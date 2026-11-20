La XI campaña de excavaciones en el islote de Lobos saca a la luz un horno de cal derrumbado frente al taller romano de púrpura de Fuerteventura. Nadie sabe todavía cuándo se encendió por última vez.

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LO ESENCIAL El islote de Lobos acoge desde el 25 de octubre la XI campaña de excavaciones arqueológicas En unos 98 metros cuadrados ha aparecido un horno de cal frente al taller romano de púrpura Lobos 1 La cal servía para los morteros del taller y para tratar los moluscos de los que salía el tinte El horno no conserva materiales asociados y su datación decidirá si es de época romana

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Visto desde el barco que cruza desde Corralejo, el islote de Lobos no parece guardar nada más que un cono volcánico, arena clara y unas pocas casas de pescadores. Pero en un pequeño promontorio de la Playa de La Calera, un equipo de arqueólogos ha pasado las últimas semanas retirando jable con paleta y brocha. En unos 98 metros cuadrados ha aparecido un horno de cal derrumbado, plantado justo enfrente del taller donde, hace unos dos mil años, se trabajaba para obtener el tinte más caro del mundo romano: la púrpura.

El horno es el resultado más llamativo de la XI campaña de excavaciones en el islote de Lobos, que arrancó el 25 de octubre y cuyos primeros resultados se dieron a conocer el 19 de noviembre. La intervención se ha centrado en el yacimiento conocido como Lobos 5, al noroeste de Lobos 1, el taller romano que desde 2012 ha convertido este pedazo de tierra de La Oliva en uno de los enclaves arqueológicos más singulares de Canarias.

Los trabajos salen de un convenio entre el Cabildo de Fuerteventura, a través del Museo Arqueológico de Fuerteventura, y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, a través del Museo Arqueológico de Tenerife, con el apoyo de la Universidad de La Laguna y de Binter.

Al frente de la excavación están los tres codirectores del proyecto: Isidoro Hernández Sánchez, director del Museo Arqueológico de Fuerteventura; Mercedes del Arco Aguilar, conservadora de Arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife; y María del Carmen del Arco Aguilar, catedrática de Prehistoria y profesora honoraria de la Universidad de La Laguna. Con ellos han trabajado el Servicio de Topografía del Cabildo de Fuerteventura y el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

Qué ha aparecido bajo la arena del islote de Lobos

Lo que han documentado los arqueólogos es una estructura colapsada por su propio derrumbe y sepultada bajo el jable, la arena que el viento mueve sin descanso por el norte de Fuerteventura. El horno no tiene contrafuertes exteriores y su cuerpo central es de planta circular, aunque tiende a una forma de herradura porque las paredes interiores se estrechan en la embocadura. La zona 1, la del propio horno, suma unos 98 metros cuadrados excavados dentro y fuera de la construcción, y aún no se ha vaciado por completo.

Aquí empieza la parte incómoda del hallazgo. Ni en el derrumbe ni en el entorno inmediato ha salido un solo resto material que permita fecharlo. Los investigadores hablan de rasgos quizás arcaicos, pero no descartan que el horno pertenezca a una etapa más reciente de la historia del islote de Lobos. Es decir, a día de hoy nadie puede asegurar que lo encendieran los romanos. Lo que sí tiene claro el equipo es que su valor patrimonial es «incuestionable».

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La pregunta importa porque la cal no era un material cualquiera en una factoría de púrpura. Según el equipo, servía para los morteros de los muros del taller de Lobos 1 y también para la obtención del tinte, donde pudo sustituirse o combinarse con otras sustancias alcalinas. El Cabildo de Fuerteventura ya explicó al anunciar la campaña que la cal actuaba como agente alcalino para tratar la glándula hipobranquial de los moluscos que producen la púrpura, como la cañaílla (Stramonita haemastoma), un paso fundamental para conseguir ese pigmento violáceo.

«Lobos sigue demostrando que el islote guarda mucho más de lo que se ve a simple vista. Esta campaña añade un espacio de trabajo ligado a la cal», resumió Rayco León, consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura.

Las otras dos zonas abiertas este otoño en el islote de Lobos tampoco se han quedado vacías. En la zona 2, unos 20 metros cuadrados al suroeste del horno, apareció una estructura de combustión con una costra de cal debajo, que podría proceder de una limpieza o un vaciado del propio horno. En la zona 3, 16 metros cuadrados al noroeste, salió un depósito de piedras, algunas alineadas como la posible base de un muro, un espacio circular y una pieza triangular perforada que alguien colocó en vertical. Por ahora, nadie se atreve a decir para qué servía.

El color de los emperadores salía de este rincón de Fuerteventura

Para entender por qué un horno de cal en el islote de Lobos llama tanto la atención hay que volver a 2012, cuando una pareja de turistas encontró un fragmento de ánfora en la playa de La Concha. Aquel trozo de cerámica destapó un taller de púrpura romano de época tardorrepublicana y altoimperial, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, según la Universidad de La Laguna. Desde entonces el equipo ha documentado seis grandes concheros, espacios de la vida diaria de los murileguli (los trabajadores de la púrpura) y un gran basurero.

Las cifras dan una idea de la escala. En el yacimiento del islote de Lobos se han contado más de 200.000 ápices de cañaílla desde 2012, además de estructuras de piedra seca, instrumental de cobre y hierro, terra sigillata, lucernas y fragmentos de calderos de plomo. Ese último detalle encaja con lo que describió Plinio el Viejo en su Historia Natural, donde cuenta que el tinte se calentaba durante días en recipientes de plomo. Incluso los mortaria, los cuencos de cocina del taller, tienen ya su propio estudio científico, publicado en la revista Spal de la Universidad de Sevilla.

La púrpura era el color de las élites y de la familia imperial, y su precio la convertía en un símbolo de poder en todo el Mediterráneo. El proyecto que estudia el islote de Lobos lleva por título Hacia la definición de las islas Purpurarias, el nombre con el que los autores clásicos se refirieron a unas islas atlánticas ligadas a la producción del tinte, uno de los nombres que tuvo Canarias antes de llamarse Canarias. El de Lobos está considerado el taller de púrpura más meridional del Atlántico conocido hasta hoy.

Todo esto ocurre dentro de un espacio protegido. El islote de Lobos es parque natural y el acceso de visitantes está limitado. No es el único hallazgo reciente en Fuerteventura que da que hablar: ahí está el de los 8.400 huesos analizados entre los que apareció uno que no debería estar ahí.

Lo que viene ahora es laboratorio. El equipo quiere datar la costra de cal y los restos de combustión para saber cuándo se usó el horno por última vez, ampliar la excavación de la zona 3 y estudiar el material malacológico, la cerámica y los probables muros localizados en áreas cercanas. De esa datación depende la respuesta a la pregunta que deja abierta esta campaña: si la cal que necesitaba la púrpura de Roma se quemó en este mismo promontorio o si el horno del islote de Lobos cuenta otra historia, más reciente, que todavía nadie ha escrito.