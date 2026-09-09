Adiós a miCitaPrevia: el Servicio Canario de la Salud que cambia la forma de acceder

Si tienes miCitaPrevia en el móvil, ya no te sirve: esto es lo que hay que hacer

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LO ESENCIAL miCitaPrevia y miHistoria dejaron de funcionar el lunes. Todo pasa a miSCS, la aplicación única del sistema. Quien intente entrar será redirigido automáticamente. Hay que comprobar que la app esté actualizada. No es necesario hacer ningún trámite nuevo.

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Quien tenga instalada en el móvil la aplicación miCitaPrevia o miHistoria puede desinstalarlas: desde el lunes 7 de septiembre han dejado de funcionar como aplicaciones independientes. El Servicio Canario de la Salud ha integrado todas sus funciones en miSCS, que pasa a ser la única aplicación móvil del sistema sanitario de Canarias para gestionar citas y consultar información clínica que todos los ciudadanos de Canarias tienen acceso para solucionar sus problemas, citas o consultas médicas en Canarias de manra fácil y rápida.

El cambio afecta a cualquier paciente del archipiélago y no exige ningún trámite nuevo. Quien intente acceder a alguna de las dos aplicaciones antiguas será redirigido automáticamente a miSCS para continuar con sus gestiones habituales. Desde ahí se puede solicitar, consultar, modificar y anular citas de Atención Primaria, además de acceder a la historia clínica, a los informes médicos y al resto de información sanitaria disponible en miCitaPrevia.

Lo único que hay que hacer para que funcione

Hay un detalle que va a provocar la mayoría de los problemas estos días en miCitaPrevia y conviene resolverlo antes de necesitar una cita con urgencia: la aplicación tiene que estar actualizada. El Servicio Canario de la Salud recomienda a quienes ya tuvieran instalada miSCS que entren en la tienda de aplicaciones de su teléfono y comprueben si hay alguna actualización pendiente. Sin la última versión es posible que no se pueda acceder correctamente a todas las funcionalidades integradas.

Quien todavía no tenga la aplicación puede descargarla en dispositivos Android e iOS desde las plataformas oficiales correspondientes. Y para cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento o el uso de miSCS, el SCS ha habilitado una dirección de correo electrónico de soporte, miscs.scs@gobiernodecanarias.org, a la que se puede escribir indicando brevemente la consulta.

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El SCS ha lanzado además una campaña divulgativa de miCitaPrevia con infografías en las pantallas de turnos de los centros de salud y hospitales públicos de Canarias, y a través de las redes de la Consejería de Sanidad y del canal Canarias Saludable. Sigue leyendo DA Adiós calima y hola tormentas: la AEMET pone fecha al cambio del tiempo en Canarias DA La triste nota de Canarias en el informe PISA: es el más negativo de toda España

Qué se puede hacer desde miSCS o miCitaPrevia

La aplicación no es nueva ni empieza de cero. miSCS ya venía ofreciendo un conjunto amplio de funcionalidades antes de asumir los servicios de las dos aplicaciones retiradas, y todas ellas siguen disponibles. Entre las prestaciones que reúne figuran la consulta de información clínica personal, las pruebas diagnósticas y los resultados de analíticas, los tratamientos y la medicación, las alergias, las constantes y hábitos de salud, las vacunaciones, los antecedentes y los diagnósticos activos.

A todo eso se incorporan ahora, de forma integrada de miCitaPrevia, la gestión de citas de Atención Primaria y el acceso a la historia clínica y a los informes disponibles, que eran precisamente las dos funciones que justificaban tener instaladas miCitaPrevia y miHistoria. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias explica que el objetivo es reducir la dispersión de aplicaciones y facilitar el acceso, especialmente a las personas con menor familiaridad con las herramientas digitales.

El propio Servicio Canario de la Salud con miCitaPrevia llevaba tiempo avisando en su web de que ambas aplicaciones iban a ser descatalogadas y sustituidas por la nueva versión de miSCS, de modo que la retirada no ha sido improvisada. La integración se enmarca en un proceso más amplio de unificación de los servicios digitales del sistema sanitario del archipiélago.

Conviene recordar, en cualquier caso, que la aplicación no sustituye a los canales tradicionales. Quien no maneje el móvil con soltura puede seguir pidiendo cita por teléfono o presencialmente en su centro de salud, una vía que en Canarias sigue siendo la principal para buena parte de la población de más edad. La digitalización avanza, pero el mostrador sigue ahí.