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Fútbol

Argentina pierde la final y el respeto del mundo: España se lleva el título con La Furia Roja desatada en tiempo extra

La Selección de Argentina sucumbió ante la Selección Española en la final del torneo de 48 equipos. Ferran Torres marcó en el minuto 106 tras una expulsión de Enzo Fernández que dejó al equipo albiceleste en inferioridad numérica.

Tanausú Martín
Tanausú Martín · hace 2 horas
Selección de Argentina en la final del Mundial 2026 contra España, con Enzo Fernández expulsado en tiempo extra
Ferran Torres celebra el gol de la victoria para España en la final del Mundial 2026 ante Argentina.

La Selección de Argentina se despidió del Mundial 2026 de la forma más amarga posible: derrotada en la final por 1-0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario selló el destino del equipo albiceleste, que terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández en los últimos minutos del tiempo regular.

Más allá del resultado adverso, lo que dejó la actuación de la Selección de Argentina fue una lección de fútbol defensivo llevado al extremo, sin capacidad para generar peligro real en el ataque. Durante los 120 minutos, el equipo de Lionel Scaloni apenas consiguió rematar al arco en dos ocasiones: un remate de Giuliano Simeone que pasó por encima del travesaño en el tiempo suplementario y un tiro libre de Messi que no llegó a inquietar a Unai Simón. Esa falta de contundencia ofensiva resultó fatal contra una Selección Española que controló el ritmo del partido de principio a fin.

Desde los primeros minutos, Argentina cerró filas y renunció a cualquier intención de juego elaborado. La estrategia era simple: defender cerrado, esperar el error del rival y buscar alguna chispa de Messi en los espacios libres. La furia roja, sin embargo, no cayó en la trampa. España manejó la pelota con soltura, tocó el balón sin prisa aparente y generó ocasiones de peligro constante. El arquero Emiliano Martínez fue la barrera más sólida de Argentina, con 11 atajadas durante el encuentro que mantuvieron vivo al equipo albiceleste cuando todo parecía perdido.

El derrumbe en la recta final: expulsión y colapso defensivo de la Selección de Argentina

El punto de quiebre llegó en el minuto 93, cuando Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras una disputa dividida con Pau Cubarsí. Fue un momento de torpeza defensiva que cambió el curso del partido. Con un jugador menos, la Selección de Argentina pasó de una defensa cerrada pero funcional a un caos defensivo. Scaloni fue obligado a adelantar a Simeone como delantero más, intentando desesperadamente llegar al drama de los penales. La táctica fue evidente: resistir, no jugar, no crear, solo sobrevivir.

Durante los treinta minutos del tiempo suplementario, La furia roja dominó con amplitud. Nico Williams ingresó desde el banquillo y encontró espacios que antes no existían. Lamine Yamal tuvo oportunidades claras.

Argentina en el espejo: malos perdedores y un fútbol sin identidad en la Selección de Argentina

Lo que quedó en evidencia fue la pobreza táctica y la falta de carácter de una Selección de Argentina que optó por no jugar en lugar de competir. No hubo intentos reales de presionar, no hubo transiciones rápidas ofensivas, no hubo variación de juego. Solo repliegue, espera y resignación. Los malos perdedores abundaron en las redes sociales, culpando a todo excepto al equipo mismo.

La realidad es que Argentina no supo o no quiso jugar al fútbol. Messi apenas tocó balones de peligro. Los extremos nunca generaron peligro. La línea de mediocampo fue superada en creatividad por la española. Y la defensa, tras la expulsión, se convirtió en un caos. La Selección Española fue claramente superior, generó más ocasiones, controló el juego y se llevó el trofeo con justicia.

Los aficionados argentinos que circulan por redes sociales con teorías sobre trampas del árbitro o favoritismo hacia Europa solo demuestran la incapacidad de asumir una derrota deportiva. El fútbol es así: a veces ganas, a veces pierdes. Argentina perdió porque fue inferior en el campo, porque no compitió, porque eligió la pasividad sobre la acción.

La Selección de Argentina regresa a casa sin la copa. Messi juega su último Mundial sin poder conquistar un segundo título. Y el fútbol argentino queda en deuda con su historia. No porque la suerte no acompañó, sino porque no supo jugar cuando más importaba.

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