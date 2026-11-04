Segundo apagón en dos días en La Palma: la eléctrica señala a las administraciones

La Palma se queda sin luz otra vez y la eléctrica señala a las administraciones

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LO ESENCIAL Segundo apagón en 48 horas. Trece mil setecientos cuarenta suministros. Veintidós minutos sin servicio. Grupos de entre 50 y 54 años. La misma central que el lunes.

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La Palma ha vuelto a quedarse sin luz. Un nuevo incidente en el sistema eléctrico ha dejado sin suministro a 13.740 puntos durante 22 minutos este miércoles, 4 de noviembre, apenas dos días después del cero energético que apagó la isla entera.

Y lo ha provocado la misma central: Los Guinchos.

Qué ha pasado esta vez en La Palma

Según ha informado Endesa, la incidencia se produjo a las 7:23 horas por la desconexión de varios grupos de generación de la central de Los Guinchos, lo que provocó inestabilidad en la red de media tensión.

El suministro recuperó la normalidad a las 7:45 horas. A diferencia del apagón del lunes, que afectó a la totalidad de La Palma, esta incidencia fue parcial.

La compañía Endesa ha señalado que desconoce por el momento la causa de la desconexión. La información facilitada tampoco concreta qué municipios o zonas de la Isla se han visto afectados.

Lo que ha dicho Endesa sobre la central

Aquí está lo relevante, y va más allá del corte. Endesa ha indicado que varios de los grupos de Los Guinchos tienen entre 50 y 54 años de antigüedad.

Y ha añadido un matiz que apunta directamente hacia fuera: que su renovación está lastrada por la tardanza de las administraciones públicas.

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Es la segunda vez en tres días que una parte señala a otra. El lunes, tras el cero energético, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias advirtió de que el sistema eléctrico de La Palma arrastra problemas estructurales en generación, transporte y distribución, deficiencias ya identificadas cuyas soluciones avanzan a un ritmo que el propio Ejecutivo calificó de «más lento de lo deseable».

El apagón del lunes, el grande

El episodio del 2 de noviembre fue de otra escala. Un cero energético dejó sin electricidad a 50.508 suministros durante casi cuatro horas, entre las 6:38 y las 10:26, y coincidió con la alerta máxima por lluvias declarada esa madrugada.

Aquel día hubo además una primera incidencia previa, a las 4:10 horas, en la línea de transporte Guinchos-Valle, que dejó sin luz a 17.624 clientes antes del apagón general.

Haciendo cuentas, en tres días la central de Los Guinchos ha estado detrás de tres incidencias en el suministro eléctrico de La Palma.

Lo que queda por responder

Las causas del cero energético del lunes siguen sin esclarecerse. Las de este miércoles, tampoco. Endesa, Red Eléctrica y el Gobierno de Canarias mantienen abierta la investigación sobre el primer episodio.

Queda pendiente saber si ambos incidentes comparten origen, qué grupos concretos fallaron, en qué estado se encuentra el plan de renovación de la central y cuándo estarán operativas las soluciones que el Ejecutivo reconoce que van con retraso.

Por ahora, lo único verificado es la secuencia: dos apagones en 48 horas, la misma central detrás y una compañía que habla de equipos de medio siglo mientras el Gobierno habla de deficiencias estructurales. Mientras tanto, La Palma es la que se queda a oscuras.