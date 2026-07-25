Previsión de la AEMET: el calor se va, pero volverá con fuerza a Canarias en pocos días

Descanso térmico y regreso del calor: la AEMET pronostica un fin de semana suave en Canarias antes de la nueva subida

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LO ESENCIAL Las temperaturas bajarán este fin de semana en Canarias. El domingo, lunes y martes serán los días más frescos. Las máximas rondarán los 23 grados en zonas costeras. El calor regresará progresivamente a partir del miércoles. Al final de la próxima semana volverán los 27 grados.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa para Canarias un escenario meteorológico de contrastes durante los próximos ocho días. Después del episodio cálido de esta semana, marcado por la prealerta oficial declarada por el Gobierno canario el pasado jueves 23 de julio con máximas de hasta 35-37 grados en algunos puntos del archipiélago, la AEMET pronostica ahora un respiro térmico muy claro durante este fin de semana.

Las temperaturas máximas bajarán progresivamente desde los 27 grados registrados este viernes hasta los 23 grados previstos para el domingo, el lunes y el martes, coincidiendo con el paréntesis más suave de la semana.

Pero el respiro será breve. Según las previsiones actualizadas de la AEMET, a partir del miércoles próximo las temperaturas volverán a subir de manera progresiva. El jueves marcará los 25 grados, el viernes los 27 grados y el sábado se consolidarán los 26 grados como máxima, con un patrón térmico similar al vivido esta semana. El calor regresa a Canarias con fuerza justo cuando muchos residentes del archipiélago y turistas empezaban a disfrutar del descanso térmico.

Esta es la previsión completa día por día de la AEMET para los próximos ocho días en el archipiélago canario, con las temperaturas máximas y mínimas orientativas para Las Palmas de Gran Canaria como referencia.

El pronóstico día a día de la AEMET para Canarias

Este sábado 25 de julio, la AEMET pronostica temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con jornada relativamente suave y ligero descenso térmico respecto al viernes. El domingo 26 de julio, la AEMET marca máximas de 23 grados y mínimas de 19 grados, con un descenso más notable y un tiempo agradable propio del clima canario habitual.

El lunes 27 de julio mantendrá la tónica del domingo, con máximas de 23 grados y mínimas de 19 grados según la AEMET, y el martes 28 de julio repetirá el mismo patrón térmico, con máximas de 23 grados y mínimas de 19 grados. Serán, previsiblemente, los tres días más suaves del ciclo de ocho jornadas pronosticado por la AEMET.

El miércoles 29 de julio marcará el inicio del ascenso térmico progresivo. La AEMET prevé máximas de 24 grados y mínimas de 19 grados, con una jornada de transición hacia un patrón más cálido. El jueves 30 de julio, las temperaturas seguirán subiendo hasta los 25 grados de máxima y los 21 grados de mínima según la AEMET.

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El viernes 31 de julio marcará una subida térmica clara con máximas de 27 grados y mínimas de 21 grados, en un patrón muy similar al vivido esta semana. Y el sábado 1 de agosto consolidará el regreso del calor con máximas de 26 grados y mínimas de 22 grados, cerrando el ciclo de ocho jornadas pronosticado por la AEMET. Las cifras son orientativas para Las Palmas de Gran Canaria, con variaciones en otras islas del archipiélago que pueden ser sensibles al alza en zonas del sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y al equilibrio con el paso del alisio.

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una bajada progresiva de las temperaturas este fin de semana en Canarias, con mínimos térmicos entre el domingo y el martes, y un regreso paulatino del calor a partir del miércoles que se consolidará el próximo viernes y sábado con máximas cercanas a los veintisiete grados.

Por qué la AEMET pronostica este vaivén térmico en Canarias

El vaivén térmico que la AEMET pronostica para Canarias durante los próximos ocho días responde a la propia dinámica del alisio veraniego en el archipiélago canario. Cuando el alisio del noreste se refuerza (como ocurrirá previsiblemente este fin de semana), las masas de aire fresco del Atlántico Norte llegan al archipiélago con más intensidad, bajando las temperaturas máximas especialmente en las costas norte y en las zonas expuestas de las islas montañosas.

La sensación de «aire fresco» clásica del verano canario en zonas como el norte de Tenerife, Anaga, Las Palmas o el sur de La Palma se explica precisamente por este mecanismo. Cuando el alisio se debilita (como ocurrirá previsiblemente a partir del miércoles próximo), las masas de aire cálido de origen sahariano tienden a ganar peso en el archipiélago, provocando ascensos térmicos como el que registraremos al final de la próxima semana.

Ante este patrón térmico irregular pronosticado por la AEMET, las autoridades sanitarias canarias recuerdan las consignas habituales de precaución durante los episodios cálidos y sus efectos acumulativos. La hidratación constante es especialmente importante durante los días más cálidos, con especial atención a personas mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con patologías crónicas previas.

La protección solar factor 50 es imprescindible en toda exposición al aire libre incluso en las jornadas más suaves del fin de semana, con especial atención al índice ultravioleta canario que se mantiene elevado durante todo el verano. Se recomienda también evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas durante los días más cálidos y prestar atención a las personas mayores que vivan solas o con dificultad para regular su temperatura corporal.

Para consultar información actualizada sobre la previsión meteorológica de la AEMET en Canarias, la web oficial aemet.es ofrece datos detallados por islas y municipios. La AEMET también publica alertas y avisos meteorológicos oficiales cuando la evolución del episodio térmico así lo requiere. Para emergencias urgentes, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias. El vaivén térmico previsto por la AEMET para las próximas jornadas es, en resumen, el reflejo de la propia dinámica veraniega canaria: alisios que dan un respiro térmico y episodios cálidos puntuales que devuelven al archipiélago las temperaturas más elevadas del verano.