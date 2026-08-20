Canarias vuelve a tener otro eclipse completo en agosto, y este no necesita gafas

El IGN confirma que Canarias verá completo el eclipse del 28 de agosto, y la Península no

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LO ESENCIAL El eclipse lunar se produce en la madrugada del viernes 28 de agosto. No requiere ningún tipo de protección ocular ni instrumentación especial. En Canarias la fase parcial comenzará a las 03:33 y el máximo llegará a las 05:12. El archipiélago podrá seguir el fenómeno completo antes de que la Luna se oculte. El IGN sitúa la magnitud del eclipse en 0,93, muy cerca de la totalidad.

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Dieciséis días después de la carrera por conseguir gafas homologadas, Canarias vuelve a tener una cita con el cielo. Y esta vez la buena noticia es doble: la madrugada del viernes 28 de agosto se producirá un eclipse parcial de Luna que en el archipiélago podrá seguirse completo, y para verlo no hace falta absolutamente nada. Ni filtros, ni gafas certificadas, ni cajas de cartón.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el fenómeno alcanzará una magnitud de 0,93, lo que significa que la sombra de la Tierra cubrirá casi la totalidad del disco lunar. Técnicamente será parcial, pero por muy poco margen.

Por qué este eclipse no necesita protección y el del 12 de agosto sí

La diferencia es de física básica y conviene explicarla, porque es la duda que va a repetirse estos días en todo el archipiélago. En un eclipse solar, quien mira está observando el Sol directamente, con toda su radiación ultravioleta e infrarroja incidiendo sobre la retina. De ahí las gafas con norma ISO y las advertencias sanitarias.

En un eclipse lunar ocurre justo lo contrario. Lo que se mira es la Luna, un cuerpo que no emite luz propia y que simplemente refleja una fracción mínima de la que recibe del Sol. Y durante el eclipse recibe todavía menos, porque está entrando en la sombra terrestre. Es decir, se observa un objeto más oscuro de lo habitual. El IGN es explícito al respecto: el fenómeno es completamente seguro para la vista y accesible para toda la población, sin necesidad de instrumentación especial.

El mecanismo también es distinto. Un eclipse de Luna se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan prácticamente alineados y nuestro planeta se sitúa entre los otros dos, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En esta ocasión la alineación no será suficiente para que todo el disco quede dentro de la umbra, la región más oscura de esa sombra, y por eso el eclipse es parcial. Durante el máximo, solo una pequeña porción quedará fuera, mientras el resto adquirirá la característica tonalidad rojiza.

Un apunte para quien compare cifras estos días, porque están circulando dos números distintos y ambos son correctos. La magnitud de 0,93 que publica el IGN mide la fracción del diámetro lunar cubierta por la umbra. Otras fuentes hablan de un 96,2%, que se refiere a la superficie del disco afectada. No se contradicen: describen la misma cosa desde dos ángulos distintos.

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Vale la pena verlo por un motivo de calendario: el próximo eclipse lunar total visible desde España no llegará hasta la Nochevieja de 2028. Este es lo más cerca de la totalidad que va a estar la Luna en bastantes años.

Las horas exactas en Canarias y por qué aquí se verá completo

Aquí está la ventaja del archipiélago, y no es menor. Según el IGN, en el centro y este peninsular, en Baleares y en Melilla la Luna se pondrá por el horizonte antes de que termine la fase parcial, de modo que desde esas zonas el eclipse quedará cortado a medias. En el oeste peninsular, en Ceuta y en Canarias, en cambio, el ocaso lunar se producirá después de que acabe la parcialidad. Es decir, aquí se podrá seguir de principio a fin.

Los horarios en el archipiélago van una hora por detrás de los peninsulares según el reloj local. La fase parcial comenzará a las 03:33 y el máximo llegará a las 05:12 de la madrugada del viernes. Antes de eso, en torno a las 02:23, la Luna habrá empezado a entrar en la penumbra terrestre, aunque esa primera fase es muy sutil y apenas se aprecia a simple vista.

Conviene tener claro además cuál es la noche correcta, porque cada año hay quien se equivoca: es la del jueves 27 al viernes 28. Si sales el viernes por la noche, llegas veinticuatro horas tarde.

Sobre dónde colocarse, la recomendación coincide con la del eclipse solar y por el mismo motivo. Hay que mirar al horizonte oeste, porque la Luna estará descendiendo durante los momentos más espectaculares. Conviene buscar un lugar elevado, con pocas luces y con esa dirección completamente despejada, ya que edificios, montañas o árboles pueden estropear la observación justo en el mejor momento. En Canarias, con el relieve que tiene cada isla, elegir bien el sitio importa tanto como acertar con la hora.

El eclipse será visible en alguna de sus fases desde el oeste de Asia, Europa, África y América, así que el archipiélago comparte cita con medio planeta. Y coincide además con la luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como Luna del Esturión, lo que añade un aliciente para quien quiera fotografiarla.

Para hacerlo con cámara no hacen falta filtros, pero sí trípode y una exposición larga, porque el brillo de la Luna cae mucho al entrar en la umbra. Y para quien solo quiera mirar, basta con poner el despertador, salir a una azotea y buscar el oeste. Después del despliegue de gafas, avisos sanitarios y prealertas del día 12, este eclipse en Canarias se disfruta exactamente igual que hace mil años: levantando la cabeza.