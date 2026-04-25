Nuevo requisito para viajar con mascotas por Europa: si incumples esto no pasará

Las normas para viajar con mascotas por Europa han cambiado desde el pasado miércoles 22 de abril. La Unión Europea ha intensificado los controles para todos los propietarios que quieran cruzar fronteras europeas acompañados de sus perros, gatos o hurones, y el cambio más relevante afecta a un trámite que hasta ahora no existía: el prerregistro obligatorio del viaje en una base de datos europea antes de la llegada al destino.

Se trata del Reglamento Delegado 2026/131, que complementa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos sin fines comerciales de animales de compañía. No es una ley nueva, sino un desarrollo normativo que endurece los controles sobre las condiciones sanitarias que deben cumplir las mascotas que viajan por territorio europeo.

Desde el 22 de abril de 2026, el propietario que viaje con su mascota por la Unión Europea deberá prerregistrar el desplazamiento con días de antelación, rellenando toda la documentación requerida desde la página oficial de la UE.

En qué consiste el prerregistro obligatorio para mascotas

El cambio más importante que introduce la nueva normativa es la obligación de prerregistrar el viaje antes de desplazarse con una mascota por territorio europeo. Para los movimientos no comerciales (vacaciones, visitas familiares, mudanzas temporales), el dueño deberá completar este trámite con días de antelación a la llegada al destino, rellenando toda la documentación requerida desde la página oficial de la Unión Europea.

El prerregistro forma parte de una estrategia más amplia orientada a lograr la trazabilidad total de los desplazamientos de mascotas dentro de la UE. Para ello, se prevé la creación de una base de datos europea específica para movimientos no comerciales de animales de compañía. Esta base de datos permitirá a las autoridades sanitarias de cada país miembro saber con antelación qué animales entran en su territorio, cuál es su estado sanitario y si cumplen todos los requisitos.

La medida se adopta como prevención de enfermedades. Con la información del prerregistro, las autoridades podrán establecer controles sanitarios adicionales cuando sea necesario, basados en riesgos específicos de salud animal. Por ejemplo, si en un país de origen se detecta un brote de una enfermedad concreta, las autoridades del país de destino podrán intensificar los controles sobre los animales procedentes de esa zona.

Los requisitos que siguen siendo obligatorios para viajar con tus mascotas

El prerregistro se suma a los requisitos que ya eran obligatorios para viajar con mascotas por Europa y que siguen vigentes sin excepción. La información de salud del animal deberá estar perfectamente sincronizada y validada. Sin cumplir todos estos puntos, la mascota no podrá cruzar la frontera:

Microchip. Todo perro, gato o hurón que viaje por la UE debe llevar implantado un microchip homologado que permita su identificación inequívoca. Es el documento de identidad del animal y la base sobre la que se vincula toda su información sanitaria. La única excepción son los animales que llevan un tatuaje legible, siempre que este se haya aplicado antes del 3 de julio de 2011.

Vacuna de la rabia al día. La vacunación antirrábica es obligatoria y no negociable. El animal debe tener la vacuna vigente en el momento del viaje, administrada después de la implantación del microchip y con el plazo de inmunización cumplido.

Tratamiento contra Echinococcus multilocularis. Para los perros que viajen a determinados países europeos que están libres de este parásito (como Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Noruega o Malta), es obligatorio un tratamiento antiparasitario específico administrado por un veterinario entre 24 y 120 horas antes de la llegada al país de destino.

Pasaporte europeo para animales de compañía. El documento que acredita toda la información sanitaria del animal y que debe ser expedido por un veterinario autorizado. Sin pasaporte europeo, no hay viaje.

Microchip, vacuna de la rabia al día, tratamiento antiparasitario cuando sea necesario y pasaporte europeo para animales de compañía. Sin esto y sin el nuevo prerregistro del viaje, tu mascota no podrá cruzar la frontera europea.

¿A partir de qué edad puede viajar un cachorro?

Una de las dudas más frecuentes entre los propietarios de mascotas que planean viajar con un cachorro es la edad mínima a la que el animal puede cruzar fronteras. La normativa europea establece que los cachorros deben tener al menos 12 semanas de edad para recibir la vacuna de la rabia. Además, en la mayoría de los casos se requiere esperar 21 días tras la vacunación para que el animal desarrolle la inmunidad necesaria.

Esto significa que, en la práctica, la edad mínima de viaje se sitúa en torno a los 3 o 4 meses, dependiendo de las reglas específicas de cada país de destino. Algunos Estados miembros tienen requisitos adicionales o plazos diferentes, por lo que es imprescindible consultar la normativa concreta del país al que se viaja antes de planificar el desplazamiento.

En ningún caso está permitido viajar con un cachorro sin vacunar o con la vacuna recién administrada y sin el período de espera cumplido. Las autoridades fronterizas pueden denegar la entrada del animal y, en los casos más graves, ordenar su cuarentena en el país de destino con todos los costes a cargo del propietario de las mascotas.

Qué pasa si no cumples los nuevos requisitos

Viajar sin cumplir los requisitos para las mascotas puede tener consecuencias serias. Las autoridades fronterizas de cualquier Estado miembro pueden rechazar la entrada del animal, lo que obliga al propietario a volver al país de origen o a buscar soluciones de cuarentena que pueden resultar extremadamente costosas. En algunos países, las multas por incumplimiento de la normativa de desplazamiento de animales de compañía pueden alcanzar varios miles de euros.

Con la incorporación del prerregistro de mascotas, el control será más riguroso porque las autoridades sabrán de antemano qué animales deben llegar y podrán verificar de forma sistemática si se cumplen todos los requisitos. Un animal que llegue a un país sin que su viaje haya sido prerregistrado en la base de datos europea será, por definición, un animal que no cumple la normativa.

Para evitar problemas con tus mascotas, los expertos recomiendan seguir estos pasos con semanas de antelación al viaje. Lo primero es verificar que el microchip del animal está correctamente implantado y es legible. Lo segundo, comprobar que la vacuna de la rabia está vigente y, si no lo está, acudir al veterinario con tiempo suficiente para vacunar y cumplir el período de espera de 21 días. Lo tercero, consultar si el país de destino exige el tratamiento contra Echinococcus multilocularis y, en caso afirmativo, programar la visita al veterinario dentro de la ventana de 24 a 120 horas antes de la llegada. Lo cuarto, asegurarse de tener el pasaporte europeo actualizado con toda la información. Y lo quinto, completar el prerregistro del viaje en la plataforma oficial de la UE con los días de antelación que exija la normativa.

El nuevo requisito para mascotas supone un trámite adicional para los propietarios, pero la Unión Europea lo justifica como una medida necesaria para proteger la salud animal en todo el continente y prevenir la propagación de enfermedades que podrían afectar tanto a las mascotas como a la fauna silvestre. Para los millones de europeos que viajan cada año con sus animales de compañía, el mensaje es claro: planificar el viaje del animal con la misma antelación con la que se planifica el propio viaje.