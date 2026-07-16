Golpe de calor, deshidratación y ahogamientos: las urgencias sanitarias en Canarias se disparan

Las urgencias hospitalarias en Canarias se disparan este verano por golpes de calor, ahogamientos y sobreexposición al sol

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LO ESENCIAL Las urgencias hospitalarias en Canarias suben cada verano. Los golpes de calor son la primera causa evitable. Los ahogamientos crecen especialmente en playas del norte. Las quemaduras solares graves llenan también las consultas. La deshidratación afecta sobre todo a mayores y niños pequeños.

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Las urgencias hospitalarias en Canarias están experimentando este verano el aumento estacional habitual, con un incremento sostenido de las atenciones sanitarias vinculadas al calor, la exposición prolongada al sol y las actividades acuáticas en playas y piscinas. Los datos consolidados de años anteriores publicados por el Servicio Canario de Salud (SCS) muestran que durante los meses de julio, agosto y septiembre, los hospitales del archipiélago atienden habitualmente un volumen significativamente mayor de urgencias respecto al resto del año por causas específicamente estivales.

La segunda ola de calor anticipada por la AEMET para este fin de semana, con temperaturas que podrían superar los 34 grados en varios puntos del archipiélago, apunta a un pico especialmente intenso de asistencias en los próximos días.

Los principales motivos por los que crecen las urgencias hospitalarias en Canarias durante el verano están perfectamente identificados por los servicios sanitarios canarios y por los servicios de emergencia 112. Muchos de esos problemas de salud son prevenibles siguiendo pautas básicas de cuidado personal, hidratación y sentido común. Estos son los motivos que más peso tienen en las urgencias canarias cada temporada y las recomendaciones oficiales para reducir al máximo el riesgo de acabar en el hospital durante las próximas semanas.

Los principales motivos de urgencia sanitaria del verano canario

El primer gran motivo de urgencia sanitaria estival en Canarias es el golpe de calor y sus derivados: la deshidratación severa, el agotamiento por calor y la insolación aguda. Se produce cuando el organismo pierde su capacidad de regular la temperatura corporal, generalmente por exposición prolongada al sol o al calor sin la hidratación y protección adecuadas. Los síntomas van desde el mareo, las náuseas y la confusión hasta la pérdida de conocimiento y, en casos graves, el fallo multiorgánico. Los grupos más vulnerables son las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas previas.

Cada verano el 112 Canarias y las urgencias hospitalarias del archipiélago atienden miles de asistencias por esta causa, con un pico especialmente marcado durante los episodios de ola de calor confirmada. La segunda ola de calor esperada este fin de semana anticipa una situación de riesgo elevado que las autoridades sanitarias monitorizan de cerca.

El segundo gran motivo son los ahogamientos y las emergencias en el mar. Canarias registra cada verano decenas de rescates y varias víctimas mortales relacionadas con el baño en playas, muchas veces vinculadas al desconocimiento de las corrientes locales por parte de turistas y, en menor medida, de residentes.

Las playas del norte del archipiélago (Anaga en Tenerife, la costa norte de Gran Canaria, el noroeste de Fuerteventura, el norte de Lanzarote y las costas expuestas al Atlántico abierto de El Hierro, La Palma y La Gomera) son especialmente peligrosas por la fuerza del oleaje y las corrientes de retorno. Cruz Roja, Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia insulares intensifican cada verano su despliegue en las playas más frecuentadas para reducir el riesgo, pero los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de emergencia sanitaria estival.

El tercer motivo lo constituyen las quemaduras solares graves y las lesiones cutáneas asociadas a la sobreexposición al sol. Aunque cuesta creerlo por lo evitable de la causa, cada verano las urgencias canarias atienden decenas de casos graves de quemaduras de segundo grado por exposición prolongada sin protección adecuada. Turistas peninsulares y europeos, poco acostumbrados al índice ultravioleta canario (que puede alcanzar niveles muy elevados incluso con cielos parcialmente nublados), son los pacientes más habituales.

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A este grupo se suman las golpes por caídas en pavimentos mojados, cortes con vidrio en playas o piscinas, mordeduras y picaduras de fauna marina, y descompensaciones cardiovasculares por el calor, especialmente entre personas mayores con patologías previas.

Las autoridades sanitarias canarias recuerdan que la mayor parte de las urgencias hospitalarias vinculadas al verano son prevenibles con pautas básicas de hidratación, protección solar, sentido común en el baño y precaución especial con niños, personas mayores y grupos vulnerables durante los episodios de calor extremo.

Cómo evitar acabar en urgencias este verano en Canarias

Las autoridades sanitarias canarias, con el Servicio Canario de Salud (SCS) a la cabeza y con la colaboración de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, el 112 Canarias y las policías locales, insisten cada verano en una serie de recomendaciones básicas para reducir al máximo el riesgo de acabar necesitando asistencia hospitalaria de urgencia.

La primera pauta es la hidratación constante y suficiente: se recomienda beber agua cada dos horas de manera regular, aunque no se tenga sed, especialmente durante los episodios cálidos y muy especialmente entre personas mayores, niños pequeños y personas con problemas crónicos previos. Las bebidas alcohólicas, el café y las bebidas azucaradas no sustituyen al agua y en episodios cálidos pueden empeorar la deshidratación.

La segunda pauta esencial es la protección solar de factor 50 aplicada media hora antes de la exposición y reaplicada cada dos horas o después de cada baño. Es fundamental usar gorra, gafas de sol homologadas y ropa de tejidos ligeros y transpirables. Se debe evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día (12:00 a 17:00 horas), especialmente durante los días más cálidos anunciados por la AEMET.

La tercera pauta es la precaución en el baño: nunca bañarse solo, respetar las banderas de las playas (roja, amarilla o verde), no bañarse tras comer copiosamente o consumir alcohol, no subestimar las corrientes de retorno especialmente en playas del norte, y no dejar nunca a niños pequeños sin vigilancia directa cerca del agua, ni siquiera durante segundos.

Otras pautas fundamentales son vigilar a personas mayores que vivan solas o con dificultad para regular su temperatura corporal, mantener las viviendas ventiladas y frescas durante las horas centrales del día (persianas bajadas + ventilación cruzada nocturna), evitar el ejercicio físico intenso al aire libre entre las 12:00 y las 18:00 horas y consultar diariamente la previsión de temperaturas y de índice ultravioleta actualizada de AEMET.

Para emergencias urgentes, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias. Para consultas sanitarias no urgentes, el 1-1-2 puede derivar al Servicio Canario de Salud. Y para consultas simples de salud, el teléfono del Servicio Canario de Salud (900 112 061) ofrece atención permanente. La prevención sigue siendo, con diferencia, la mejor herramienta para pasar un verano canario sano, seguro y disfrutando de todo lo bueno que el archipiélago ofrece.