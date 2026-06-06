Atención este domingo en Canarias: la AEMET activa los avisos amarillos en cuatro islas

El último coletazo de la DANA llega este domingo a Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro para las primeras y últimas horas del día por fenómenos costeros adversos y rachas fuertes de viento, en lo que se perfila como la última jornada del episodio meteorológico que ha mantenido en jaque al archipiélago durante toda la semana. A partir del lunes, las previsiones apuntan a una recuperación progresiva de la estabilidad y un retorno a los valores propios de la primera semana de junio.

El protagonista del día en Canarias volverá a ser el alisio del nordeste, que soplará con intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, mientras que predominarán las brisas en las costas sur de las islas montañosas. En el mar, el viento del norte o nordeste alcanzará fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del nordeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros de altura.

Cielos nubosos en el norte y temperaturas en ascenso en Canarias

Los cielos en Canarias estarán en general nubosos al norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1.100 metros, así como en el oeste de las islas más orientales, sin descartar lloviznas ocasionales principalmente en medianías durante la madrugada y al anochecer. Por la tarde se abrirán algunos claros. Las temperaturas ascenderán en cumbres y en las mínimas de medianías sur y oeste de las islas centrales, mientras que en el resto del archipiélago apenas registrarán cambios en Canarias.

El episodio meteorológico en Canarias que arrancó el martes pasado con la activación del primer aviso amarillo termina este domingo, antes de un lunes ya despejado y con la vuelta plena del verano canario.

La previsión por islas de Canarias para este domingo

Lanzarote

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y oeste. Temperaturas sin cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur. Arrecife, entre 19 y 24 grados.

Fuerteventura

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el oeste. Temperaturas sin cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur. Puerto del Rosario, entre 19 y 25 grados.

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte y poco nubosos a despejados en el resto. Temperaturas en ascenso en zonas de interior y mínimas en medianías sur. Alisio fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste. Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 23 grados.

Tenerife

Poco nuboso en general con predominio de cielos nubosos en el norte y con intervalos matinales en el sur y oeste. No se descartan lloviznas débiles en el noreste a primeras horas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del norte rolando a este por la tarde. Santa Cruz de Tenerife, entre 21 y 28 grados.

La Gomera

Poco nuboso con cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres expuestas. Brisas en el suroeste. San Sebastián, entre 21 y 26 grados.

La Palma

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y este. Probables lloviznas débiles en el noreste a primeras y últimas horas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste. Santa Cruz de la Palma, entre 19 y 23 grados.

El Hierro

Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste. Brisas en el suroeste. Valverde, entre 14 y 18 grados.

La AEMET y las autoridades de Protección Civil de Canarias mantienen las consignas habituales para esta jornada: evitar las zonas costeras expuestas al oleaje, especialmente en las costas del norte, extremar la precaución al circular por carreteras de cumbres, sujetar bien los objetos sueltos en balcones y terrazas, y restringir la práctica de deportes náuticos. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2. A partir del lunes, las previsiones apuntan a una recuperación generalizada de la estabilidad atmosférica en el archipiélago.