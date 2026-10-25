Comunidades de vecinos: las revisiones de seguridad que conviene tener al día

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Cuando entras en tu edificio, probablemente ni te fijas en las señales de salida ni en los equipos del garaje. Forman parte del paisaje cotidiano. Pero, ante una emergencia, importa que cada elemento esté donde debe y funcione correctamente.

Cuidar la seguridad contra incendios no consiste en superar una inspección y olvidarse. Hay que saber qué instalaciones existen, cuándo se revisaron y quién resuelve las incidencias. Así podrás detectar problemas antes de que afecten a la evacuación.

Extintores y bocas de incendio: qué comprobar y con qué frecuencia

Empieza por pedir al administrador un inventario de los equipos instalados en el portal, las escaleras y el aparcamiento. No todos los edificios tienen la misma dotación: depende de su configuración, uso y exigencias aplicables. Ese inventario ayuda a detectar revisiones pendientes y equipos inadecuados.

El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, fija en su artículo 21 y anexo II distintos programas de mantenimiento. Por ejemplo, contempla comprobaciones trimestrales de accesibilidad, estado y señalización de los equipos, mientras que determinadas operaciones técnicas se realizan anualmente o cada cinco años. No todas las revisiones son iguales ni puede hacerlas cualquiera.

Durante un recorrido por la comunidad, comprueba primero si los equipos siguen en su emplazamiento, si alguien los ha desplazado y si pueden alcanzarse sin mover muebles u objetos. Para los extintores, la revisión trimestral también exige comprobar daños aparentes, indicador de presión y precintos. Además, existe un mantenimiento anual especializado y operaciones quinquenales cuando corresponda. Pide las actas: una etiqueta no las sustituye.

Si el edificio dispone de bocas de incendio equipadas, o BIE, también deben revisarse. Comprueba que el armario abre, que los componentes no presentan daños visibles y que el manómetro indica presión. Las pruebas anuales y quinquenales previstas en el anexo II requieren la intervención técnica que corresponda.

Señales visibles y recorridos que permitan salir

Una escalera puede estar perfectamente limpia y seguir siendo insegura si alguien deja bicicletas delante de una salida. Recorre las zonas comunes con una pregunta sencilla: ¿podría una persona orientarse y evacuar sin apartar objetos? Revisa puertas, pasillos y accesos desde el garaje; no esperes a que haya humo para descubrir dónde se estrecha el paso.

Lo mismo ocurre con las BIE y las indicaciones de evacuación: una señal tapada por un armario o ilegible deja de orientar. Por eso, cada extintor debe permanecer visible o correctamente señalizado y ser accesible. El anexo II del Real Decreto 513/2017 prevé una comprobación anual de la señalización luminiscente.

El alumbrado de emergencia exige otra comprobación: debe iluminar las vías de salida si se interrumpe el suministro normal. Conviene revisar su autonomía y el estado de las baterías con personal cualificado. Su mantenimiento se rige por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, y la normativa técnica aplicable, no por una supuesta revisión universal idéntica a la de los extintores.

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Garajes y cuartos de instalaciones: donde aparecen los descuidos

En el aparcamiento comunitario, presta atención a las puertas cortafuegos. Si una se deja calzada para entrar y salir más rápido, puede perder su función de separar zonas en caso de incendio. También conviene revisar que los cierres funcionen, que no se bloqueen las salidas peatonales y que las rejillas o sistemas de ventilación no queden obstruidos.

Otro problema habitual es convertir una plaza de garaje en almacén de muebles, cartones o productos inflamables. Antes de tolerarlo, consulta las condiciones de uso del aparcamiento y la normativa aplicable: acumular materiales puede incrementar la carga de fuego y dificultar la circulación o la evacuación. No todo espacio libre es un trastero autorizado.

¿Se ha instalado un punto de recarga para un vehículo eléctrico? Eso exige prestar atención al diseño de la instalación, las protecciones y las canalizaciones. La instrucción ITC-BT-52 del Reglamento Electrotécnico regula estas instalaciones. La recarga puede ser compatible con el garaje, pero la instalación debe ejecutarse y documentarse correctamente.

En cuartos eléctricos o de maquinaria, revisa puertas, accesos y objetos que impidan llegar a los equipos. Si observas cables deteriorados, humedades cerca de instalaciones o modificaciones sin identificar, comunícalo para que lo valore un profesional. En edificios cercanos al mar, como muchos de Canarias, también merece atención la corrosión de elementos expuestos.

¿Qué exige la normativa a un edificio antiguo?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 10.1.a), obliga a realizar las actuaciones necesarias para conservar el inmueble y sus instalaciones comunes, incluidas las relacionadas con la seguridad. La antigüedad no justifica abandonar los equipos ni ignorar deficiencias.

El Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, incluye el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). Sus exigencias se aplican a la obra nueva y, en los términos previstos, a ampliaciones, reformas y cambios de uso. No supone adaptar automáticamente todo edificio antiguo a las reglas actuales de nueva construcción. El mantenimiento de sus instalaciones existentes sigue siendo exigible.

Tampoco debes confundir mantenimiento con inspección periódica de un organismo de control. El artículo 22 del Real Decreto 513/2017 contempla inspecciones en determinados supuestos, pero establece excepciones, entre ellas el uso residencial vivienda, con sus condiciones. Un técnico puede determinar qué régimen corresponde a las distintas zonas del inmueble.

El administrador coordina; la comunidad debe hacer seguimiento

El administrador de fincas puede organizar el calendario con una empresa mantenedora habilitada, reunir las actas de revisión y proponer una partida anual para mantenimiento y sustituciones. La comunidad necesita esa información accesible: contrato, inventario, incidencias pendientes, fechas de revisión y justificantes de intervención. El artículo 21 del RIPCI exige conservar las actas al menos cinco años.

En la próxima junta, pide tres respuestas: qué se ha revisado, qué deficiencias siguen abiertas y cuándo se resolverán. Si hay una avería que afecta a una salida o a un equipo de seguridad, debe comunicarse y atenderse sin esperar a la siguiente reunión ordinaria.

Estas revisiones no garantizan que nunca haya un incendio, pero ayudan a preparar el edificio y mantener despejados los recorridos que vecinos y visitantes podrían necesitar.