Los nombres que tuvo Canarias antes de llamarse Canarias

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LO ESENCIAL Plinio las llamó las seis Islas de los Dioses. Para los griegos eran el destino de los héroes. De los nombres romanos solo sobrevivió uno. Ninguaria significaba la isla de las nieves perpetuas. Canaria pasó de designar una isla a designarlas todas.

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El archipiélago que hoy conocemos como Canarias tardó siglos en llamarse así. Antes de que ese nombre se impusiera, griegos y romanos lo designaron de varias formas distintas, y ninguna de ellas describía un territorio concreto: describían una idea. Durante buena parte de la Antigüedad, estas islas fueron menos un lugar del mapa que un destino imaginado en el extremo occidental del mundo conocido.

El nombre más difundido fue el de Islas Afortunadas. Los griegos las llamaron Makáron Nêsoi, y el primer autor que parece citarlas por ese nombre fue el geógrafo Estrabón, que las situó frente a las costas occidentales de lo que hoy es Marruecos. En Homero aparecen identificadas con los Campos Elíseos, el lugar donde reposaban los hombres virtuosos y los héroes. Los latinos heredaron el concepto y lo tradujeron como Fortunatae Insulae, una expresión que ya utilizaba Plauto entre los siglos III y II antes de nuestra era.

Islas de los Dioses, Afortunadas y de la Púrpura

Plinio el Viejo, en el libro VI de su Historia Natural, aporta la denominación quizá más solemne de todas. Al describir lo que hay en el océano frente a la costa noroccidental de Hispania, habla de seis islas de los dioses, que según él algunos llamaban Afortunadas. Existe además un tercer nombre asociado a la expedición del rey mauritano Juba II: las Purpurariae, las islas de la púrpura, en referencia al valioso tinte que se obtenía en la Antigüedad a partir de moluscos y líquenes, y cuya producción se ha vinculado tradicionalmente al archipiélago.

Lo que se contaba de ellas explica bastante bien por qué el nombre de Afortunadas de las islas Canarias cuajó tanto. En el año 82 antes de nuestra era, el general romano Sertorio se encontró en Gades con un marinero que aseguraba haber estado allí: hablaba de dos islas muy próximas entre sí y muy alejadas de la costa africana, con temperatura agradable durante todo el año, escasas lluvias y vientos del oeste que las refrescaban. Horacio escribió que producían cosechas cada año sin necesidad de arar y que la viña florecía sin ser podada.

Era, en resumen, un paraíso donde se comía sin trabajar, y funcionaba como válvula de escape imaginaria para sociedades agrarias que sabían perfectamente lo duro que era el campo real.

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Conviene tomarse esas descripciones de Canarias como lo que son: mito con base geográfica. Ni siquiera está establecido con certeza que todas esas referencias apunten al archipiélago actual y no a otras islas de la Macaronesia.

El único nombre que sobrevivió en Canarias

La primera mención escrita conocida del nombre Canaria a las Islas Canarias procede precisamente de Plinio, que recoge los resultados de la expedición patrocinada por Juba II de Mauritania para reconocer los límites de sus dominios. El monarca consignó aquellos hallazgos en un tratado titulado Sobre Libia, fechado en el año 6 de nuestra era. Ese texto original se perdió, y lo que sabemos de él llega de segunda mano a través de Plinio y de fragmentos de la obra de Estacio Seboso. Toda la nomenclatura antigua de Canarias depende, por tanto, de una copia de una copia.

Los nombres que aparecen en esa relación a Canarias son Ombrios, Junonia, Junonia Menor, Capraria, Ninguaria y Canaria, a los que se añaden en otros pasajes Planasia y Pluvialia. El problema es que la mayoría resulta de asignación dudosa y los intentos de casar la descripción de Plinio con las islas reales han sido en gran medida infructuosos.

Solo dos identificaciones se consideran razonablemente seguras: Ninguaria, que corresponde a Tenerife, y Canaria, que corresponde a Gran Canaria. Del primero explica el propio Plinio que recibió ese nombre de sus nieves perpetuas, cubierta de nubes, una descripción que cualquiera que haya visto el Teide desde el mar en invierno reconocerá al instante.

Sobre el origen de Canaria a Canariascircula desde siempre la explicación de los perros. Plinio la vinculó al gran número de canes que había en la isla, y de ahí procede el vínculo etimológico con el latín canis. Es la versión más repetida y también la más discutida, porque se han propuesto otras hipótesis y no existe certeza plena. Lo indiscutible es su recorrido posterior: fue el único de aquellos nombres antiguos que sobrevivió, primero para designar únicamente a Gran Canaria y después, por extensión, al conjunto del archipiélago.

De ahí viene también la fórmula intermedia que se usó durante siglos, la de Islas de Canaria, empleada cuando una sola isla daba nombre a todas las demás. Y de ahí, finalmente, el plural que utilizamos hoy. Resulta llamativo que de toda la nomenclatura grandilocuente que la Antigüedad dedicó a estas islas, dioses, fortuna, púrpura y campos elíseos incluidos, lo que acabó imponiéndose en Canarias fuera el nombre más terrenal de todos, atribuido a unos perros que probablemente ni siquiera eran perros.