El error que cometes cada noche al bajar las persianas: lo que dicen los expertos sobre dormir bien

Bajar las persianas hasta el final por la noche es uno de los hábitos más extendidos entre la población española. Con ello, no solo se bloquea la entrada de luz solar al amanecer o la luz de las farolas en plantas medias y bajas, sino que también se reduce el ruido procedente de la calle, favoreciendo un mejor descanso. Sin embargo, los expertos en sueño advierten de que bajarlas por completo cada noche no es lo más recomendable para todo el mundo, y existen varias alternativas para quienes prefieren la oscuridad total al irse a la cama.

Aunque dormir en oscuridad absoluta parezca lo ideal, los especialistas sostienen que puede ser contraproducente al despertar. Lo natural y biológicamente óptimo es activarse por la mañana con ayuda de la luz solar, dado que esta luz envía un mensaje directo al cerebro de que es momento de despertar. Si se duerme con la persiana completamente bajada, al despertar no habrá luz en la habitación y el cerebro recibe una señal contradictoria.

El despertar abrupto y la sensación de fatiga con las persianas

Que suene el despertador con las persianas y el dormitorio en plena oscuridad hace que el proceso de salir del sueño no sea el adecuado, lo que provoca más sensación de cansancio, fatiga prolongada e incluso dolores de cabeza en algunas personas. Por ello, los profesionales del sueño recomiendan dejar al menos unos centímetros de espacio entre las lamas de la persiana y el alféizar, para que cuando llegue el momento de levantarse la habitación se encuentre levemente iluminada de manera natural.

Esta recomendación tiene una base científica clara. El cuerpo humano regula el sueño a través del ritmo circadiano, un reloj interno que responde directamente a la luz y la oscuridad. Cuando cae la noche, el organismo activa la producción de melatonina, la hormona del sueño. La luz matinal, en cambio, ayuda a cortar esa producción y a activar el organismo de manera progresiva. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), a través de su instituto NIOSH, explican que el ciclo de luz y oscuridad influye directamente en el sueño, la alerta y el reloj biológico, y que la luz de la mañana favorece que el cuerpo se active antes.

Un estudio publicado en la revista científica BMC Public Health relaciona la exposición a la luz natural antes de las diez de la mañana con un ritmo circadiano más regular y una mejor calidad del sueño.

Ventilación durante la noche, especialmente en verano

Dejar espacio en la persiana no solo es beneficioso para favorecer la entrada de luz por las mañanas, sino que también resulta imprescindible para una correcta ventilación, particularmente durante los meses cálidos. En las horas centrales del día, las persianas deben permanecer lo más bajadas posible para impedir la entrada de calor al interior de la vivienda. Pero por las noches, la recomendación se invierte: subirlas parcialmente permite que la brisa nocturna ventile y refresque las estancias.

En Canarias, con su clima subtropical, esta práctica gana especial relevancia. Los amaneceres tempranos del verano canario (con el sol asomando entre las 6:30 y las 7:00 horas, dependiendo de la isla) ofrecen una oportunidad ideal para aprovechar la luz matinal natural sin necesidad de instalar nada adicional. Una persiana ligeramente subida en una vivienda de las islas permite tanto la circulación del alisio del nordeste durante la noche como la entrada gradual de luz al amanecer.

Cuándo NO aplica esta recomendación

Conviene matizar, eso sí, que el consejo no es universal. Hay situaciones en las que mantener las persianas completamente bajadas sigue siendo la mejor opción:

En viviendas urbanas muy expuestas a farolas potentes, escaparates iluminados o tráfico nocturno intenso, donde la luz artificial puede alterar el descanso más de lo que ayuda la luz natural matinal.

a farolas potentes, escaparates iluminados o tráfico nocturno intenso, donde la luz artificial puede alterar el descanso más de lo que ayuda la luz natural matinal. En personas con sueño ligero que se despiertan con cualquier estímulo lumínico.

que se despiertan con cualquier estímulo lumínico. En quienes trabajan en turnos nocturnos y necesitan dormir durante el día.

y necesitan dormir durante el día. En dormitorios donde hay bebés o niños pequeños que dependen de la oscuridad para sus ciclos de sueño.

que dependen de la oscuridad para sus ciclos de sueño. En personas con sensibilidad lumínica diagnosticada o ciertas condiciones médicas específicas.

La alternativa para quienes prefieren la oscuridad total: el despertador con luz

Para quienes necesitan dormir con las persianas completamente bajada por privacidad, ruido o simplemente preferencia personal, existe una alternativa cada vez más popular: el despertador con luz. Estos dispositivos emiten progresivamente sonidos suaves y luces de intensidad creciente que simulan un amanecer natural durante los últimos 20 o 30 minutos antes de la hora de levantarse.

El cerebro recibe así una señal lumínica similar a la del sol naciente sin necesidad de que la habitación esté expuesta al exterior. Es una solución especialmente útil en dormitorios sin ventanas al exterior, en quienes trabajan en turnos rotatorios o en personas que viven en zonas con contaminación lumínica intensa. La Universidad de Harvard, a través de su división Health Publishing, señala que la exposición a luz por la mañana, ya sea natural o simulada, ayuda a sincronizar el reloj interno y mejora la calidad del sueño a medio plazo con las persianas.

El equilibrio entre luz y descanso

La clave para beneficiarse de las persianas, como casi siempre en cuestiones de salud y bienestar, está en encontrar el equilibrio adecuado a cada situación personal. Dormir con persianas totalmente bajadas no es perjudicial en sí mismo, pero quienes notan sensación de fatiga al levantarse, apagan varias alarmas seguidas o sienten el cambio entre oscuridad total y sonido del despertador como demasiado brusco, podrían probar a dejar unos centímetros de espacio en la persiana durante una temporada. Si el resultado es un despertar más natural y con más energía, la ciencia, los CDC y Harvard Health respaldan ese pequeño cambio de hábito y elegir unas buenas persianas.