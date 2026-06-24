Seguro de viajes para vacaciones: coberturas que no pueden faltar en tu póliza

Asistencia médica, repatriación, cancelación y equipaje son las garantías mínimas que cualquier viajero debería revisar antes de salir. La correduría de seguros Mutuarisk ofrece asesoramiento personalizado con más de 30 años de experiencia.

Revisar las coberturas del seguro de viajes antes de salir es una de las decisiones más importantes al planificar unas vacaciones.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Un traslado en ambulancia aérea desde el sudeste asiático o América puede costar entre 30.000 y 80.000 euros. La correduría de seguros Mutuarisk cuenta con más de 100 profesionales distribuidos en 11 oficinas por todo el territorio nacional. Mutuarisk acumula más de 30 años de experiencia en el sector asegurador. Los países del espacio Schengen exigen a los viajeros con visado una cobertura médica mínima de 30.000 euros.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Contratar un seguro de viajes sigue siendo la asignatura pendiente de muchos españoles cuando organizan sus vacaciones. Se reserva el hotel, se compra el vuelo y se elabora la lista de restaurantes, pero la póliza que cubre los imprevistos queda relegada al final de la lista o, directamente, se descarta. Un error que puede tener consecuencias económicas muy serias, especialmente en destinos donde la atención médica privada alcanza precios inasumibles para un particular.

Un seguro de asistencia en viaje es una póliza que ofrece cobertura económica ante las incidencias más habituales durante un desplazamiento: atención médica en el extranjero, hospitalización, cancelaciones, pérdida de equipaje o responsabilidad civil frente a terceros. A diferencia del seguro médico habitual o de la tarjeta sanitaria europea, este tipo de producto está diseñado específicamente para proteger al viajero durante el tiempo que permanece fuera de su lugar de residencia, con coberturas adaptadas a las particularidades de cada tipo de desplazamiento.

Qué coberturas debe incluir todo seguro de viajes que se precie

No todas las pólizas son iguales, y el nivel de protección varía de forma significativa según la aseguradora y el plan contratado. Sin embargo, existen coberturas que cualquier experto considera irrenunciables antes de facturar el equipaje.

La asistencia médica es la garantía más importante de cualquier seguro de viajes. Incluye la atención derivada de una enfermedad o accidente, así como hospitalizaciones, tratamientos y medicamentos. Para viajes fuera de Europa, los especialistas recomiendan pólizas con coberturas médicas mínimas de entre 150.000 y 300.000 euros, dado que una hospitalización en destinos como Estados Unidos puede generar facturas de decenas de miles de euros en pocos días. Para el espacio Schengen, la cobertura mínima exigida legalmente a los viajeros que necesitan visado se sitúa en 30.000 euros.

La repatriación y el traslado sanitario conforman otra cobertura crítica, aunque sea la que menos gusta pensar cuando se están planificando las vacaciones. Un traslado en ambulancia aérea desde el sudeste asiático o desde América puede costar entre 30.000 y 80.000 euros, una cifra que resulta inasumible para la mayoría de familias. Las pólizas que incluyen esta garantía asumen los costes logísticos y financieros del traslado cuando la situación médica lo requiere.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La cobertura de cancelación o interrupción del viaje resulta especialmente relevante en reservas de larga distancia o con depósitos no reembolsables. Dependiendo de las condiciones contratadas, el seguro puede reembolsar parte de los gastos en hoteles y transporte si surge un motivo de fuerza mayor, ya sea médico, laboral o legal, que obligue a suspender los planes. Por su parte, la gestión de equipajes cubre las compensaciones económicas para adquirir artículos de primera necesidad mientras la aseguradora localiza las maletas perdidas. Y aunque es menos conocida, la cobertura de asistencia legal y responsabilidad civil puede ser muy útil si surge algún conflicto legal o si se ocasionan daños involuntarios a terceros durante el viaje.

Por qué acudir a la correduría de seguros Mutuarisk para elegir la póliza adecuada

Buscar un seguro de viajes en Internet parece sencillo a primera vista. Sin embargo, el mercado ofrece una cantidad ingente de pólizas con coberturas, límites y exclusiones que resultan difíciles de interpretar para quien no está familiarizado con el sector asegurador. Comparar productos sin el conocimiento técnico necesario puede llevar a contratar coberturas insuficientes o a pasar por alto aspectos importantes de la letra pequeña.

En este contexto, contar con el asesoramiento de un profesional independiente marca la diferencia. La correduría de seguros Mutuarisk ofrece orientación personalizada para quienes quieren asegurarse de que su póliza responde realmente a los riesgos de su viaje concreto. Con más de 30 años de experiencia en la gestión de seguros y un equipo formado por más de 100 profesionales distribuidos en 11 oficinas por todo el territorio nacional, Mutuarisk evalúa los riesgos específicos de cada desplazamiento y recomienda las coberturas más adecuadas para cada perfil de viajero.

Al trabajar de forma independiente con distintas aseguradoras, la correduría de seguros Mutuarisk puede ofrecer alternativas adaptadas tanto al presupuesto como al nivel de protección que busca cada cliente. Esto evita dos errores frecuentes: contratar una póliza con coberturas insuficientes por desconocimiento, o pagar por garantías que no se van a necesitar según el tipo de viaje y destino. Un viaje familiar a un país con sanidad costosa no exige la misma póliza que una escapada de fin de semana por Europa.

Mutuarisk recibió en 2023 el Premio Gema a la mejor correduría de España, un reconocimiento del sector que avala su trayectoria y su modelo de atención al cliente. La entidad opera bajo la denominación legal MUTUARISK CORREDURIA DE SEGUROS S.A.U., vinculada a Mutua de Propietarios, y dispone de herramientas gratuitas de diagnóstico de riesgos para que el usuario pueda identificar sus necesidades aseguradoras antes de solicitar asesoramiento personalizado.

Para el viajero canario que tiene previsto salir de las islas en los próximos meses, tanto hacia destinos europeos como intercontinentales, revisar con detenimiento las coberturas del seguro de viajes antes de cerrar la reserva es una decisión que puede evitar sustos económicos de gran envergadura. Los imprevistos no distinguen destinos ni presupuestos, y una póliza bien elegida es la mejor garantía de que las vacaciones terminen como empezaron: con tranquilidad.