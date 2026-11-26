Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El calzado deportivo hace tiempo que dejó de responder únicamente a criterios de rendimiento físico o comodidad puntual para convertirse en el eje sobre el que se construye buena parte del vestuario diario. Con la llegada del frío, los materiales cambian, las suelas ganan protagonismo y el color se adapta a prendas más pesadas como abrigos de paño, plumíferos técnicos o pantalones de corte amplio.

Este invierno consolida una convivencia interesante en las calles: por un lado, la funcionalidad extrema heredada de la montaña y el asfalto húmedo; por otro, el rescate de siluetas de archivo que definieron la cultura urbana de principios de siglo junto a básicos blancos que mantienen intacta su vigencia. Estas son las seis corrientes en zapatillas que marcan el paso de la temporada.

1. Zapatillas técnicas y de trail llevadas al asfalto

La estética gorpcore, esa tendencia que traslada la indumentaria de senderismo y alta montaña al entorno urbano, ha dejado de ser una curiosidad de nicho para instalarse en el día a día invernal. Durante los meses de lluvia y bajas temperaturas, las zapatillas diseñadas originalmente para correr por senderos irregulares ofrecen una ventaja evidente: suelas con tacos profundos de gran agarre, estructuras estabilizadoras y tejidos resistentes a la humedad y al barro.

En este terreno, el equilibrio entre tecnicismo y limpieza visual resulta clave para combinarlas con ropa cotidiana. Modelos como las Salomon XT-6 en tonos claros y acabados blancos han logrado trascender el circuito deportivo gracias a su sistema de lazada rápida, su chasis ligero y una silueta afilada que funciona tanto con pantalones cargo como con sastrería relajada. Lejos de resultar toscas, aportan un contraste técnico muy buscado en los estilismos de invierno.

2. El regreso de las siluetas de los años 2000

La nostalgia por la estética Y2K continúa impulsando la recuperación de diseños que en su lanzamiento parecían futuristas y hoy se leen como piezas de culto retro. Las zapatillas de principios de los 2000 se caracterizan por sus paneles superpuestos, mallas transpirables combinadas con refuerzos sintéticos brillantes y sistemas de amortiguación mecánica completamente visibles.

Dentro de este revival, las Nike Shox TL negras representan mejor que ningún otro modelo esa vuelta al maximalismo estructural de cambio de siglo. Sus columnas de amortiguación a lo largo de toda la suela generan una presencia contundente bajo pantalones vaqueros anchos o prendas de nailon oscuro. El color negro integral suaviza la agresividad de su arquitectura y facilita su integración en conjuntos invernales sobrios donde el volumen del calzado asume todo el peso visual.

3. Estética urbana y cámaras de aire a la vista

La cultura callejera europea mantiene una relación estrecha con las zapatillas de aire visible, un segmento que este invierno refuerza su protagonismo frente a las suelas planas minimalistas. Las líneas onduladas inspiradas en elementos orgánicos, los degradados de color sobre malla técnica y las cápsulas de aire distribuidas en el talón y el antepié siguen siendo señas de identidad reconocibles al instante.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Las Nike TN encarnan esa conexión directa entre diseño aerodinámico y código urbano. Su estructura reforzada con nervaduras termoplásticas aporta sujeción y carácter, convirtiéndolas en una elección habitual para quienes buscan una zapatilla con personalidad propia capaz de sostener abrigos largos, chaquetas bomber o conjuntos deportivos de invierno sin perder presencia.

4. Clásicos blancos de piel que nunca pasan de moda

Más allá de las microtendencias y los lanzamientos de temporada, el invierno siempre reserva un espacio fijo para las zapatillas blancas de corte limpio y construcción en piel. Cuando el clima exige materiales más cerrados y fáciles de limpiar que la lona o la malla abierta, los modelos icónicos del baloncesto clásico recuperan su papel como comodín absoluto del armario.

Un par de Air Force 1 demuestra por qué ciertas siluetas resisten cualquier cambio de ciclo. Su mediasuela elevada aísla el pie del frío y de la humedad superficial de la acera, mientras que la piel lisa permite mantener un aspecto cuidado durante toda la estación. Combinan con la misma naturalidad con un traje informal que con unos vaqueros rectos y un jersey de punto grueso.

5. Perfil bajo y herencia del fútbol sala

En el extremo opuesto a las suelas voluminosas y las cámaras de aire aparece una corriente que apuesta por la ligereza visual: zapatillas de caña baja, horma estrecha y suelas finas de goma caramelo. Inspiradas en el calzado de entrenamiento indoor y el fútbol sala clásico de los años setenta y ochenta, estas siluetas aportan un aire más pulido y discreto.

Para adaptarlas al invierno, las colecciones de esta temporada sustituyen los acabados más ligeros por paneles de ante cepillado, piel granulada y combinaciones cromáticas en tonos tierra, burdeos, verde bosque o azul marino. Funcionan especialmente bien con pantalones de pinzas o cortes rectos que caen ligeramente sobre el empeine, equilibrando el volumen de las prendas superiores de abrigo.

6. Materiales cálidos, ante texturizado y tonos tierra

La última gran clave de la temporada no reside en una silueta concreta, sino en el tratamiento de los materiales y la paleta de color. El invierno invita a dejar atrás los tonos neón propios del verano para abrazar gamas orgánicas como el marrón espresso, el topo, el gris piedra o el crema envejecido.

El ante de pelo largo, el nobuk resistente al agua y los forros interiores ligeramente acolchados ganan terreno en casi todas las categorías de calzado deportivo. Estos acabados aportan riqueza táctil y dialogan de forma natural con tejidos invernales como la lana, la pana o el denim grueso, demostrando que la comodidad de una zapatilla puede convivir sin esfuerzo con una estética cuidada y pensada para los meses más fríos del año.