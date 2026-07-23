Canarias activa cuatro prealertas simultáneas del tiempo y temperaturas que rondarán los 37 grados

El Gobierno de Canarias activa nuevas prealertas por temperaturas extremas que se suman a las ya vigentes por fenómenos costeros. Las islas afectadas deberán extremar precauciones ante episodios meteorológicos concurrentes.

Las autoridades de Canarias recomiendan extremar precauciones ante la confluencia de prealertas por temperaturas máximas y fenómenos costeros.

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LO ESENCIAL Prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife desde el 23 de julio. Máximas de hasta 37 grados en Gran Canaria y entre 30-34 grados en el resto de islas afectadas. Se suma a la prealerta vigente desde el 20 de julio por fenómenos costeros en El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa. El Gobierno de Canarias aplica el Plan Específico de Emergencias (PEFMA) por riesgos meteorológicos adversos.

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El Gobierno de Canarias declara la prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 11:00 horas del 23 de julio de 2026, mientras que la prealerta por fenómenos costeros afecta a El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa desde las 00:00 horas del lunes, 20 de julio. La combinación de estos riesgos obliga al Gobierno a extremar las precauciones en todo el archipiélago.

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por máximas que podrían superar los 30-37 grados en varias islas. En Fuerteventura se esperan máximas de 30-32 grados centígrados en el interior y litoral del sureste. En Gran Canaria, las cumbres y medianías orientadas al sur y oeste por encima de los 500-600 metros podrían superar los 34 grados, con máximas locales de hasta 37 grados en el sureste. En Tenerife se prevén 30-32 grados en medianías y zonas bajas del sur y área metropolitana, pudiendo alcanzarse localmente los 34 grados.

La alerta por temperaturas afectará a la mitad sur de Fuerteventura; el este, sur, oeste y cumbres de Gran Canaria; y el sur del área metropolitana y zonas del sur de la isla de Tenerife. Paralelamente, en cuanto al fuerte oleaje, están en prealerta El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa.

Marco legal y procedimiento de activación en Canarias

La Dirección General de Emergencias toma esta medida teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). El PEFMA es el instrumento oficial que regula la respuesta ante eventos meteorológicos adversos en el archipiélago, estableciendo niveles de alerta progresivos: prealerta, alerta y alerta máxima.

La Dirección General de Emergencias es el órgano de Canarias responsable de coordinar la protección civil y la atención de emergencias ante fenómenos naturales adversos. Su activación de prealertas obedece a evaluaciones técnicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que proporciona los modelos de predicción meteorológica en los que se sustentan estas decisiones. La declaración de prealerta implica que las autoridades regionales y locales deben prepararse para una posible escalada a alerta, activando protocolos de contingencia y manteniendo a la población informada.

La AEMET es la agencia estatal encargada de las predicciones meteorológicas en Canarias y el resto del territorio español.

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Qué debe hacer la población: recomendaciones de Canarias

La Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección disponibles en su página web. Ante las temperaturas extremas, se recomienda mantener especial cuidado con colectivos vulnerables como menores, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de máxima insolación (11:00 a 17:00), mantener una hidratación constante y consultar a profesionales sanitarios ante síntomas de golpe de calor como mareos, náuseas o confusión.

Para quienes viven o trabajan en zonas costeras afectadas por la prealerta de fenómenos costeros, el Gobierno recomienda extremar las precauciones en las zonas litorales, evitar paseos por diques, espigones y rompientes, así como mantenerse alejado de áreas donde puedan registrarse golpes de mar. Los operarios de puertos, pescadores y aficionados a actividades acuáticas deben suspender sus labores hasta que se levante la prealerta.

Las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias incluyen permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día, beber abundante agua incluso sin sensación de sed, y evitar esfuerzos físicos intensos entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Los ciudadanos pueden consultar el estado actualizado de las alertas y prealertas en la web oficial de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, donde se publican todos los avisos meteorológicos y se detallan las zonas específicas afectadas. También es recomendable seguir los boletines de AEMET para conocer la evolución de la situación meteorológica hora a hora.

En caso de emergencia durante este episodio, la población debe contactar con el teléfono 112. Para consultas no urgentes sobre el estado de las alertas, está disponible el número 012, que ofrece información administrativa sobre las medidas en vigor.

La próxima actualización oficial está prevista para el jueves a las 11:00, momento en el que entrará en vigor la prealerta por temperaturas máximas. Las autoridades de Canarias mantendrán vigilancia continua de los modelos meteorológicos para determinar si la situación escala a alerta o si, por el contrario, las condiciones mejoran y se levanta la prealerta.