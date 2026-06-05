La AEMET activa avisos amarillosen cinco islas de Canarias por el frente atlántico para todo el fin de semana

La AEMET activa avisos amarillos en cinco islas de Canarias para este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido alertas oficiales por viento y oleaje que afectarán a Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del domingo, con rachas que podrían superar localmente los 80 kilómetros por hora en cumbres y vertientes expuestas. El frente de bajas presiones que mantiene la influencia indirecta de la DANA sobre el archipiélago no afloja, y los avisos cubren prácticamente todo el sábado.

Hoy viernes, antes de la entrada en vigor de los avisos en Canarias por la DANA, el archipiélago vive una jornada de transición con descenso ligero a moderado de las temperaturas máximas, cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, y viento del nordeste moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste durante la madrugada. En el mar se esperan vientos de fuerza 5 a 6 arreciando ocasionalmente a fuerza 7, con fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros según la AEMET.

Los avisos por isla, hora a hora de la AEMET

Tenerife

La isla tiene dos avisos amarillos activos. El primero, por oleaje, entra en vigor a las 20:00 horas del viernes y se prolongará hasta las 05:00 horas del domingo. Afecta a las vertientes este, sur y oeste, con vientos del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria. El segundo aviso es por viento, activo desde las 00:00 horas del sábado hasta las 23:59 horas del mismo día, con rachas máximas de 70 km/h sobre todo en la vertiente sureste y zonas altas de la vertiente oeste. Localmente podrán superarse los 80 km/h, sin descartar episodios fuertes en la zona de Las Cañadas del Teide.

Gran Canaria

Mismo esquema que Tenerife. El primer aviso, por oleaje, entra en vigor a las 20:00 horas del viernes y dura hasta las 05:00 horas del domingo, con vientos de fuerza 7 en el canal entre Tenerife y Gran Canaria y en el sureste de la isla. El segundo, por viento, activo durante todo el sábado, afecta a cumbres y vertientes este, sur y oeste, con rachas máximas de 70 km/h sobre todo en la vertiente sureste y zonas altas de la vertiente oeste.

La Palma

Un aviso amarillo por viento entra en vigor a las 00:00 horas del sábado y dura hasta las 15:00 horas del mismo día. Afecta a las cumbres y a la vertiente oeste de la isla, con rachas máximas de 70 km/h y posibles superaciones locales de los 80 km/h en cumbres, vertiente noroeste y extremo sur.

La Gomera

Aviso amarillo según la AEMET por viento activo desde las 00:00 horas del sábado hasta las 23:59 horas del mismo día. Afecta a las cumbres de las vertientes sureste y oeste, con rachas máximas de 70 km/h.

El Hierro

Aviso amarillo por viento desde las 00:00 horas del sábado hasta las 15:00 horas del mismo día. Afecta a las cumbres de las vertientes sureste y oeste, con rachas máximas de 70 km/h.

La AEMET prevé que el frente de bajas presiones asociado a la DANA mantenga la inestabilidad sobre el archipiélago durante todo el fin de semana, con avisos por viento y oleaje en cinco islas.

Recomendaciones ante el aviso amarillo

Las autoridades y la AEMET recuerdan las consignas habituales para episodios de viento intenso y oleaje fuerte:

Evitar las zonas costeras expuestas al oleaje , especialmente las costas del norte, los canales entre islas y los puntos con bandera roja o amarilla en las playas.

, especialmente las costas del norte, los canales entre islas y los puntos con bandera roja o amarilla en las playas. Extremar la precaución al circular por carreteras de cumbres y zonas altas , particularmente en Las Cañadas del Teide, donde las rachas pueden ser severas.

, particularmente en Las Cañadas del Teide, donde las rachas pueden ser severas. Sujetar bien objetos sueltos en balcones, terrazas, andamios y carteles.

en balcones, terrazas, andamios y carteles. Atención a las posibles caídas de ramas o desprendimientos de objetos en zonas urbanas y arboladas.

En el mar, restringir la práctica de deportes náuticos y consultar el estado de la costa antes de cualquier salida.

Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.

Este episodio cierra una semana completa marcada por la influencia indirecta de la DANA peninsular sobre Canarias según la AEMET. Desde el martes pasado, con la activación del primer aviso amarillo por fenómenos costeros, el archipiélago ha vivido jornadas de cielos nubosos, lloviznas en medianías del norte, rachas muy fuertes en cumbres y desvíos en el aeropuerto de Tenerife Norte por mal tiempo. La AEMET prevé que el episodio empiece a remitir a partir del domingo, devolviendo al archipiélago a valores más propios de la primera semana de junio.