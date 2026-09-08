RIPCI y mantenimiento de extintores, las claves para cumplir las normativas de Seguridad

Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias.

Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/ .

La protección contra incendios no es una simple cuestión de trámite o un formalismo administrativo; constituye un pilar esencial para salvaguardar vidas humanas, proteger bienes materiales y garantizar la continuidad operativa de cualquier actividad económica. En España, el marco legal que consolida estas exigencias de seguridad es el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), aprobado por el Real Decreto 513/2017. Esta normativa establece los requisitos técnicos, de diseño, instalación, mantenimiento e inspección que deben cumplir todos los sistemas de protección activa contra incendios. Para comercios, comunidades de propietarios, oficinas y naves industriales, entender y aplicar rigurosamente este reglamento es el único camino para asegurar espacios verdaderamente protegidos ante cualquier emergencia.

Mantener estos dispositivos en perfecto estado operativo requiere cumplir estrictamente con los calendarios de revisión oficiales. Cuando se trata de gestionar la seguridad de las instalaciones de manera rigurosa, contar con un servicio profesional de Mantenimiento de extintores en Barcelona garantiza que cada equipo cumpla al cien por cien con las especificaciones del RIPCI. Un extintor que no ha superado las comprobaciones técnicas correspondientes puede fallar en el momento crítico por pérdida de presión, obstrucción de la manguera o apelmazamiento del agente extintor, anulando por completo su capacidad defensiva.

Niveles de Revisión y Mantenimiento según la Normativa

Para comprender el proceso de conservación de estos equipos, es fundamental diferenciar los tres niveles de revisión que estipula el reglamento:

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Comprobaciones periódicas (cada 3 meses): Realizadas por el propio titular de la instalación o por la empresa mantenedora. Consisten en la verificación visual de la accesibilidad, buen estado aparente, precintos de seguridad, presión en el manómetro y correcta señalización.

Realizadas por el propio titular de la instalación o por la empresa mantenedora. Consisten en la verificación visual de la accesibilidad, buen estado aparente, precintos de seguridad, presión en el manómetro y correcta señalización. Mantenimiento anual: Operación obligatoria efectuada exclusivamente por una empresa mantenedora autorizada. Incluye la comprobación exhaustiva del peso, la presión, el estado de los componentes mecánicos, mangueras, boquillas y el estado del agente extintor.

Operación obligatoria efectuada exclusivamente por una empresa mantenedora autorizada. Incluye la comprobación exhaustiva del peso, la presión, el estado de los componentes mecánicos, mangueras, boquillas y el estado del agente extintor. Pruebas periódicas o retimbrado (cada 5 años): Prueba de presión hidrostática obligatoria realizada por personal autorizado para verificar la resistencia estructural del recipiente. La vida útil máxima de un extintor es de 20 años desde su fecha de fabricación, tras los cuales debe ser dado de baja definitivamente.

Ubicación, Señalización y Consecuencias del Incumplimiento

Igualmente decisiva es la correcta disposición física de los equipos en el inmueble. Un extintor debe estar ubicado a una altura máxima de 1,20 metros medida desde la parte superior del equipo hasta el suelo, situado preferentemente en soportes fijados a elementos verticales, en lugares visibles y de fácil acceso, y cerca de las salidas de evacuación. Además, debe estar siempre acompañado de su correspondiente señal luminiscente para asegurar su localización inmediata incluso en condiciones de oscuridad o presencia de humo.

El incumplimiento de la normativa o la falta de rigor en estas tareas acarrea graves perjuicios. En caso de siniestro, contar con la correcta instalación y conservación de los Extintores en Barcelona o en cualquier otra localidad evita la pérdida de eficacia operativa y previene posibles sanciones administrativas por parte de las autoridades competentes. Del mismo modo, descuidar la vigencia del mantenimiento puede derivar en serios problemas con las compañías aseguradoras, las cuales podrían rechazar la cobertura de los daños materiales sufridos si se demuestra que la instalación no cumplía con los requisitos legales del RIPCI.

En conclusión, la protección contra incendios exige responsabilidad, prevención técnica y continuidad. Delegar la supervisión y revisión de estos sistemas en una empresa mantenedora especializada, debidamente habilitada e inscrita en los registros oficiales, es la única garantía para trabajar con total tranquilidad, superar cualquier inspección con éxito y, por encima de todo, garantizar la máxima seguridad para las personas y las instalaciones.