene su gracia. En mitad del Atlántico se va a estrangular una depresión aislada en niveles altos, que es lo que significan las siglas DANA: una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación general y queda girando por su cuenta. A partir de ahí irá desplazándose hacia el sur para acercarse al archipiélago.

Esa es la diferencia con una borrasca convencional. Una DANA no viaja con los frentes ni obedece al flujo general, se mueve despacio y de forma errática, y por eso es tan difícil de ajustar con antelación. Lo que sí hace, allá donde se coloca, es generar mucha inestabilidad, porque el aire frío en altura sobre un mar templado dispara los desarrollos convectivos.

La DANA se situará al oeste del archipiélago, que es la posición que más inestabilidad inyecta sobre las islas occidentales.

Conviene matizar que no hay avisos activos por este episodio en el momento de escribir estas líneas, y que la AEMET ha venido insistiendo en la elevada incertidumbre que acompaña a estas configuraciones.

El pronóstico día a día del puente en Canarias

Viernes 30. Jornada de operación salida y todavía estable en Canarias, con aumento de la nubosidad y sin descartar algún chubasco aislado en las islas occidentales, principalmente en La Palma, La Gomera y Tenerife. En general, débiles.

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Sábado 31. Llegan los cambios. Aumenta la nubosidad y se esperan chubascos y tormentas durante la primera mitad del día en las islas occidentales. La probabilidad es mayor en La Palma y Tenerife, donde pueden ser más intensas. No se descartan episodios más aislados en el resto. Quien tenga planes de Halloween por la noche tiene margen, pero no mucho.

Domingo 1. Primer día crítico. Se esperan precipitaciones en casi todo el archipiélago, avanzando de sur a norte. En Lanzarote y Fuerteventura serán a priori más débiles y aisladas, sobre todo por la tarde. En La Palma y sobre todo en Tenerife podrían ser localmente intensas, y en las medianías tinerfeñas además persistentes, que es la palabra que importa cuando se habla de acumulados.

Lunes 2. El festivo del puente en Canarias también será inestable. Se esperan precipitaciones en todo el archipiélago, con Lanzarote y Fuerteventura otra vez con lo más aislado. Lloverá desde primera hora en las occidentales, y por la tarde pueden ganar intensidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.

Cuándo se va la DANA de Canarias

A partir del martes 3 la DANA empezaría a debilitarse y los chaparrones irán a menos en el archipiélago. Pero no es un corte limpio: la inestabilidad se prolongará unos días más, porque seguirá habiendo aire frío en altura sobre las islas.

Eso significa que la primera semana de noviembre puede seguir dando sustos de nubosidad de evolución diurna, de esos que descargan a mediodía en el interior y dejan el resto de la isla seco.

Hay un apunte que ayuda a interpretar todo esto. En Canarias, la orografía reparte el agua de forma muy desigual, y en un episodio como este la diferencia entre una vertiente y otra puede ser brutal. Que en las medianías del norte de Tenerife se acumulen litros no significa que caiga nada en el sur de la isla, a cuarenta kilómetros.

La recomendación práctica es la de siempre, y en un puente vale doble: consultar la previsión actualizada de la AEMET el mismo día y mirar los avisos antes de salir. Las medianías de Tenerife son la zona a vigilar, porque la combinación de intensidad y persistencia es precisamente la que genera escorrentía en barrancos.

Al margen de lo meteorológico, conviene recordar que el lunes 2 es festivo en todo el archipiélago por el traslado del Día de Todos los Santos, de modo que el puente canario es de tres días completos y las lluvias van a pillar a mucha gente fuera de casa.