Aumentan los robos en viviendas vacacionales en Canarias: consejos oficiales para proteger tu casa

La Policía Nacional refuerza el dispositivo antirrobos en pisos turísticos del sur de Canarias durante el verano

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LO ESENCIAL Los robos en viviendas vacacionales crecen cada verano en el sur canario. Las zonas más afectadas son el sur de Tenerife y Gran Canaria. Muchos robos aprovechan descuidos evitables de los inquilinos. La Policía Nacional refuerza los dispositivos preventivos en verano. Hay medidas simples que reducen drásticamente el riesgo.

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Los robos en pisos turísticos y viviendas vacacionales de Canarias son una de las preocupaciones policiales estacionales más habituales del verano canario. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, las zonas con mayor densidad de alojamiento turístico registran cada año un aumento significativo de este tipo de delitos, especialmente en el sur de Tenerife y de Gran Canaria, donde se concentra la mayor parte de la oferta de vivienda vacacional del archipiélago.

La combinación de miles de turistas descuidados, la alta rotación de inquilinos y la propia estructura arquitectónica de muchos apartamentos turísticos (con acceso desde patios, terrazas o balcones fácilmente escalables) crea un escenario que las organizaciones criminales especializadas aprovechan de manera sistemática.

Ante esta situación estacional, la Policía Nacional y las policías locales de Canarias de los principales municipios turísticos canarios refuerzan cada verano los dispositivos preventivos y recuerdan una serie de recomendaciones oficiales especialmente importantes para viajeros y propietarios de viviendas vacacionales. Estos son los patrones delictivos más habituales que se detectan en los pisos turísticos canarios cada temporada y las medidas prácticas que pueden reducir drásticamente el riesgo de ser víctima de un robo durante las vacaciones en el archipiélago.

Los patrones de robo más habituales en pisos turísticos de Canarias

El primer patrón, y probablemente el más frecuente en Canarias, es el robo por descuido del propio inquilino. Ocurre cuando los turistas dejan puertas o ventanas abiertas al salir del apartamento (especialmente balcones y patios interiores durante los primeros pisos), no cierran adecuadamente las cerraduras, dejan la llave puesta por el interior o dejan objetos de valor a la vista desde el exterior.

En el sur turístico canario, especialmente en zonas como Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín, Los Cristianos, Costa Adeje o Playa de las Américas, es habitual que los ladrones observen los balcones de los pisos bajos y detecten los que quedan accesibles con menor esfuerzo. Este tipo de robo es completamente prevenible con cierre básico de accesos antes de salir del apartamento.

El segundo patrón habitual een Canarias s el robo por acceso forzado en ausencia prolongada del inquilino, generalmente durante las horas centrales del día en que los turistas están en la playa. Aquí actúan bandas organizadas que rastrean previamente las viviendas vacacionales, identifican patrones de ocupación (a través de redes sociales del propio turista o simplemente por observación) y acceden mediante palanquetas, ganzúas o incluso escalando balcones traseros y patios comunitarios. En muchas ocasiones se busca especialmente dinero en efectivo, joyas, cámaras profesionales, tablets, portátiles y móviles.

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Los operadores turísticos y las plataformas de alquiler vacacional (Airbnb, Booking, Vrbo) suelen instalar sistemas de seguridad complementarios, pero no todos los pisos ofrecen las mismas garantías. El tercer patrón, menos frecuente pero también documentado, es el robo con violencia o intimidación en el interior del piso cuando los inquilinos están presentes, generalmente durante horas nocturnas. Aquí actúan grupos organizados que aprovechan la entrada por accesos comunitarios mal protegidos.

La Policía Nacional recuerda que la mayor parte de los robos en pisos turísticos canarios son prevenibles siguiendo pautas básicas de seguridad como no publicar en redes sociales el momento exacto en que la vivienda está vacía, cerrar todos los accesos al salir del apartamento y no dejar objetos de valor a la vista desde el exterior.

Cómo protegerse: recomendaciones oficiales de la Policía Nacional en Canarias

Las autoridades policiales canarias insisten en una serie de recomendaciones concretas que reducen de manera muy significativa el riesgo de ser víctima de un robo en un piso turístico durante las vacaciones en Canarias. La primera y probablemente más importante es no publicar en redes sociales el momento exacto en que la vivienda queda vacía. Compartir fotos en tiempo real desde una playa lejana, un restaurante turístico o una excursión organizada revela a cualquiera con acceso al perfil que el apartamento se encuentra desocupado. La regla de oro entre las autoridades policiales es publicar las fotografías de las vacaciones al regreso o al menos con retraso significativo, nunca en directo.

La segunda recomendación fundamental es cerrar todos los accesos al salir del apartamento, incluyendo puertas principales, puertas de balcones y ventanas, especialmente en apartamentos de planta baja o primer piso. Muchos robos aprovechan simplemente balcones abiertos o ventanas de ventilación olvidadas al salir corriendo hacia la playa. La tercera recomendación es no dejar objetos de valor a la vista desde el exterior. Portátiles, cámaras profesionales, joyas o dinero en efectivo visibles desde ventanas o balcones son un imán para el robo oportunista. Se recomienda guardarlos en el interior de armarios, en cajones o directamente en la caja fuerte del piso si dispone de ella.

Otras recomendaciones útiles incluyen revisar las condiciones del alojamiento antes de reservar (comprobar que dispone de caja fuerte, sistemas de cierre en balcones y puertas robustas), llevar consigo solo el dinero mínimo indispensable a las salidas, dejar contactos de emergencia visibles por si el piso queda desocupado y consultar previamente los antecedentes del alojamiento en las plataformas de alquiler antes de reservar.

En caso de sufrir un robo en Canarias, es fundamental denunciarlo inmediatamente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, según la localización del alojamiento. Para denuncias urgentes o emergencias, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias. Para denuncias no urgentes se puede acudir a la comisaría más cercana o utilizar la denuncia telemática del Ministerio del Interior en administracion.gob.es. La colaboración ciudadana y el cumplimiento de las medidas básicas de prevención son las herramientas más eficaces contra este tipo de delitos estacionales en Canarias.