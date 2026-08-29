Sesenta barcos zarpan a Ceuta para reivindicar la soberanía española

La 'Armada de la Solidaridad' navega desde la Costa del Sol el 29 de agosto bajo el lema 'Unidos por Ceuta, unidos por España' para trasladar apoyo ciudadano a la ciudad autónoma.

Flotilla de embarcaciones que navegarán juntas desde la Costa del Sol hasta Ceuta el 29 de agosto.

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LO ESENCIAL Hasta 60 embarcaciones partirán desde la Costa del Sol hacia Ceuta el próximo sábado 29 de agosto. La iniciativa se desarrollará bajo el lema 'Unidos por Ceuta, unidos por España'. La convocatoria está impulsada por Marcos de Quinto, Amalio de Marichalar, Francisco Mier del Castillo, África León, Juan Núñez, Fernando Oltra y Pedro Rodríguez. Marina de Ceuta ofrecerá amarre gratuito y una cena de bienvenida para los participantes.

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La ‘Armada de la Solidaridad con Ceuta‘ representa una iniciativa ciudadana que convoca a navegantes y propietarios de embarcaciones para una jornada de carácter pacífico. El evento busca trasladar un mensaje de solidaridad, confraternidad y apoyo a la población ceutí, bajo el lema «La soberanía española no se vende».

La iniciativa reúne a unos 120 participantes procedentes de distintos puertos españoles para mostrar su apoyo a la ciudad tras la presión migratoria de finales de julio. Después de varios días de enfrentamientos, no está prevista ninguna movilización en la ciudad autónoma para este fin de semana.

Los impulsores de la iniciativa han realizado un llamamiento abierto a navegantes de todo el territorio nacional, incluyendo Ceuta, para participar en esta travesía marítima. Para facilitar las adhesiones, han puesto a disposición de los interesados varios números de contacto (629 223 369, 609 462 523, 629 640 515 y 645 634 483) así como direcciones de correo electrónico para gestionar la participación.

Según explicaron los organizadores, la iniciativa busca llevar hasta Ceuta un abrazo desde el mar, reuniendo a personas que comparten valores de convivencia y defensa pacífica. El objetivo es convertir la jornada en una auténtica flota que traslade un gesto visible de cercanía desde el océano hacia la ciudad autónoma.

Participación amplia en Ceuta y carácter ciudadano

La iniciativa no se limita exclusivamente a propietarios de embarcaciones. Los organizadores han dejado abierta la participación a ciudadanos interesados de Ceuta que deseen acompañar la travesía, ya sea como tripulantes u observadores. Esta apertura pretende convertir el evento en una manifestación de apoyo que trascienda los círculos náuticos profesionales y se presente como un acto de unidad nacional.

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Los promotores aspiran a que esta travesía marítima se consolide como un encuentro anual de convivencia, subrayando la conexión que une a Ceuta con el resto del territorio nacional.

La llegada de las embarcaciones se producirá a lo largo del sábado sin un horario fijo, con la colaboración del puerto Marina de Ceuta, que ofrece los amarres gratuitos a los participantes.

Una vez en tierra, los navegantes podrán utilizar microbuses para realizar una visita guiada por la ciudad y asistirán a una cena de cortesía a las 21.00 horas en el Club Náutico CAS, según el programa difundido por los impulsores de la iniciativa para la ciudad de Ceuta.

La programación continuará el domingo con una navegación por las aguas que rodean la ciudad autónoma entre las 10.30 y las 11.00 horas.

Posteriormente, la flota llegada de la Península y las embarcaciones de Ceuta se concentrarán en la bahía sur para reivindicar un mensaje de unidad “entre los españoles de ambos lados del Estrecho”, tal y como recoge el programa de la ‘Armada de la Solidaridad’.