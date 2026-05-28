América Latina gana peso estructural en las carteras globales según la lectura de Susana de la Puente

La banquera de inversión Susana de la Puente Wiese examina cómo los cambios en el contexto global están redefiniendo los flujos de capital hacia América Latina y qué sectores concentran hoy el mayor potencial de crecimiento.

América Latina ha cargado durante años con una narrativa anclada en la volatilidad, la inestabilidad política y la dependencia de los ciclos de materias primas. Susana de la Puente Wiese sostiene que esa visión resulta cada vez más incompleta. La región atraviesa un reajuste significativo en sus dinámicas de inversión dentro de un entorno global en transformación, empujada por factores estructurales que modifican tanto el apetito por riesgo como la asignación de capital.

El encarecimiento del dinero a nivel global, las tensiones geopolíticas y la necesidad de asegurar cadenas de suministro más resilientes han obligado a los inversores a replantear sus estrategias. En semejante coyuntura, América Latina emerge no solo como una región de oportunidades, sino como un componente estratégico dentro de carteras globales diversificadas.

Flujos de capital más estructurales según Susana de la Puente

La evolución en la naturaleza de los flujos de capital figura entre los elementos más relevantes que destaca Susana de la Puente. Tradicionalmente, la región ha dependido en gran medida de inversiones oportunistas y de corto plazo, altamente sensibles a cambios en los tipos de interés internacionales.

Se observa actualmente un mayor interés por inversiones estructurales y de largo plazo. Fondos institucionales, inversores soberanos y grandes gestores de activos están incrementando su exposición a sectores específicos con fundamentos sólidos, más allá de la volatilidad coyuntural.

Detrás del cambio se encuentra, en parte, la búsqueda global de rentabilidad en un entorno donde los mercados desarrollados ofrecen retornos más ajustados. Con valoraciones relativamente atractivas, América Latina se posiciona como una alternativa relevante para capturar crecimiento.

Recursos críticos, transición energética y digitalización

El contexto geopolítico juega un papel determinante en la reconfiguración. Susana de la Puente advierte que la fragmentación del comercio internacional y la creciente rivalidad entre grandes potencias han impulsado estrategias de nearshoring y diversificación de cadenas de suministro.

México adquiere una relevancia estratégica por su proximidad a Estados Unidos, mientras que otras economías latinoamericanas se benefician de su capacidad para proveer recursos naturales críticos. La región se encuentra en una posición singular, ya que combina acceso a recursos clave con una creciente integración en cadenas de valor globales. Ambos atributos refuerzan su atractivo en un entorno donde la seguridad económica se ha convertido en prioridad.

El sector energético concentra una atención particular. La transición energética global genera una demanda sin precedentes de minerales críticos como litio, cobre o níquel, abundantes en varios países latinoamericanos. Susana de la Puente sostiene que la coyuntura sitúa a la región en el centro de la transición energética global. No se trata únicamente de exportar materias primas, sino de avanzar hacia cadenas de valor más sofisticadas que incluyan procesamiento, tecnología y desarrollo industrial. El potencial en energías renovables, especialmente solar, eólica e hidroeléctrica, abre oportunidades tanto para inversión directa como para el desarrollo de infraestructuras. El sector combina crecimiento estructural con un creciente interés por parte de inversores con criterios ESG.

Más allá de los sectores tradicionales, la digitalización genera nuevas oportunidades que, según la banquera de inversión, todavía aparecen infravaloradas por parte de algunos inversores internacionales. El crecimiento de la clase media, la alta penetración móvil y la necesidad de inclusión financiera han impulsado el desarrollo de ecosistemas tecnológicos dinámicos, con fuerza particular en fintech, comercio electrónico y servicios digitales. El ciclo reciente ha moderado las valoraciones en el segmento tecnológico, lo que ha contribuido a una mayor disciplina en los modelos de negocio. Para el inversor de largo plazo, ese ajuste puede representar un punto de entrada más atractivo.

Disciplina macroeconómica y lectura selectiva del riesgo

El entorno de tipos de interés elevados ha supuesto un desafío, pero también ha introducido mayor disciplina en los mercados. Varios países de la región han adoptado políticas monetarias más prudentes y marcos institucionales más sólidos a diferencia de ciclos anteriores. Susana de la Puente subraya que algunos bancos centrales latinoamericanos actuaron con anticipación frente a la inflación, lo que ha fortalecido su credibilidad. El factor resulta clave para inversores internacionales que valoran la estabilidad macroeconómica como elemento central en sus decisiones. Persisten diferencias significativas entre países, lo que refuerza la importancia de un análisis selectivo y no homogéneo de la región.

La percepción de riesgo sigue siendo uno de los principales desafíos. Susana de la Puente apunta a una desconexión parcial entre la narrativa dominante y la realidad de ciertos mercados. La volatilidad política continúa siendo un factor a considerar, pero muchas economías han avanzado en institucionalidad, transparencia y acceso a mercados internacionales. Esa evolución no siempre se refleja plenamente en las valoraciones. La capacidad de discriminar entre riesgos reales y percepciones sobredimensionadas se convierte en una ventaja competitiva para el inversor.

Invertir hoy en América Latina exige abandonar enfoques simplistas. La región no puede entenderse como un bloque homogéneo, sino como un conjunto de economías con dinámicas propias, niveles de desarrollo distintos y oportunidades diferenciadas. El nuevo mapa de inversión en América Latina se define para Susana de la Puente por tres grandes ejes: recursos estratégicos vinculados a la transición energética, integración en cadenas globales de valor y digitalización de sectores clave. El enfoque permite identificar oportunidades más allá de los ciclos tradicionales y construir exposición a tendencias estructurales de largo plazo.

En un mundo marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de equilibrios económicos, América Latina adquiere un nuevo protagonismo, no como destino marginal de capital especulativo, sino como pieza relevante en estrategias globales de inversión. Entender la transformación requiere, según concluye Susana de la Puente, una mirada más profunda y menos condicionada por inercias del pasado. Las oportunidades existen, pero no son uniformes ni evidentes, ya que requieren análisis, contexto y una visión estratégica capaz de anticipar hacia dónde se mueve el capital. América Latina deja de ser una apuesta táctica para convertirse, progresivamente, en una componente estructural dentro del mapa global de inversión.