Austria o Argelia: quién espera a España en dieciseisavos el 2 de julio

España jugará el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra el segundo del Grupo J, que se decide este sábado en un duelo directo entre Austria y Argelia.

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LO ESENCIAL España se cita con su rival de dieciseisavos el 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, una de las mayores sedes del torneo. Austria y Argelia tienen los mismos puntos en el Grupo J, aunque Austria gana en diferencia de gol. España cerró la fase de grupos como primera del Grupo H con una victoria ante Uruguay.

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España conocerá esta noche el nombre de su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección, que cerró la fase de grupos como primera del Grupo H, se medirá el jueves 2 de julio a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles al segundo clasificado del Grupo J, una plaza que Austria y Argelia se disputan este sábado en un partido de todo o nada cargado de morbo.

La situación en el Grupo J no podía ser más tensa. Argentina ya tiene el billete de primera en el bolsillo, pero la segunda plaza sigue sin dueño. Austria y Argelia llegan al último partido con los mismos puntos, aunque los austriacos parten con ventaja gracias a una mejor diferencia de goles. Eso significa que a los hombres de Ralf Rangnick les basta con empatar para asegurarse el pase y plantarse frente a España en Los Ángeles. Argelia, en cambio, solo puede avanzar si gana.

El recorrido de ambas selecciones durante la fase de grupos explica ese estado de la clasificación. Austria arrancó con una victoria por 3-1 sobre Jordania, pero cayó después 0-2 ante Argentina en Dallas, donde Lionel Messi firmó un doblete que le convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Argelia, por su parte, encajó la derrota inaugural ante la Albiceleste y luego protagonizó una remontada ante Jordania que le devolvió opciones de clasificación, aunque sin victorias que refuercen su diferencia de gol.

El morbo del duelo: lo que se juega España con cada rival

Para España, el nombre que salga del Grupo J no es en absoluto indiferente. Austria y Argelia representan perfiles futbolísticos muy distintos, y el equipo de Luis de la Fuente deberá preparar un planteamiento diferente según quién llegue al SoFi Stadium el 2 de julio.

Austria es un equipo de orden táctico europeo, acostumbrado a presionar alto y a competir con intensidad física. Rangnick lleva años construyendo una selección reconocible, con un sistema claro y jugadores habituados a las exigencias de las grandes ligas del continente. Su derrota ante Argentina no borró las sensaciones positivas del inicio del torneo, y el propio seleccionador fue el primero en señalar que el foco está puesto en el duelo ante Argelia, no en pensar en cruces futuros.

Argelia, en cambio, es un combinado de perfil más explosivo, con futbolistas capaces de romper partidos en momentos puntuales. El selecto grupo de jugadores argelinos que milita en las grandes ligas europeas aporta un nivel individual que no puede ignorarse. Si los norteafricanos consiguen superar a Austria este sábado, llegarán a Los Ángeles con la energía de quien ha ganado en el último suspiro, lo que añade un componente emocional que España también tendrá que gestionar.

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España, primera del Grupo H: el camino hasta Los Ángeles

La selección española llegó a esta ronda con el trabajo hecho, aunque no siempre con el fútbol esperado. España empató en su debut, venció con claridad a Arabia Saudí y cerró la fase de grupos con un triunfo 0-1 ante Uruguay en Guadalajara, con gol de Álex Baena antes del descanso. Ese resultado selló la eliminación de la Celeste y certificó el liderato del Grupo H para La Roja.

Al terminar primera, España evitó cruzarse con Argentina en esta ronda. Ese cruce, que habría enfrentado a dos de las grandes favoritas al título, quedó para el segundo clasificado del Grupo H, que deberá medirse al líder del Grupo J, es decir, a la propia Argentina. Fue Cabo Verde quien acabó segunda del Grupo H tras empatar sin goles con Arabia Saudí, y será la selección africana quien se enfrente a la Albiceleste en los dieciseisavos.

España dispone de cinco días para preparar el partido del 2 de julio. Un margen que el cuerpo técnico de De la Fuente aprovechará para recuperar físicamente a los jugadores tras el desgaste del choque ante Uruguay, descrito como un partido de alta fricción y escasa fluidez, y para ajustar el plan de juego en función de quién sea el rival definitivo.

El SoFi Stadium de Los Ángeles, sede del encuentro, es uno de los recintos más modernos y de mayor capacidad del Mundial 2026. España debutará en esa ciudad en la fase eliminatoria, lo que añade un atractivo adicional a un partido que ya tiene todos los ingredientes para captar la atención del fútbol mundial.

El partido entre Austria y Argelia, que decidirá quién viaja a Los Ángeles para medirse a España, es en sí mismo uno de los duelos más atractivos de la última jornada de grupos. Será, según todos los análisis previos, la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en la historia de los Mundiales, lo que añade un componente inédito al choque. Austria sabe que el empate le basta; Argelia sabe que solo sirve ganar. Esa asimetría es, precisamente, el mayor generador de tensión y de morbo en torno a un partido que España seguirá con especial atención desde el otro lado del cuadro.

El desenlace del Grupo J marcará la hoja de ruta de España en los dieciseisavos. Cualquiera de los dos rivales posibles plantea un escenario competitivo, y el resultado de este sábado determinará también las condiciones anímicas con las que llegará el elegido a Los Ángeles.