Tenerife encadena su cuarto terremoto de la semana y hay un punto que se repite

El IGN registra dos terremotos en Tenerife esta noche y un terremoto de 2.8

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LO ESENCIAL Magnitud 2,8 al norte y 2,4 al sureste Separados por unos 70 kilómetros y tres horas y media El del sureste cae a 3,4 kilómetros de otro registrado el martes Ninguno de los dos se ha sentido en la población El canal entre Tenerife y Gran Canaria es la zona más activa del archipiélago

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado dos terremotos frente a las costas de Tenerife en la noche del jueves al viernes, separados por menos de tres horas y media y por unos setenta kilómetros, uno en cada flanco de la isla. Ninguno de los dos se ha sentido: el catálogo no recoge intensidad percibida en ninguno.

Los dos terremotos de esta madrugada en Tenerife

El primero se registró el jueves a las 22:13 UTC, alcanzó magnitud 2,8 en la escala mbLg y se localizó a 33 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 28,7863 norte y 16,3115 oeste. Eso lo coloca en el mar, a unos 23 kilómetros al norte del macizo de Anaga. Es, con diferencia, el de mayor magnitud de toda la serie que el IGN ha registrado en Canarias esta semana.

El segundo llegó ya el viernes, a la 01:41 UTC, con magnitud 2,4 y 15 kilómetros de profundidad, en 28,1657 norte y 16,1983 oeste. Está en la vertiente opuesta: mar adentro, a unos 25 kilómetros al sureste de la isla, dentro del canal que separa Tenerife de Gran Canaria.

El del sureste repite el punto del martes

Aquí está el dato que convierte esto en algo más que dos registros sueltos. El 11 de noviembre, el IGN localizó en esa misma zona un terremoto de magnitud 2,1 a 16 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 28,1377 norte y 16,2119 oeste.

Calculando sobre esas cifras, el movimiento de esta madrugada ha caído a unos 3,4 kilómetros del anterior y a prácticamente la misma profundidad: 15 kilómetros frente a 16. En términos sísmicos, eso es el mismo punto. Es el tercer evento que el organismo sitúa en ese sector del canal en apenas cuatro días, contando también el del 10 de noviembre al oeste de Fasnia.

El del norte y el mayor terremoto del verano en Tenerife

El de magnitud 2,8 tiene otra lectura, y también mira hacia atrás. Treinta y tres kilómetros es una profundidad considerable: está muy por debajo de la corteza que sostiene la isla.

Y coincide con algo. El terremoto de mayor magnitud que el IGN registró en Canarias este verano fue un 3,6 el 26 de agosto, con epicentro en el mar a unos 20 kilómetros al noreste de Tenerife y a 34 kilómetros de profundidad, según su propio informe mensual. Aquel evento tuvo 16 réplicas durante la semana siguiente. La banda de profundidad del de anoche es prácticamente idéntica.

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El informe de octubre apunta en la misma dirección: el mayor terremoto del mes en todo el archipiélago se registró el día 25 al norte de las islas, con magnitud 3,1 y una profundidad de 50 kilómetros. El norte del archipiélago es una zona que el IGN sigue por separado, y lo hace con eventos profundos.

Por qué estos terremotos no son la actividad del Teide

Conviene separar las cosas, porque es donde más confusión hay. El IGN no mete todo en el mismo saco: sus informes distinguen entre la sismicidad del interior de la isla, la del área entre Gran Canaria y Tenerife y la del norte del archipiélago. Son zonas distintas, con profundidades distintas y con causas distintas.

La actividad que ha dado titulares este año, la de los enjambres de eventos híbridos y de baja frecuencia, se concentra en el sector oeste de Las Cañadas del Teide y a profundidades de entre 7 y 15 kilómetros. Los dos movimientos de esta madrugada están fuera de la isla, uno al norte y otro al sureste, y el más profundo baja a 33 kilómetros. No pertenecen a ese proceso.

Sirve de referencia lo que el propio organismo publicó en su informe de octubre: en el interior de Tenerife localizó diez terremotos ese mes, mientras que en el canal entre Gran Canaria y Tenerife localizó treinta y siete. En septiembre fueron 44 en el interior y 24 en el canal; en agosto, 38 y 49. El canal es, por volumen, una de las zonas más activas del archipiélago, y lo es desde mucho antes de este otoño.

Qué se vigila en cada zona de Tenerife

El IGN mantiene desplegada en la isla una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos, que vigilan en tiempo real sismicidad, deformación del terreno y geoquímica. En paralelo, el Instituto Volcanológico de Canarias opera su propia red.

Lo que buscan no es un número aislado. Son tres señales a la vez: que los eventos se agrupen en enjambres cada vez más frecuentes, que la profundidad media descienda de forma sostenida y que la deformación se acelere. Un repunte en una sola de ellas no significa nada por sí mismo.

En el apartado de deformación, el último informe del IGN es explícito: en octubre no detectó cambios significativos respecto a las deformaciones que la zona central de la isla mantiene desde 2023, cuyo comportamiento califica de estable. Y en el resto del archipiélago, su red geodésica no registró deformaciones del terreno asociadas a actividad volcánica.

Los dos terremotos de esta madrugada, por tanto, son lo que parecen: dos eventos de baja magnitud en el mar, uno de ellos repitiendo un punto que el canal ya había activado el martes. El IGN publica el catálogo en abierto, de modo que cualquiera puede comprobar si esa repetición se queda en dos o se convierte en una serie.