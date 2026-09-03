Un anticiclón en las Azores se desplaza y así cambiará el tiempo en Canarias

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LO ESENCIAL El anticiclón de las Azores es el motor del alisio. Ahora se extiende hasta el norte de África. Su posición cambia con cada estación del año. Cuando se retira, el alisio pierde constancia. La AEMET da un 40% de probabilidad de otoño más seco.

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Casi todo lo que ocurre en el cielo de Canarias depende de una sola pieza situada a cientos de kilómetros: el anticiclón de las Azores. Ese centro de altas presiones es el motor que empuja el alisio, el viento del nordeste que ventila las islas la mayor parte del año, y su posición no es fija. Se mueve con las estaciones. Y el momento en que empieza a moverse de verdad es precisamente este, el paso del verano al otoño.

Ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo sitúa entre Canarias y el archipiélago azoriano, extendido hacia el suroeste de Europa, la península ibérica y el norte de África. Esa configuración, que abarca una superficie enorme, es la responsable directa del fortalecimiento del flujo de nordeste que se está notando estos días en las islas: alisio apretado en las vertientes expuestas, mar revuelto en las costas y avisos por fenómenos costeros. Cuando el anticiclón se estira así, el viento deja de ser una brisa amable.

Qué pasa cuando el anticiclón se mueve

La documentación de la propia AEMET en Canarias describe este centro de altas presiones como semipermanente, extendido normalmente entre los 30 y los 55 grados de latitud norte, y con una posición e intensidad que varían según las estaciones astronómicas, actuando como centro rector de la circulación atmosférica de toda la zona. No es un elemento estático que esté siempre donde debe: es una masa que avanza, retrocede y se estira siguiendo un ritmo anual.

En verano ocupa su posición más septentrional y más extendida, que es la que garantiza el alisio constante y hace habitable el norte de las islas. Es también lo que produce ese fenómeno tan característico de Canarias: la inversión térmica que atrapa la humedad por debajo de los ochocientos metros y forma el mar de nubes, conocido popularmente como panza de burro. Cuando el anticiclón se retira hacia el sur y pierde esa extensión, el alisio pierde constancia y el archipiélago queda expuesto a otro tipo de situaciones, desde las borrascas atlánticas hasta la advección sahariana en superficie.

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La retirada del anticiclón es lo que abre la puerta a las lluvias en Canarias. Mientras se mantenga fuerte y bien colocado, el agua no llega. Ese es el mecanismo que decide si Canarias tiene un otoño húmedo o seco. Sigue leyendo CANARIAS Aviso: Canarias actualiza su mapa de riesgo de inundaciones en la que cambian estas zonas CANARIAS Septiembre llega partido: los festivos que cada isla de Canarias tiene este mes

Lo que la AEMET prevé para los próximos meses en Canarias

Aquí es donde la predicción estacional aporta algo. La AEMET sitúa entre el 60% y el 70% la probabilidad de que el otoño registre temperaturas superiores a las habituales en el archipiélago, y en torno al 40% la de que sea más seco de lo normal. Traducido al mecanismo anterior, eso apunta a un anticiclón que tardaría en ceder posiciones o que se reorganizaría de forma poco favorable para la entrada de frentes. No es una certeza, porque una predicción estacional trabaja con probabilidades y nunca con días concretos, pero es la mejor señal disponible.

El matiz importa en un territorio como Canarias, donde el otoño es la puerta de entrada de la temporada húmeda y donde varias islas mantienen declarada la emergencia hídrica. Un anticiclón que se mueva poco significa cielos despejados, buen tiempo para el visitante y ninguna recarga para los acuíferos. Es la paradoja habitual del archipiélago: lo que conviene al calendario turístico rara vez coincide con lo que necesita el sistema hídrico.

Existe además un marcador tradicional que las generaciones de costa llevan siglos utilizando para leer este cambio sin mapas isobáricos: las mareas del Pino, ese oleaje intenso de principios de septiembre que en las islas se interpreta como el aviso de que el verano empieza a soltar amarras. No es una previsión de la AEMET ni pretende serlo, pero coincide con el mes en que el anticiclón comienza efectivamente a modificar su comportamiento estival. Quienes le pusieron nombre observaban el mismo mar en las mismas fechas desde hacía mucho tiempo.

Para las próximas semanas, la lectura razonable es la de un archipiélago en transición. El alisio seguirá presente, porque en Canarias siempre lo está en alguna medida, pero irá perdiendo la regularidad de los meses de verano a medida que su motor se reubique. Conviene, en cualquier caso, no confundir tendencia con pronóstico: lo que decide si mañana hay viento, calima u oleaje lo sigue publicando la AEMET cada día, y ninguna predicción estacional lo sustituye.