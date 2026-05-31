Aviso amarillo en Canarias activado por la AEMET: la DANA entra con lluvias y fenómenos costeros desde el martes

La AEMET activa el aviso amarillo en Canarias para el martes ante la llegada esta semana de una nueva DANA al archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado este domingo el aviso amarillo por fenómenos costeros que entrará en vigor el próximo martes 2 de junio, en la antesala de un episodio de inestabilidad que dejará lluvias y un descenso térmico en todas las islas durante varios días por el impacto parcial de una depresión aislada en niveles altos.

El cambio de tiempo arrancará de manera progresiva. El lunes, primer día de junio, las temperaturas todavía subirán de forma ligera a moderada y podrán superar localmente los 30 grados en zonas de interior del sur de la provincia de Las Palmas y en Tenerife. Será a partir del martes cuando el archipiélago empezará a notar el efecto del aviso costero, antes de que la DANA gane protagonismo en la segunda mitad de la semana.

El aviso amarillo: qué supone para Canarias según la AEMET

El aviso amarillo por fenómenos costeros es el primer nivel oficial de alerta meteorológica e implica que existe un riesgo significativo, aunque no extraordinario, para actividades cotidianas. La AEMET lo ha activado ante la previsión de un empeoramiento del estado del mar y la intensificación del alisio del nordeste a partir del martes.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene en paralelo la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Las autoridades recomiendan precaución en zonas costeras expuestas, evitar el baño en playas con bandera roja mientras el aviso permanezca activo y consultar la web de la AEMET y el portal de emergencias del Gobierno autonómico para actualizaciones en tiempo real según la AEMET.

La AEMET ha activado este domingo el aviso amarillo por fenómenos costeros que entrará en vigor el martes 2 de junio en Canarias, antes de la llegada plena de la DANA.

30 grados el lunes y rachas localmente muy fuertes

El inicio de la semana según la AEMET, este lunes, vendrá marcado por un ascenso de las temperaturas en el archipiélago, de ligero a moderado y más acusado en las zonas de interior. Los termómetros podrán superar localmente los 30 grados en las vertientes sur de Tenerife y de las islas orientales. En general predominará el cielo poco nuboso en todo el territorio, con la excepción de algunos intervalos nubosos durante las horas nocturnas en las zonas bajas del norte de las islas montañosas.

El viento soplará de componente nordeste de forma moderada, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. En estas áreas orientadas al rebufo del alisio no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, una situación que ganará probabilidad principalmente a partir de la tarde. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Hoy domingo: baja probabilidad de lloviznas

Para esta jornada de domingo existe una probabilidad baja de que se produzcan lloviznas en medianías de las islas montañosas. La AEMET también señala como poco probables, pero posibles, las rachas localmente muy fuertes en el noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, tanto esta tarde como mañana lunes.

La DANA, protagonista de la semana

El verdadero cambio de tiempo llegará con el desarrollo de la DANA en la segunda mitad de la semana. La AEMET prevé que el archipiélago entre en una fase de inestabilidad atmosférica que dejará lluvias en todas las islas, con especial incidencia en las vertientes orientadas al norte de las islas de mayor relieve y en las zonas de montaña. Las precipitaciones, de carácter débil al principio, podrían ganar intensidad y extenderse a otras vertientes conforme avance el episodio.

Las jornadas de mayor adversidad meteorológica según la AEMET se esperan a partir del jueves, con un descenso térmico generalizado y un ambiente más propio de finales de abril que de la primera semana de junio. La clave residirá en la posición final del núcleo de la depresión: si se sitúa más cerca del archipiélago de lo previsto, las precipitaciones podrían generalizarse al resto de vertientes y multiplicarse en intensidad. La agencia actualizará la previsión a medida que se acerque el episodio.

Ante la inestabilidad que se avecina, la AEMET y Protección Civil insisten en sus dos consignas básicas para episodios de lluvias en Canarias: no cruzar nunca un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto, y extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife y en las zonas altas del resto de islas montañosas. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.