Un día parado el puerto y Gran Canaria se queda sin comida o gasolina avisa su presidenta

Un solo día sin puertos y Gran Canaria se queda sin lo esencial: lo advierte la presidenta portuaria

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LO ESENCIAL Casi todo entra por mar. El avión cubre una fracción mínima. Veintisiete coma ocho millones de toneladas. Salinetas sube casi un 24%. Es una infraestructura crítica.

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Casi todo lo que come, consume y quema Gran Canaria entra por mar. Lo ha explicado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, al advertir del impacto que tendría una jornada de parálisis portuaria sobre el abastecimiento de bienes esenciales en la Isla.

Conviene precisar el alcance de la advertencia: no se plantea como la previsión de un cierre inminente, sino como una explicación de la vulnerabilidad estructural de la economía insular.

Lo que Gran Canaria recibe por mar

Según la responsable portuaria, Canarias recibe por vía marítima la mayor parte de los alimentos, medicamentos, combustibles, materias primas y piensos que consume según los datos recogidos por Infopuertos.

Y ahí está la clave del argumento: Calzada explicó que el transporte aéreo cubre solo una fracción reducida del aprovisionamiento insular. No existe, por tanto, una alternativa real de volumen si el mar se detiene.

La presidenta defendió que cualquier conflicto laboral o incidencia operativa debe gestionarse protegiendo el derecho de los trabajadores y, al mismo tiempo, asegurando la circulación de las mercancías más sensibles.

El sistema portuario canario, formado por los puertos de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas, movió 27,8 millones de toneladas en los nueve primeros meses de 2026.

El puerto que sostiene el combustible de Gran Canaria

Hay un nombre que la mayoría de los habitantes de Gran Canaria no asocia con su vida diaria y del que depende buena parte de su movilidad: Salinetas, en Telde.

Ese recinto alcanzó 557.063 toneladas entre enero y septiembre de 2026, un 23,97% más que en el mismo periodo del año anterior. Calzada relacionó ese avance con el aumento de las reservas de combustible ante la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos.

Es decir: se está almacenando más por precaución en Gran Canaria. Salinetas es la pieza esencial para la entrada de productos petrolíferos en la Isla y, por tanto, para que sigan funcionando los coches, las guaguas y numerosas actividades económicas.

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El problema es que su ubicación limita las posibilidades de ampliación física. La presidenta sostuvo que la alternativa más realista pasa por mejorar la eficiencia y aprovechar mejor la capacidad ya disponible, lo que obliga a coordinar inversiones, mantenimiento y planificación de reservas.

La competencia africana y lo que preocupa de verdad

Calzada abordó también la diversidad del Puerto de Las Palmas, donde conviven la reparación naval, el suministro de combustible a buques, el tráfico de contenedores, los cruceros y los servicios logísticos. Esa variedad reduce la dependencia de una sola actividad.

Sobre la competencia, señaló que el desarrollo portuario de Dajla debe observarse, aunque no lo considera una amenaza inmediata. Su principal preocupación es otra: las diferencias regulatorias entre los puertos europeos y los competidores del entorno africano.

En ese punto reclamó que la condición ultraperiférica de Canarias se tenga en cuenta en las decisiones comunitarias, de modo que se compensen los costes adicionales de operar desde las islas sin deteriorar la competitividad en Gran Canaria.

Lo vinculó además con la transición energética, destacando que Las Palmas ocupa una posición destacada en el abastecimiento de buques. Convertir el cambio hacia combustibles de menores emisiones en una oportunidad industrial exigirá, según dijo, infraestructuras, reglas previsibles, formación y una industria auxiliar capaz de adaptarse.

Por qué esto importa en Gran Canaria

El mensaje de fondo es que el puerto no funciona únicamente como espacio de intercambio comercial, sino como una infraestructura crítica para la vida cotidiana y para el funcionamiento de la economía canaria.

La resiliencia de la cadena de suministro depende, según la presidenta, de tres cosas: la continuidad operativa, unas reservas suficientes y mecanismos que permitan priorizar las mercancías esenciales cuando surja una incidencia.

Esa última idea es la más relevante en términos prácticos. Significa que, ante una interrupción, debería existir un criterio claro sobre qué entra primero: si la insulina antes que el cemento, o los piensos antes que los contenedores de ropa.

La advertencia llega además en un contexto en el que Gran Canaria ha comprobado estos días lo frágiles que pueden ser las infraestructuras esenciales en un territorio fragmentado. La combinación de eficiencia, prevención y coordinación será determinante para reducir el impacto de futuras crisis, concluyó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.