La agencia leonesa, certificada como Google Partner y liderada por Álvaro Blanco, reconocido como “CEO del Año en Innovación y Estrategia Digital” 2025 por el diario La Razón, aplica una metodología propia que combina Google Ads y optimización de páginas web para captar clientes en sectores como el legal, sanitario y servicios profesionales.

BierzoSEO, agencia española especializada en Google Ads y posicionamiento digital para pymes con sede en El Bierzo, León, ha superado los 750 clientes activos en toda España. La compañía, fundada y dirigida por Álvaro Blanco, conserva la certificación de Google Partner y acumula 177 reseñas en Google con una valoración media de 4,7 sobre 5, indicadores que la sitúan entre las agencias de Google Ads con mayor volumen gestionado y mejor puntuación del mercado español de pymes.

El problema que resuelve una agencia de Google Ads especializada en pymes

Miles de pymes españolas comparten un problema silencioso: son muy buenas en su oficio, pero en internet apenas existen. Su facturación depende del boca a boca, del cliente que recomienda o del conocido que llama, mientras cientos de personas buscan sus servicios en Google cada semana sin encontrarlas. Esa demanda acaba en la competencia que sí aparece en los resultados.

El dueño de una clínica dental, un despacho de abogados, una academia o una empresa de reformas afronta la misma paradoja: sabe que hay clientes buscando lo que ofrece, pero no tiene tiempo para configurar campañas, revisar paneles, escribir anuncios o auditar conversiones. Cuando delega en una agencia de Google Ads generalista, suele descubrir meses después que ha gastado presupuesto sin resultados medibles: clics que no se convierten en clientes, métricas que parecen positivas pero no llenan la agenda, y la sensación de haber desperdiciado el dinero.

Lo que estas empresas necesitan no es más publicidad: es un sistema de captación que funcione solo y aporte clientes, no datos.

El método BierzoSEO: cuatro fases para convertir búsquedas en clientes

A diferencia de las agencias de Google Ads que aplican el patrón de “configuro y me olvido”, BierzoSEO trabaja con un método propio estructurado en cuatro fases:

Fase 1. Diagnóstico y blindaje de la página de aterrizaje. La agencia revisa la web del cliente y la reescribe o rediseña si no está preparada para vender: titulares, formularios, llamadas a la acción, velocidad de carga y mensajes. Sin una landing que convierta, cada euro invertido en Google Ads se pierde.

Fase 2. Captación de tráfico de alta intención. Las campañas se configuran para alcanzar de manera específica a quien está buscando el servicio en ese momento, alguien que necesita un abogado, un fisioterapeuta o un instalador hoy, no un simple curioso. Se descartan los clics irrelevantes y se concentra el presupuesto en demanda real, identificando los síntomas, los problemas y las soluciones que cada perfil de cliente busca en Google.

Fase 3. Optimización semanal. El equipo actúa cada semana sobre la cuenta para reducir el coste por clic y elevar la calidad de los contactos. La gestión activa es lo que diferencia un sistema rentable de una fuga de presupuesto.

Fase 4. Reporting comprensible. El cliente no recibe un bloque de métricas técnicas, sino un informe en lenguaje de negocio: cuánto cuesta cada contacto, cuántos se han convertido en venta y qué se está haciendo para mejorar esos números.

El resultado es un sistema que capta clientes mientras el empresario atiende a los que ya tiene.

Una propuesta validada por el mercado y reconocida por el sector

Las cifras confirman que el modelo encaja con la demanda real de las pymes españolas:

+750 clientes activos gestionados desde Ponferrada.

Google Partner certificado, sello con el que Google acredita a las agencias que cumplen requisitos de cualificación, volumen gestionado y rendimiento.

4,7/5 en 177 reseñas de Google.

El reconocimiento también se ha materializado fuera del canal digital. El pasado 13 de mayo, Álvaro Blanco recogió en Málaga el premio “CEO del Año en Innovación y Estrategia Digital” en la cuarta edición de los Premios CEO del Año del diario La Razón, una distinción otorgada junto a directivos de Allianz Partners, Eurial Spain u Hoteles Casa 1800, que premia trayectorias empresariales destacadas por su excelencia profesional, capacidad de innovación e impacto en la economía real.

Tres decisiones que diferencian a BierzoSEO de la oferta habitual

Exclusividad por sector y zona geográfica. BierzoSEO solo acepta un cliente por sector y área geográfica, lo que evita el conflicto de intereses de gestionar campañas para competidores directos. Un despacho laboralista en Madrid, una clínica dental en Valencia o una empresa de reformas en Sevilla saben que su agencia no trabaja al mismo tiempo para su competencia local. Sin comerciales y sin permanencia. La agencia no dispone de equipo comercial: si tras analizar el modelo de negocio entiende que es poco probable que el cliente recupere la inversión, lo comunica desde el primer minuto en lugar de cerrar la venta. El cliente continúa solo si los resultados le compensan. Especialización en pymes españolas. BierzoSEO trabaja exclusivamente con pequeñas y medianas empresas de los sectores legal, salud, formación, servicios profesionales y reformas, los nichos donde la captación mediante Google Ads tiene mejor retorno cuando se ejecuta correctamente.

Para el empresario que delega su captación digital, estas tres condiciones son señales prácticas: la agencia no basa su crecimiento en retener clientes por contrato, sino en que el sistema funcione lo bastante bien como para que el cliente quiera continuar. Esa es, en última instancia, la única definición útil de una agencia de Google Ads: la que convierte cada euro invertido en clientes reales, sin que el anunciante tenga que entender cómo funciona Google por dentro.

Sobre BierzoSEO

BierzoSEO es una agencia de marketing digital con sede en Ponferrada, El Bierzo, León, especializada en Google Ads, posicionamiento SEO, diseño web y digitalización de pymes. Certificada como Google Partner y acreditada como Agente Digitalizador del Kit Digital, programa NextGenerationEU, gestiona más de 750 clientes activos en España. Está dirigida por Álvaro Blanco, reconocido como “CEO del Año en Innovación y Estrategia Digital” por el diario La Razón. Más información: https://bierzoseo.com.