Canarias arrasa en el ranking de la gasolina barata: primera y segunda de España

Canarias tiene la gasolina más barata de España y la diferencia con la más cara son 29 céntimos

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LO ESENCIAL Las Palmas, la más barata de España. Veintinueve céntimos menos que Baleares. Las dos canarias, primera y segunda. La media nacional está en 1,722. Hasta 240 euros de ahorro al año.

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Repostar en Canarias es más barato que en cualquier otro punto de España. Y no por poco: las dos provincias canarias ocupan el primer y el segundo puesto del ranking nacional de gasolina 95 más económica.

Las Palmas encabeza la lista con 1,525 euros por litro. Santa Cruz de Tenerife la sigue con 1,585 euros. La media española se sitúa en 1,722 euros.

La diferencia con el resto de España

El contraste más llamativo no es con la Península, sino con el otro archipiélago. Baleares es la provincia con la gasolina más cara del país, a 1,816 euros por litro.

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Entre Las Palmas y Baleares hay 29,1 céntimos de diferencia por litro. En un depósito de 50 litros, son algo más de 14 euros por cada llenado.

Dos territorios insulares, con la misma dependencia del transporte marítimo para el abastecimiento de combustible, y casi treinta céntimos de diferencia en el surtidor.

Este es el ranking de las cinco provincias más baratas, según los datos recogidos por el portal especializado Motor5 a partir del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica:

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Las Palmas: 1,525 €/l Santa Cruz de Tenerife: 1,585 €/l Ceuta: 1,594 €/l Melilla: 1,604 €/l Lleida: 1,658 €/l

Los cuatro primeros puestos los ocupan territorios con régimen fiscal especial. No es casualidad.

Por qué la gasolina es más barata en Canarias

La explicación está en los impuestos. Canarias queda fuera del territorio de aplicación del IVA y cuenta con su propio sistema, el IGIC, con tipos sensiblemente inferiores.

A eso se suma que el archipiélago no aplica el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en los mismos términos que el territorio peninsular, sino un tributo autonómico propio sobre combustibles derivados del petróleo.

Ese doble diferencial fiscal es lo que explica que un territorio ultraperiférico, que recibe todo el combustible por mar, acabe teniendo el carburante más barato de España. Baleares, que también depende del barco pero tributa en el régimen común, queda en el extremo opuesto.

Cuánto se ahorra de verdad

Con la media de Canarias frente a la media nacional, la cuenta para un conductor habitual es la siguiente:

Depósito de 50 litros: entre 7 y 10 euros de ahorro por llenado.

entre 7 y 10 euros de ahorro por llenado. Dos llenados al mes: entre 14 y 20 euros mensuales.

entre 14 y 20 euros mensuales. Al año: entre 170 y 240 euros.

Dentro del propio archipiélago las diferencias también son notables. En Las Palmas, la provincia más barata del país, hay 861 gasolineras, y el margen entre la más económica y la media provincial supera los veinte céntimos en algunos puntos.

Los precios oficiales se actualizan a diario en el Geoportal de carburantes del Ministerio, de donde proceden todos los datos de este artículo.