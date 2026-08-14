El eclipse parcial lunar del 28 de agosto será casi total en Canarias: cómo observarlo antes del amanecer

El eclipse cubrirá el 93% de la Luna con tonalidad rojiza. En Canarias será visible en su fase casi total durante la madrugada del 27 al 28 de agosto, sin necesidad de protección especial.

El eclipse parcial lunar del 28 de agosto tiñará la Luna de rojo durante la madrugada canaria.

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LO ESENCIAL El eclipse parcial lunar ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto de 2026. La sombra de la Tierra cubrirá hasta el 96% de la superficie lunar, haciéndolo casi total. En Canarias el eclipse será completamente visible antes del amanecer. No requiere protección ocular: se puede observar a simple vista sin peligro.

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El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto se verá completo desde Canarias antes del amanecer, cubriendo entre el 93% y el 96% de la superficie lunar.

La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Esa sombra terrestre cubrirá casi la totalidad del disco, dejando apenas un pequeño borde iluminado. El resultado será una Luna que adquirirá tonalidades rojizas y anaranjadas, un fenómeno que muchos observadores llaman «Luna de sangre», aunque técnicamente es causado por la dispersión de Rayleigh: la misma razón física por la que el cielo es azul durante el día.

El evento será completamente visible a simple vista desde cualquier punto del Archipiélago, sin necesidad de gafas especiales ni equipamiento técnico. No obstante, los aficionados que cuenten con binoculares o telescopio podrán apreciar mucho más detalle en la transición de fases y en los cráteres lunares conforme la sombra terrestre avanza.

Horarios precisos y fases del eclipse en Canarias

El eclipse iniciará en la noche del jueves 27 de agosto y se prolongará hasta la madrugada del viernes 28. La duración total, incluida la fase penumbral y la parcial, será de aproximadamente 5 horas y 38 minutos. Durante la fase penumbral inicial, la Luna experimentará un leve oscurecimiento que muchos observadores apenas percibirán. Luego, cuando la Luna entre en la umbra terrestre (la sombra más oscura), aparecerá el característico «mordisco» oscuro que crecerá gradualmente sobre el disco lunar.

En Canarias, la fase parcial visible comenzará a las 03:33 de la madrugada del viernes 28, y el momento de máxima ocultación llegará a las 05:12 (hora local canaria). La magnitud máxima del eclipse lunar ocurrirá cuando aproximadamente el 93-96% de la superficie lunar esté cubierta por la sombra de la Tierra. En ese momento, la Luna habrá adquirido un color rojo intenso, un espectáculo visual que durará varias horas. Tras alcanzar el máximo, el fenómeno se invertirá lentamente: la sombra retrocederá y la Luna recuperará gradualmente su brillo habitual.

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La visibilidad desde Canarias será excelente si las condiciones meteorológicas lo permiten. A diferencia de los eclipses solares, que requieren precauciones especiales de observación, los eclipses lunares pueden contemplarse de manera segura sin protección ocular. Esto convierte al evento del 27 al 28 de agosto en una oportunidad accesible para toda la población. Además, el Archipiélago goza de una ventaja respecto al resto de España: mientras que en el centro y este peninsular y en Baleares la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial, en Canarias será posible seguir prácticamente toda la ocultación antes del amanecer.

Recomendaciones prácticas para observar el eclipse desde el Archipiélago

Los especialistas aconsejan buscar un lugar con cielos despejados y alejado de fuentes de contaminación lumínica. Las playas, los miradores de montaña y las zonas rurales ofrecen condiciones ideales. Es fundamental verificar las previsiones meteorológicas del día anterior: una noche nublada impedirá la observación. Los aficionados que deseen captar fotografías podrán utilizar cámaras con zoom o smartphones modernos, aunque no son imprescindibles para disfrutar del fenómeno a simple vista.

Conviene prepararse con antelación: elegir la ubicación, llevar abrigo (las madrugadas de agosto en Canarias pueden ser frescas en zonas elevadas), y establecer recordatorios de las horas principales. Algunos observadores recomiendan tumbarse en el suelo con una almohada para mantener la vista hacia el cielo durante períodos prolongados. Binoculares o un telescopio permitirán seguir la progresión de la sombra terrestre sobre cráteres y mares lunares durante el eclipse, lo que añade una dimensión educativa al evento.

Quienes deseen acceder a información oficial sobre el eclipse y calcular los horarios exactos según su municipio pueden consultar el portal de eclipses del Instituto Geográfico Nacional, que proporciona datos precisos adaptados a cada ubicación dentro del Archipiélago. Este recurso también permite visualizar las fases del fenómeno y comprender mejor el mecanismo astronómico que lo provoca.

Este eclipse lunar parcial representa un cierre espectacular de la temporada astronómica de 2026. Tras el eclipse solar total del 12 de agosto, que favoreció a la Península pero dejó a Canarias con una versión parcial, el evento del 27 y 28 de agosto permitirá al Archipiélago disfrutar de un fenómeno celeste sin restricciones geográficas. No habrá otro eclipse de esta profundidad visible desde la Tierra hasta 2029, lo que convierte este fin de agosto en una fecha marcada en el calendario de cualquier observador del cielo.