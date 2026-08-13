¿Viste el eclipse sin gafas? Lo que puede pasarte hoy, esta semana y dentro de seis meses

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LO ESENCIAL Los primeros síntomas del daño retiniano aparecen entre una y doce horas después de la exposición. La quemadura superficial de la córnea suele resolverse sola en un plazo de 24 a 72 horas. Los servicios de Oftalmología previeron un aumento de consultas los días 13, 14 y 15 de agosto. Ver deformadas las líneas rectas es una de las señales que obliga a pedir valoración. Si la visión no se ha recuperado a los seis meses, es probable que ya no lo haga.

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Pasó el eclipse y en Canarias quedan ahora los que se descuidaron: quien se quitó las gafas un momento para hacer una foto, quien miró de reojo mientras las buscaba, quien prestó las suyas al niño y se quedó sin nada. Si es tu caso y hoy ves perfectamente, conviene saber una cosa: eso todavía no significa nada.

La retina carece de receptores del dolor, de modo que no puede avisar mientras está siendo lesionada. Por eso la ausencia de molestias durante la observación no descarta absolutamente nada, y por eso los servicios de Oftalmología de varias comunidades reforzaron sus guardias previendo un incremento de la actividad precisamente en los días posteriores al fenómeno, en concreto el 13, 14 y 15 de agosto.

El calendario real del daño: de las primeras horas a los seis meses del eclipse

Conviene ordenar los plazos, porque circulan versiones muy imprecisas. Los primeros síntomas de lesión retiniana suelen aparecer entre una y doce horas después de la exposición, y en algunos casos descritos pueden demorarse a los días siguientes. No se manifiestan durante el eclipse.

En las primeras 24 a 72 horas después del eclipse se resuelve, por su cuenta, la lesión más frecuente y también la más benigna: la queratitis actínica, una quemadura de la superficie del ojo que provoca enrojecimiento, lagrimeo, sensación de arenilla y molestia. El epitelio corneal se regenera solo en ese plazo, y el manejo habitual es conservador, con lágrimas artificiales, analgésicos orales, evitar las lentes de contacto y proteger los ojos de nuevas exposiciones. Es incómoda, pero no deja secuelas.

La otra lesión es la que importa de verdad y se llama retinopatía solar. Afecta a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión de detalle, y su evolución se decide a lo largo de semanas y meses. En muchos casos la visión mejora progresivamente durante ese periodo, aunque no siempre se recupera por completo.

Aquí es donde el calendario se vuelve determinante en el eclipse. Cuando la exposición ha sido severa y ha provocado la muerte de los fotorreceptores, el tejido ya no se regenera y se forma una cicatriz macular o un agujero lamelar. En ese punto las secuelas son permanentes: un déficit visual que no puede corregirse ni con gafas ni con cirugía, con una atrofia característica visible en las revisiones. Los especialistas manejan una referencia orientativa clara: si la visión no ha vuelto pasados seis meses, es probable que ya no lo haga.

Qué señales obligan a pedir cita en Canarias y cuáles no

La distinción práctica es sencilla y ahorra muchos disgustos y muchas urgencias innecesarias.

Lo que probablemente no es grave: escozor, lagrimeo, enrojecimiento y sensación de arenilla que van mejorando a lo largo del día. Ese cuadro apunta a la superficie del ojo y suele resolverse solo en dos o tres días.

Lo que sí obliga a pedir valoración oftalmológica sin demora: la aparición de una mancha en el centro del campo visual, lo que los especialistas llaman escotoma; ver deformadas las líneas rectas, o metamorfopsia; alteraciones en la percepción de los colores; visión borrosa persistente; disminución mantenida de la agudeza visual; dolor intenso que no cede; o cualquier síntoma que no mejore en las primeras 24 horas.

Hay un detalle que explica por qué mucha gente en Canarias puede no darse cuenta después de ver el eclipse. La afectación es de un solo ojo en algo más del 60% de los casos documentados, y el ojo sano compensa con facilidad. Taparse un ojo y luego el otro mirando una línea recta, el marco de una puerta o los azulejos del baño es un gesto de treinta segundos que puede revelar una distorsión que con los dos ojos abiertos pasa inadvertida. No es un diagnóstico, pero sí un motivo para coger cita.

Conviene además no caer en el pánico colectivo después del eclipse, porque los datos no lo justifican. Un análisis de los servicios de urgencias estadounidenses en torno al eclipse de abril de 2024 no detectó un incremento significativo de consultas. Tras el eclipse total de 2019 en Argentina, los oftalmólogos consultados en San Juan contabilizaron apenas ocho consultas en dos días, muy por debajo de lo que temían. Los casos existen, están documentados y son estadísticamente pocos.

Lo que sí conviene es no restar importancia a lo contrario. Se ha documentado algún caso con agudeza visual casi normal y daño estructural detectable únicamente mediante tomografía de coherencia óptica, la prueba de referencia para este diagnóstico. Es decir, leer bien no garantiza que la retina esté intacta, y por eso la valoración especializada tiene sentido cuando hay síntomas, aunque parezcan leves.

Un último apunte para quien tenga niños en casa. La franja de edad más afectada en los episodios documentados se sitúa entre los 12 y los 29 años, y los menores no siempre saben describir lo que ven ni relacionan un cambio en la visión con lo que ocurrió el miércoles. Merece la pena preguntarles de forma concreta si ven algo raro, una manchita o las líneas torcidas, en lugar de esperar a que lo cuenten por su cuenta.

Y para quien usó gafas homologadas con norma ISO 12312-2 durante todo el eclipse, en periodos breves y sin retirarlas: no hay motivo de preocupación. La próxima cita para Canarias es el 2 de agosto de 2027, con el Sol alto y más del 70% de ocultación. Habrá tiempo de sobra para comprar unas gafas nuevas.