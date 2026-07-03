España contra Portugal en el Mundial: el cruce más exigente de los octavos de final

La selección de Luis de la Fuente se medirá a Portugal el lunes 6 de julio en Dallas tras vencer a Austria. Los lusitanos, que eliminaron a Croacia en la prórroga, llegan con Cristiano Ronaldo en plena forma.

La selección española celebra el pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Austria en dieciseisavos.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL España jugará los octavos de final el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Portugal venció a Croacia 2-1 en la prórroga gracias a un gol de Gonçalo Ramos. Oyarzabal (doblete) y Pedro Porro anotaron los goles de España ante Austria en dieciseisavos. El ganador del cruce España-Portugal esperará al vencedor del duelo Estados Unidos-Bélgica en cuartos.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El Mundial 2026 ha colocado a España ante el cruce más exigente de los octavos de final: la selección de Luis de la Fuente se medirá a Portugal el próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, a partir de las 21:00 horas. El rival ibérico llega tras superar a Croacia en la prórroga, con Cristiano Ronaldo anotando de penalti y Gonçalo Ramos cerrando la clasificación con el tanto definitivo.

El camino de España hasta este punto del Mundial no pudo ser más sólido. En los dieciseisavos de final, el combinado nacional dominó a Austria de principio a fin en un partido en el que la diferencia de nivel fue evidente desde los primeros minutos. Mikel Oyarzabal firmó un doblete que selló la superioridad española, mientras que Pedro Porro completó la goleada para dejar el marcador sin margen de duda. La imagen de una selección que conoce su juego, que no improvisa y que sabe cuándo apretar el acelerador.

Portugal, por su parte, tuvo que sufrir más de lo esperado para deshacerse de una Croacia que compitió hasta el último segundo. Ivan Perisic puso por delante a los balcánicos, pero Cristiano Ronaldo igualó desde el punto de penalti y Gonçalo Ramos firmó el 2-1 en la primera parte de la prórroga. La eliminatoria no estuvo exenta de polémica: un gol de Gvardiol fue anulado en la última jugada del tiempo reglamentario, lo que habría forzado una tanda de penaltis. Los de Roberto Martínez pasan de ronda, aunque con la advertencia de que no todo fue fluido.

España-Portugal en el Mundial: el duelo ibérico que nadie quería en octavos

El cruce España-Portugal en este Mundial tiene un antecedente reciente que añade más morbo al encuentro. Ambas selecciones se vieron las caras en la final de la última Liga de las Naciones, un duelo que se resolvió en la tanda de penaltis con victoria portuguesa. Esa deuda pendiente convierte el partido del lunes en algo más que un simple octavo de final: es una revancha con sabor especial para la selección española.

El AT&T Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, será el escenario de este duelo ibérico. El recinto, uno de los más grandes del torneo, tendrá capacidad para acoger a miles de aficionados de ambas naciones en lo que promete ser uno de los ambientes más caldeados del Mundial en suelo norteamericano. La hora de inicio, las 21:00 horas locales, garantiza que el partido se dispute con el calor de Texas ya algo más moderado.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El ganador de este cruce tendrá por delante otro compromiso de alto nivel en los cuartos de final. Estados Unidos o Bélgica esperan en la siguiente ronda, después de que ambas selecciones se enfrenten también en la fase de octavos. Los anfitriones llegan con la baja de su delantero Folarin Balogun, expulsado ante Bosnia y Herzegovina tras marcar el primer gol del partido.

El cuadro del Mundial 2026: cómo se llega a la final del 19 de julio

El Mundial 2026 estrenó en esta edición un formato ampliado que incluye una ronda de dieciseisavos de final, una instancia inédita en la historia de la competición. La ampliación a 48 selecciones participantes obligó a la FIFA a rediseñar el sistema de eliminación directa para acomodar a todos los clasificados desde la fase de grupos, de la que avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros.

Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio, con ocho encuentros a partido único que reducirán el torneo a sus ocho mejores selecciones. A partir de ahí, los cuartos de final están programados entre el 9 y el 11 de julio, las semifinales el 14 y el 15, y la gran final el domingo 19 de julio en Nueva York. En caso de empate al término de los noventa minutos reglamentarios en cualquier eliminatoria, se disputará tiempo suplementario; si la igualdad persiste, la tanda de penaltis decidirá al clasificado.

Otros cruces de octavos que marcan el cuadro del Mundial incluyen el duelo entre Francia y Paraguay, programado para el sábado 4 de julio en el Estadio de Filadelfia. Los galos, que vencieron a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola, se medirán a los paraguayos, que eliminaron a Alemania en una heroica tanda de penaltis. Por su parte, México, Brasil, Noruega, Marruecos, Canadá e Inglaterra también aguardan su turno en esta fase del torneo.

Para los aficionados españoles, el partido del lunes en Dallas es la cita más importante desde que arrancó el torneo. La selección de De la Fuente ha demostrado en los dieciseisavos que su fútbol está a un nivel muy alto, pero Portugal supone un salto de dificultad considerable. Un cruce de knockout directo contra el combinado de Cristiano Ronaldo, con la memoria de la final de la Liga de las Naciones todavía fresca, convierte este octavo de final en el partido más exigente que puede afrontar España en esta fase del Mundial.

La selección española buscará en Dallas el billete a los cuartos de final de un Mundial que, de seguir avanzando, podría llevarla hasta la gran final del 19 de julio en Nueva York. La hoja de ruta está trazada: primero Portugal, luego lo que venga.