Lo que viene este fin de semana a Canarias activa todas las alertas: viento, oleaje y prealerta del Gobierno

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por viento y costas este fin de semana, ante un episodio meteorológico que dejará al archipiélago como la única comunidad autónoma de España sin subida térmica. Mientras buena parte de la Península vivirá un ascenso generalizado de las temperaturas y avisos por calor en varias comunidades, las islas afrontarán un fin de semana marcado por el alisio del nordeste, con rachas que podrán superar localmente los 80 kilómetros por hora y un mar adverso en los canales entre islas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos por viento y por fenómenos costeros en cinco de las siete islas habitadas del archipiélago.

La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional ha activado la situación de prealerta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), una decisión institucional que implica una vigilancia reforzada de los servicios de emergencia durante todo el fin de semana. Este episodio cierra una semana completa marcada por la influencia indirecta de la DANA en Canarias peninsular sobre el archipiélago, que ha dejado desvíos de vuelos en el aeropuerto de Tenerife Norte, lloviznas en medianías del norte y temperaturas a la baja.

Los avisos amarillos de la AEMET, isla a isla

El dispositivo de la AEMET contempla horarios y techos de intensidad distintos en función de la orografía y la exposición de cada vertiente. Cinco islas se encuentran bajo aviso amarillo activo: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Tenerife

El aviso por viento permanece activo durante todo el sábado, con rachas máximas de 70 km/h que afectarán principalmente a la vertiente sureste y a las zonas elevadas de la vertiente oeste, sin descartar incidencias en el área de Las Cañadas del Teide. De 17:00 a 23:59 horas del sábado se activará un aviso adicional en el área metropolitana, con afectación a la fachada sur y zonas expuestas. El domingo, este último aviso se reactivará desde las 16:00 horas hasta la medianoche. Las rachas podrán superar localmente los 80 km/h.

Gran Canaria

Las cumbres y las vertientes este, sur y oeste de la isla registrarán rachas máximas de 80 km/h durante todo el sábado. El aviso se prolongará durante la madrugada del domingo hasta las 05:59 horas, con especial incidencia en las vertientes oeste y sureste.

La Gomera y El Hierro

Ambas islas mantendrán el aviso por rachas de 80 km/h durante todo el sábado y hasta las 02:59 horas del domingo. El alisio castigará las cumbres y las vertientes noroeste y sureste. En el caso específico de El Hierro, la AEMET señala que las máximas afecciones se localizarán en el municipio de El Pinar.

La Palma

Las cumbres y la vertiente oeste de la isla bonita estarán bajo aviso amarillo el sábado desde la medianoche hasta las 14:59 horas. Se prevén rachas de 70 km/h en cumbres expuestas, vertiente noroeste y extremo sur, con posibilidad de superar localmente los 80 km/h.

El alisio del nordeste mantendrá a Canarias como la única comunidad de España sin subida térmica este fin de semana, en pleno contraste con la ola de calor peninsular.

Aviso por fenómenos costeros entre Tenerife y Gran Canaria

El temporal de viento en Canarias se trasladará de forma directa a las condiciones del mar. La AEMET ha determinado la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 19:00 horas del sábado, vigente hasta las 05:59 horas del domingo. La alerta afecta concretamente al este, sur y oeste de Gran Canaria, así como al este, sur y oeste de Tenerife. El organismo prevé viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), que batirá con especial intensidad en el sureste grancanario y en el canal marítimo que separa a ambas islas capitalinas.

En cuanto al estado del cielo, se mantendrá una situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos, aunque se registrarán intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas de las jornadas.

El Gobierno de Canarias activa el PEFMA

Ante la gravedad de las predicciones en Canarias, el Ejecutivo regional ha aplicado de forma estricta el Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. La prealerta por viento afecta de manera directa a Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste), La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife (norte, este, sur y oeste), Lanzarote y Fuerteventura. El viento del nordeste castiga con especial fuerza a las cumbres y vertientes sureste de las islas de mayor relieve, con extensión al noroeste en La Palma, La Gomera y Gran Canaria, y al extremo oeste en El Hierro y Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura, el alisio incide con mayor severidad sobre la vertiente sur de ambas islas.

De forma paralela, la Dirección General de Emergencias en Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma. Las observaciones técnicas confirman un mar de viento del noreste con velocidades de fuerza 7. Las zonas de máximo riesgo en el litoral se concentran en el sureste y noroeste de La Palma, el norte de El Hierro, el oeste de La Gomera, el sureste y oeste de Gran Canaria, y el sureste de Tenerife.

Recomendaciones ante el aviso amarillo en Canarias

Las autoridades de Canarias recuerdan las consignas habituales para episodios de viento intenso y oleaje fuerte:

Evitar las zonas costeras expuestas al oleaje , especialmente las costas del norte, los canales entre islas y los puntos con bandera roja o amarilla en las playas.

, especialmente las costas del norte, los canales entre islas y los puntos con bandera roja o amarilla en las playas. Extremar la precaución en las carreteras de cumbres , particularmente en Las Cañadas del Teide y en las vías de montaña de La Palma y Gran Canaria.

, particularmente en Las Cañadas del Teide y en las vías de montaña de La Palma y Gran Canaria. Sujetar bien los objetos sueltos en balcones, terrazas, andamios y carteles publicitarios.

en balcones, terrazas, andamios y carteles publicitarios. Atención a las posibles caídas de ramas o desprendimientos de objetos en zonas urbanas y arboladas.

En el mar, restringir la práctica de deportes náuticos y consultar el estado de la costa antes de cualquier salida.

Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.

Cuándo se irá el frente

La AEMET prevé que el episodio empiece a remitir a partir del lunes, devolviendo al archipiélago a valores más propios de la primera semana de junio, con un alisio más moderado y un mar más calmado. Hasta entonces, las autoridades insisten en seguir las actualizaciones oficiales y planificar con prudencia los desplazamientos y actividades al aire libre durante el fin de semana.