Mes negro para las hipotecas: el euríbor sube por tercera y esto es lo que pagarás ahora cada mes

El euríbor de mayo de 2026 cierra en el 2,804% y dispara las cuotas de las hipotecas variables en España. El indicador de referencia para la mayoría de los préstamos hipotecarios a tipo variable cierra el quinto mes del año en su nivel más alto desde septiembre de 2024, justo cuando el Banco Central Europeo había comenzado el ciclo de rebajas de los tipos de interés. Es la tercera subida mensual consecutiva del índice y supondrá una notable subida en la cuota de quienes revisen su crédito con el dato definitivo de mayo.

Aunque el incremento es algo más moderado que el experimentado en meses anteriores, sus efectos son claros: una hipoteca media con revisión anual se encarecerá en torno a 673 euros al año, mientras que en las revisiones semestrales el impacto rondará los 256 euros por semestre. La causa: la guerra en Oriente Próximo y el temor a una crisis energética han presionado al alza los precios en Europa, avivando el temor a un nuevo episodio de inflación descontrolada para las hipotecas.

Cuánto suben las hipotecas con el euríbor de mayo

Los números son fáciles de seguir con un ejemplo concreto para las hipotecas. Una familia que tenga contratada una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor, y a la que toque revisar la cuota con el dato de mayo, afrontará un incremento de aproximadamente 56 euros mensuales, lo que equivale a casi un 8% más de cuota. En términos anuales, alrededor de 673 euros adicionales que saldrán cada año de la economía familiar.

Quienes revisen su hipoteca cada seis meses tampoco se librarán del encarecimiento, con una subida cercana al 6%. La cuota mensual pasaría aproximadamente de 732 a 775 euros, lo que se traduce en algo más de 42 euros mensuales o unos 256 euros más al semestre. Los hogares con revisión anual llevan sin ver un alza desde marzo de 2024, mientras que quienes revisan cada seis meses ya están notando los incrementos desde el pasado octubre.

«El euríbor a un año habría tocado ya techo, puesto que las dos subidas ya están descontadas en el nivel actual», explica la economista sénior de Funcas María Jesús Fernández.

El BCE, «entre la espada y la pared»

El repunte del indicador anticipa la posibilidad de que el organismo con sede en Fráncfort en Europa suba los tipos en los próximos meses. La previsión del servicio de estudios de Funcas contempla que la institución liderada por Christine Lagarde podría aplicar hasta dos incrementos de medio punto, colocando la tasa oficial en el 2,5%. María Jesús Fernández considera, eso sí, que esas subidas ya están descontadas en el nivel actual del euríbor y que el indicador no seguirá subiendo de forma sostenida.

El analista Filippo Alloatti, de la gestora Federated Hermes, sostiene que el BCE está «entre la espada y la pared» y prevé una primera subida de 25 puntos básicos a corto plazo para anclar las expectativas de inflación de las familias y las empresas. Las últimas actas del BCE recogen que los miembros del Consejo de Gobierno prefirieron en abril esperar a contar con más información antes de mover los tipos, que actualmente se encuentran en el 2%, pero la entidad ya muestra una postura más restrictiva para las hipotecas.

La presión de Oriente Próximo y la inflación

Los precios de la cesta de la compra junto a las hipotecas subieron en abril un 3,5% en España y un 3% en la zona euro, según los últimos datos de Eurostat. La guerra en Oriente Próximo es el factor clave, dado que los principales organismos internacionales dan por hecho que el conflicto lastrará el crecimiento global y que todas las regiones afrontarán una inflación más elevada este año. La previsión de Funcas está condicionada a que se cumpla el escenario base que descuentan los mercados: una apertura del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz para finales de junio.

Desde el comparador de finanzas personales Roams se muestran más cautos. Pablo Vega, experto en finanzas, advierte de que mientras la presión energética persista, al euríbor le va a costar bajar de forma clara, ya que el encarecimiento de la energía empieza a trasladarse a otros componentes de la cesta de consumo.

Qué supone para los hogares canarios

Canarias, donde el peso de las hipotecas a tipo variable sigue siendo elevado, vivirá este encarecimiento con especial intensidad en las próximas semanas. La subida del euríbor coincide en el archipiélago con un mercado inmobiliario en plena escalada de precios (con incrementos interanuales de hasta el 15,6% en municipios como La Laguna o el 11,3% en Telde según el último informe Tinsa) y con la reciente aprobación por el Gobierno autonómico del programa Hipotecas Joven Canaria, que permitirá financiar hasta el 95% del valor de la primera vivienda con hipotecas para menores de 40 años. Una herramienta que llega en un momento de fuerte estrés financiero para los hogares del archipiélago.