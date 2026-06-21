España contra Arabia Saudí: ganar o jugarse el Mundial en el último partido

La selección de Luis de la Fuente afronta este domingo (18:00 h.) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta la segunda jornada del grupo H sin margen para un nuevo tropiezo tras el empate 0-0 ante Cabo Verde.

La selección española afronta su segundo partido del Mundial 2026 contra Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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LO ESENCIAL El partido se disputa a las 18:00 horas del domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. España suma solo un punto tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la primera jornada. Arabia Saudí llega con un empate 1-1 ante Uruguay y con la confianza reforzada. El grupo H llega a la segunda jornada con los cuatro equipos empatados a un punto.

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España afronta este domingo un partido que se ha vuelto mucho más decisivo de lo previsto. El empate sin goles ante Cabo Verde en la primera jornada dejó a la selección con un único punto en el casillero, y ahora el encuentro frente a Arabia Saudí, a las 18:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se convierte en una cita de máxima urgencia dentro del grupo H del Mundial 2026.

La situación en el grupo no puede ser más igualada: los dos partidos de la primera jornada terminaron en empate. Además del 0-0 de España ante Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí se repartieron los puntos con un 1-1. Las cuatro selecciones llegan así a la segunda jornada con un punto cada una, lo que convierte cada resultado en un factor determinante. El equipo que gane este domingo dará un salto enorme hacia la clasificación para la siguiente ronda; el que vuelva a no ganar quedará obligado a jugarse la vida en la última jornada, muy pendiente de lo que hagan los demás.

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España, entre la exigencia y el riesgo de la decepción

Para España, otro tropiezo tendría consecuencias serias. Llegar a la tercera jornada sin haber ganado implicaría la obligación de vencer sí o sí en el último partido y, probablemente, estar pendiente también de la diferencia de goles. Una perspectiva difícilmente asumible para una selección que viene de proclamarse campeona de Europa y que figura entre las grandes aspirantes al título del torneo.

Arabia Saudí llega con la moral reforzada

El contexto es muy diferente para Arabia Saudí. Su empate ante Uruguay en el estreno les permitió demostrar que pueden competir contra rivales considerados superiores, y llegan a Atlanta con la autoestima reforzada. Para ellos, este partido representa una oportunidad excepcional: puntuar ante una de las favoritas al título supondría un impulso enorme en la clasificación y abriría posibilidades que hace apenas unas semanas parecían impensables.

Mientras España afronta el partido desde la presión y la necesidad de responder a las expectativas, Arabia Saudí lo hace desde la ilusión y sin el peso de la obligación. Esa asimetría en la presión puede ser tan relevante como cualquier argumento táctico cuando el balón eche a rodar este domingo en Atlanta.