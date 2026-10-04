Una IA descifra una carta secreta de 217 años que ordenó escribir Napoleón

Seis horas de inteligencia artificial IA para descifrar lo que 217 años no habían conseguido

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LO ESENCIAL El código tenía 155 símbolos distintos y unas 1.300 unidades cifradas. Los criptógrafos solo habían resuelto 33 caracteres. La inteligencia artificial tardó menos de seis horas. Partió de una sola imagen y una única instrucción. El sistema detectó además un error en la fecha del documento.

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Durante 217 años, nadie consiguió leer entera una carta cifrada que Napoleón Bonaparte ordenó enviar a uno de sus generales. Los criptógrafos que lo intentaron a lo largo de décadas solo lograron resolver 33 caracteres. Una inteligencia artificial ha completado el trabajo en menos de seis horas, partiendo de una sola imagen y una única instrucción.

El autor del hallazgo es Carter Church, ingeniero de inteligencia artificial de la empresa de ciberseguridad SentinelOne, Carter Church que publicó los resultados en X el pasado miércoles 30 de septiembre. Utilizó el modelo GPT-6 Astra de OpenAI y lo describió sin rodeos: «Lo que hace esto impresionante no es en realidad el descifrado del código, sino que Astra completó el flujo de trabajo multimodal completo en menos de seis horas».

Qué tuvo que hacer la inteligencia artificial IA

El problema no era solo criptográfico. Antes de descifrar nada, el sistema tenía que leer la carta: identificar qué marcas dibujadas a mano correspondían al mismo símbolo, organizar el texto en líneas y construir una transcripción fiable. El documento contiene 155 símbolos distintos y alrededor de 1.300 unidades cifradas, repartidas en 24 líneas que mezclan texto francés en claro, números, letras y caracteres especiales.

Para reconstruir los símbolos que faltaban, la inteligencia artificial escribió y ejecutó su propio algoritmo basado en métodos de optimización matemática. Y durante el proceso detectó algo que nadie había advertido: un error en la fecha del propio documento.

La carta misteriosa la escribió Napoleón el 16 de marzo de 1809 desde París y la envió a su hijastro Eugenio de Beauharnais, entonces virrey de Italia, con instrucciones para que la hiciera llegar al mariscal Auguste de Marmont, cuyas tropas estaban acantonadas en Dalmacia, en la actual Croacia, muy lejos de cualquier otra unidad francesa. Es un informe de guerra enviado dos semanas antes de la invasión de Austria.

Por qué los historiadores hablan de una piedra Rosetta

La reacción total en el mundo académico ha sido notable. El historiador Zack White, investigador de la Universidad de Portsmouth, calificó el trabajo como «un uso realmente interesante de la inteligencia artificial» y añadió que resulta «refrescante ver la IA empleada de forma productiva para intentar aportar una solución creíble a un misterio histórico».

Otro de los especialistas consultados fue más lejos y lo comparó con el hallazgo que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios: «Es un poco como una especie de piedra Rosetta». La idea de fondo es que, si el método funciona, hay archivos enteros de documentos cifrados que llevan siglos ilegibles y que podrían abrirse en cuestión de horas.

El documento formaba parte de los archivos sin resolver del proyecto de investigación Cryptiana. Y el descifrado ha permitido además restaurar un fragmento de orden incompleto que aparecía en las memorias de Napoleón publicadas en 1865.

Church explicó que el sistema de cifrado empleado no era especialmente complejo desde el punto de vista criptográfico. Lo que lo hacía resistente era otra cosa: el volumen de trabajo manual que exigía transcribir e interpretar cientos de símbolos escritos a mano, exactamente la clase de tarea tediosa en la que una inteligencia artificial multimodal resulta imbatible.

El ingeniero contó además de dónde le vino la idea. Se inspiró al ver que ese mismo modelo había descifrado en diez horas un mensaje del ejército alemán de 1941, a petición de otro desarrollador. Dos códigos militares de dos guerras distintas, resueltos en menos de un día entre los dos.