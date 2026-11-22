Lo llaman el coro del atardecer: un ruido continuo que empieza al ponerse el sol y dura hasta tres horas. La Universidad de La Laguna lo grabó frente a Canarias y un nuevo estudio ya sabe de dónde sale, pero no quién lo produce.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL 2,5 kHz: frecuencia del coro grabado frente a Canarias por la ULL Empieza al ponerse el sol y dura entre 1 y 3 horas En Bermudas sale de la ladera submarina, a 800-900 metros Los sospechosos son peces de fondo que hacen vibrar su vejiga

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Empieza cuando se pone el sol. Durante una, dos o hasta tres horas, el fondo del Atlántico se llena de un ruido continuo, como el de una radio mal sintonizada,

que los hidrófonos llevan una década registrando en distintos océanos del planeta. Nadie ha conseguido todavía ponerle cara al responsable. Y uno de los lugares donde se ha grabado ese sonido es Canarias, que ya tiene su propio enigma acústico con lo que suena bajo el Teide.

La pista más reciente llegó el 19 de noviembre de 2026, con un estudio publicado en la revista Scientific Reports por tres investigadores del Centro de Guerra Submarina Naval de Newport, en Estados Unidos. Su conclusión acota mucho el misterio, pero no lo cierra: la identidad de los animales que producen el sonido sigue sin resolverse.

Un sonido del fondo del Atlántico que también se oye en Canarias

Los científicos lo llaman coro vespertino o coro del atardecer. Según el estudio de Scientific Reports, en los últimos diez años se ha descrito en el cañón de Perth, frente a Australia, en la isla de Maui, en Hawái, en la cuenca de Hoping, frente a Taiwán, junto a la isla japonesa de Minamitorishima y frente a las costas de Canarias. En todos los casos se repite el mismo patrón: arranca al ponerse el sol, dura entre una y tres horas y tiene su pico entre 2 y 2,6 kilohercios.

La grabación canaria la firma un equipo de la Universidad de La Laguna. El trabajo, publicado en octubre de 2025 en la revista Marine Environmental Research, lo firman Jesús Alcázar-Treviño, Alejandro Escánez y Natacha Aguilar de Soto, del grupo Bioecomac de la ULL, junto a Rolf J. Korneliussen, del Instituto de Investigación Marina de Bergen, en Noruega. Combinaron micrófonos submarinos y ecosondas frente a dos islas volcánicas del Atlántico nororiental subtropical y detectaron un coro centrado en 2,5 kilohercios, igual a los del Pacífico y el Índico. Era la primera vez que se registraba en el Atlántico Norte.

El equipo de La Laguna encontró además una coincidencia llamativa. El coro arrancaba a la vez que subían hacia la superficie las capas de dispersión profunda, enormes concentraciones de pequeños animales que pasan el día en la oscuridad y ascienden de noche para alimentarse. Y cuanto más intenso era el coro, más biomasa marcaba la ecosonda en esas capas al llegar a menos de 150 metros de profundidad.

Lo que ha encontrado el último estudio en el fondo del Atlántico

Para saber de dónde salía exactamente el sonido, el equipo estadounidense fondeó una línea vertical con 64 hidrófonos a siete kilómetros de Bermudas, sobre un fondo de 1.200 metros, entre el 30 y el 31 de agosto de 2024. Con esa antena pudieron calcular la dirección y la profundidad de las fuentes, algo imposible con un único micrófono.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El resultado cambió el enfoque. El sonido no venía de animales que subían hacia la superficie, sino de la ladera de la llamada elevación de Bermudas, entre los 800 y los 900 metros de profundidad, pegado al relieve del fondo del Atlántico. Localizaron dos grupos que cantaban a la vez y siguieron su posición durante todo el coro, sin rastro de migración vertical. Con sus cálculos, y suponiendo que las mediciones sean representativas, estiman hasta 138.000 sonidos por segundo a lo largo de un solo kilómetro de esa ladera.

Eso descarta, al menos en Bermudas, que el responsable sea una capa de animales en migración, la hipótesis que apuntaban los registros de Australia y, en parte, el de Canarias. El volumen de cada sonido individual encaja con el que producen los peces.

Los sospechosos: peces que tocan el tambor

Los autores señalan a peces de fondo que viven en esa franja. Varias familias, como los macrúridos (los granaderos), los ofídidos (las brótulas y congrios de profundidad) y otras dos emparentadas, tienen la vejiga natatoria unida a músculos que la hacen vibrar como un tambor, una adaptación muy ligada a la producción de sonido.

El problema es que casi nadie los ha oído. Según el propio estudio, las únicas grabaciones de peces de profundidad de esas familias corresponden a dos especies del Pacífico sur, el congrio colorado y el congrio negro. El resto se intuye por su anatomía, no porque alguien los haya escuchado. Para confirmarlo haría falta grabar el sonido y, al mismo tiempo, filmar a quien lo emite, a cientos de metros y en plena oscuridad.

Por qué importa lo que suena en el fondo del Atlántico canario

Detrás de este ruido hay algo más que una curiosidad. Las capas de dispersión profunda que el equipo de la ULL relaciona con el coro están entre las mayores concentraciones de biomasa del planeta. El estudio de Scientific Reports recoge estimaciones de entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas de biomasa mesopelágica en todo el océano, una horquilla tan amplia que muestra lo poco que se sabe todavía.

Los investigadores de La Laguna advierten de que hace falta medirla mejor ante las iniciativas que ya plantean explotar ese recurso, y proponen una solución barata: usar la intensidad del coro, registrada con hidrófonos calibrados, como indicador de cuánta vida sube cada noche desde las profundidades. En aguas canarias, donde las grandes profundidades empiezan muy cerca de la costa y donde ya se vigilan volcanes submarinos activos, el escenario para escucharlo es privilegiado.

Mientras tanto, el coro sigue sonando cada atardecer en el fondo del Atlántico, también a pocos kilómetros de las islas. Se sabe a qué hora empieza, cuánto dura y en qué frecuencia suena. Lo que nadie ha conseguido todavía es ver quién canta.