Robots en casa con mascotas: ¿qué modelos tienen sentido y cuáles no?

La última edición del CES 2026 dejó una imagen clara: los robots domésticos ya no están diseñados para el hogar del futuro, sino para el de ahora. Modelos más silenciosos, más compactos, con navegación inteligente en espacios reducidos y con más capacidad para adaptarse a la presencia de animales.

Estas son solo algunas de las novedades y mejoras que la industria está introduciendo en los últimos meses para responder a las demandas de los usuarios: tecnología que se adapte a la vida real y robots domésticos pensados para convivir con mascotas y pisos pequeños. El problema es que la oferta ha crecido más deprisa que la información existente sobre ella.

Hay robots aspiradores que se atascan con el pelo de los gatos, juguetes que estresan en lugar de estimular y dispositivos que funcionan perfectamente en una casa grande pero resultan excesivos, o directamente inútiles, en un piso pequeño.

Saber qué robot tiene sentido para cada hogar es, en la práctica, más útil que conocer las especificaciones técnicas de cada modelo. Y cuando hay mascotas de por medio, esa pregunta es aún más relevante. Para quienes quieran orientarse, hemos preparado esta pequeña guía de referencia que analiza algunos productos que, a buen seguro, mejorarán la convivencia con tu mascota.

El ruido: el factor más importante

Cuando alguien compra un robot aspirador, suele comparar potencia de succión, autonomía y precio. Lo que casi nadie compara antes de comprarlo es el nivel de ruido. Y ese es, en muchos casos, el criterio que determina si el robot termina siendo utilizado de forma habitual en la casa o, por el contrario, acaba arrinconando a los pocos días.

Al respecto, hay que señalar que los gatos son especialmente sensibles a los sonidos mecánicos y repetitivos. Un robot que genera entre 65 y 75 dB puede ser suficiente para que el animal evite estar en zonas enteras de la casa o muestre signos de estrés.

Por ello, los modelos más adecuados para casas donde hay mascotas tienden a trabajar por debajo de los 60 dB, teniendo a su vez motores optimizados y ruedas que reducen la vibración sobre el suelo. Lo mismo ocurre con los juguetes robóticos.

Una bola que rueda con un motor ruidoso no estimula al gato: lo pone en alerta. El movimiento es relevante, pero el sonido importa más. Antes de elegir, conviene revisar específicamente qué dice el fabricante sobre el nivel acústico del dispositivo. Si esa información no aparece en la ficha técnica, es una señal a tener en cuenta. Para quienes buscan opciones en este ámbito, este análisis sobre bolas robot silenciosas para gatos sensibles al ruido es uno de los recursos más recomendables.

Juguetes automáticos: estimulación o sobreestimulación

Los juguetes robóticos para gatos también han evolucionado mucho en los últimos años. Hay bolas con movimientos aleatorios, dispositivos de láser automático, plumas giratorias con temporizador y túneles con estímulos integrados. La variedad es amplia y no todos funcionan igual. Depende mucho de la tipología y superficie del hogar.

En un piso pequeño, el espacio disponible para que el juguete se mueva con libertad es limitado. En ellos, un dispositivo diseñado para superficies amplias puede quedarse bloqueado contra las patas de los muebles o rebotar en esquinas sin generar el movimiento que el gato necesita para mantenerse activo. El resultado es un gato que pierde el interés en menos de cinco minutos y un juguete que acaba bajo el sofá.

Los modelos que mejor se adaptan a espacios reducidos suelen tener un radio de movimiento más corto, sensores de proximidad que detectan obstáculos antes de chocar y modos de juego programables que alternan entre períodos de actividad y pausas. Para entender qué criterios usar a la hora de elegir este tipo de juguetes, el artículo sobre qué juguetes automáticos funcionan mejor en pisos pequeños con gatos desglosa los factores que más influyen en la experiencia real de uso .

Cómo reacciona un animal ante un robot nuevo en casa

La introducción de cualquier dispositivo autónomo en un hogar con mascotas tiene una curva de adaptación que conviene gestionar con paciencia. Los gatos, en particular, necesitan tiempo para procesar la presencia de un objeto que se mueve de forma impredecible por su espacio. Las primeras reacciones pueden ir del miedo intenso a la curiosidad activa, y no siempre en ese orden. En ese sentido, hay algunas pautas que reducen el tiempo de adaptación y minimizan el estrés del animal:

Introducir el robot apagado durante uno o dos días antes de ponerlo en marcha para que el animal lo olfatee y lo explore sin que se mueva

Comenzar con sesiones cortas de funcionamiento , preferiblemente cuando el gato está en otra habitación

Evitar las primeras activaciones en horarios de descanso del animal, especialmente al mediodía o por la noche

No forzar el contacto entre el animal y el robot : la curiosidad llega sola si el dispositivo no supone una amenaza percibida

Hay que señalar que uno de los motivos por el que los robots domésticos acaban abandonados es, precisamente, una mala integración en las rutinas del hogar. Para quienes quieran hacer ese proceso de forma gradual y sin contratiempos, esta guía sobre cómo introducir un robot doméstico en casa sin alterar la convivencia explica el la forma de hacerlo según distintos perfiles de mascota y tipo de hogar.

Qué robots tienen sentido y cuáles no

La robótica doméstica tiene mucho que aportar en los hogares con mascotas, pero la elección debe basarse más en la información que en el entusiasmo. No cabe duda de que un robot aspirador silencioso con una buena absorción del pelo es una incorporación que mejora el día a día dentro del hogar.

Lo que no tiene sentido es comprar tecnología sobredimensionada para el espacio disponible, o elegir modelos sin tener en cuenta cómo van a reaccionar los animales. De ahí la importancia de empezar por elegir bien desde el primer día.