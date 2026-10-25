Antes de abrir un negocio: cómo influye la protección contra incendios en la elección del local

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Cuando visitas un local para abrir tu negocio, es fácil fijarse primero en el escaparate, la ubicación o las posibilidades de reforma. Sin embargo, hay una pregunta que conviene resolver antes de comprometerte con un alquiler o una compra: ¿puede ese espacio adaptarse con seguridad a la actividad que quieres desarrollar?

Un local atractivo puede exigir obras importantes para cumplir las condiciones de protección contra incendios. Detectarlo antes de firmar te permite comparar opciones reales, no solo imaginar cómo quedaría el negocio una vez decorado.

Antes de firmar, comprueba qué actividad admite el espacio

No basta con saber que antes funcionaba allí una tienda o una cafetería. La licencia o autorización de la actividad anterior no garantiza que puedas abrir la tuya en las mismas condiciones. Cambian las exigencias si hay cocina, almacenamiento, maquinaria o más personas dentro. Pide una valoración técnica previa de la superficie, la ocupación prevista, las salidas y los recorridos de evacuación.

El Código Técnico de la Edificación, mediante su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), establece criterios que deben estudiarse según el uso y la intervención prevista; el ayuntamiento también determina los trámites de apertura aplicables. También te recomendamos comprobar si hay obstáculos en las salidas, puertas que abren de forma inadecuada o zonas interiores sin una evacuación clara: estos detalles pueden condicionar toda la distribución.

Protección activa: equipos elegidos para tu actividad

La protección activa reúne los medios destinados a detectar, avisar o combatir un incendio. Una oficina con equipos eléctricos, una tienda de ropa, un taller y una cocina presentan riesgos distintos; en esta última pueden existir fuegos de aceites y grasas que requieren soluciones específicas. Antes de elegir un extintor, piensa qué materiales podrían arder, cómo se usa cada estancia y qué medios necesitaría el personal para responder a una emergencia inicial.

No existe un modelo válido para cualquier escenario. El tipo de agente extintor, su eficacia, ubicación y número deben responder a una evaluación del establecimiento, conforme al proyecto y al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017.

Tampoco termina todo con colocar equipos en las paredes. Según la actividad y las características del local, pueden hacer falta detección y alarma, señalización visible y alumbrado de emergencia para orientarse si falla la iluminación habitual.

Antes de comprar, te recomendamos comprobar que las salidas puedan utilizarse, que los recorridos no queden bloqueados por el mobiliario y que los equipos sean accesibles. Un dispositivo instalado en un lugar inadecuado no resuelve por sí solo una evacuación deficiente.

Protección pasiva: estructuras y materiales que limitan el fuego

La protección pasiva funciona de otra manera: no requiere que alguien accione un equipo para cumplir su función. Su objetivo es retrasar la propagación del fuego y conservar durante el tiempo exigible la capacidad de los elementos constructivos.

Aquí entran la compartimentación de espacios, las puertas cortafuegos, la reacción al fuego de los revestimientos y la resistencia de vigas, pilares o forjados. El DB-SI diferencia esas prestaciones, que no deben confundirse: que un acabado tenga un comportamiento determinado frente al fuego no significa que la estructura quede protegida automáticamente.

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En algunas reformas, las ignifugaciones pueden formar parte de la solución técnica: consisten en aplicar tratamientos o sistemas específicos para mejorar una prestación frente al fuego en materiales o elementos concretos, cuando su eficacia esté justificada para ese uso.

Por ejemplo, una estructura metálica vista puede necesitar protección adicional si el cálculo del proyecto determina una resistencia insuficiente. No es una capa universal ni una obra que deba contratarse sin diagnóstico: hay que definir el sistema, su soporte, el espesor o las condiciones de aplicación y la documentación que acredite la prestación requerida.

Por eso, si el inmueble tiene altillos, separaciones entre negocios, falsos techos o instalaciones que atraviesan paredes, conviene examinarlos antes de reformar. Abrir un hueco para conductos o sustituir una puerta puede afectar a una compartimentación que ya cumplía una función de seguridad. La solución debe revisarse como conjunto, no pieza por pieza. También importa conservar las prestaciones después de la obra: cualquier modificación posterior debería respetar las protecciones previstas.

Presupuesto y documentación: dos revisiones inseparables

Antes de cerrar el contrato, solicita una estimación que separe las partidas principales: adecuación de salidas y recorridos, posibles obras de compartimentación, protección de elementos constructivos, instalación de equipos, señalización, documentación técnica y mantenimiento posterior. Una visita técnica temprana puede cambiar tu decisión sobre el local si descubre que alguna adaptación resulta especialmente compleja.

También ayuda a negociar quién asumirá determinadas obras, sin dar por hecho que todas corresponden al propietario. Solicita que el presupuesto distinga los trabajos imprescindibles para abrir de las mejoras opcionales que pueden aplazarse.

Pregunta qué proyecto o memoria técnica necesita la actividad, quién firmará los documentos y qué certificados deben aportar las empresas instaladoras cuando proceda. El Real Decreto 513/2017 regula las instalaciones de protección activa y su mantenimiento; los requisitos municipales pueden canalizar la apertura mediante licencia o declaración responsable, según el caso.

Presentar una declaración responsable no elimina la obligación de cumplir las condiciones exigibles. Si se trata de un taller, una nave u otro establecimiento industrial, debe valorarse además el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por el Real Decreto 164/2025, con atención a su régimen transitorio.

Errores habituales que te conviene evitar

Uno de los fallos más costosos es firmar pensando que cualquier deficiencia se arreglará al final de la obra. Otro es comprar equipos antes de conocer las exigencias reales: puedes terminar con material insuficiente, mal situado o innecesario. También es arriesgado calcular la ocupación solo por los metros disponibles o colocar estanterías sin revisar cómo afectan a la evacuación. El mobiliario, el uso y los recorridos deben estudiarse juntos.

Si vas a abrir en Canarias, la comprobación no cambia de principio: necesitas conocer las condiciones técnicas del inmueble y el procedimiento de tu municipio, igual que en cualquier otra comunidad. Lo que varía es la ordenanza y la gestión concreta del expediente. Antes de pagar una señal importante, deja por escrito qué verificaciones quedan pendientes y condiciona tu decisión a conocer su resultado.

Elegir bien un local no significa encontrar uno que nunca requiera obras. Significa saber cuáles serán necesarias antes de asumir compromisos económicos, incorporar su coste al plan de apertura y asegurarte de que la actividad puede desarrollarse con una protección coherente. Esa información permite decidir con más criterio y evita que la seguridad aparezca como una sorpresa cuando la reforma ya está avanzada.