Loma Margarita abre para 1.100 migrantes en Ceuta con comidas, cargadores y asistencia jurídica

El dispositivo de acogida temporal en Ceuta ofrece tres comidas diarias, puntos de carga para móviles y acompañamiento legal para solicitar protección internacional.

Dispositivo de acogida temporal en Loma Margarita, Ceuta, donde se alberga a más de 1.100 migrantes con servicios básicos y asistencia legal.

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LO ESENCIAL 1.100 migrantes alojados en el dispositivo de Loma Margarita gestionado por la ONG Accem. 1.800 plazas en total entre Loma Margarita y Loma Colmenar. Tres comidas diarias, kits de higiene y puntos de carga para móviles en los espacios. Médicos del Mundo y Cruz Roja atienden las necesidades sanitarias básicas de los acogidos.

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Ceuta ha puesto en funcionamiento nuevos espacios de acogida temporal para migrantes que incluyen alimentación diaria, acceso a servicios de comunicación y programas educativos.

Los centros de acogida en Ceuta funcionan como dispositivos humanitarios de carácter temporal, diseñados para albergar a migrantes mientras se resuelven sus trámites administrativos. Cada persona acogida recibe tres comidas diarias, acceso a zonas habilitadas para cargar dispositivos móviles y participación en talleres de español que facilitan la integración inicial. Estos servicios responden a las condiciones mínimas establecidas para garantizar la dignidad de los residentes durante su permanencia en los espacios.

Los trabajos de montaje de las instalaciones en Ceuta, incluido el tendido de carpas y acondicionamiento básico, comenzaron de manera inmediata para que los dispositivos estuvieran operativos en cuestión de horas.

Las instalaciones y los servicios de Ceuta

Cada dispositivo de acogida en Ceuta dispone de servicios básicos indispensables para la convivencia y el bienestar de los residentes. Las instalaciones incluyen zonas de descanso, comedores para las comidas, puntos de higiene y espacios dedicados a actividades formativas. La enseñanza de español se ha convertido en un pilar clave, permitiendo que los migrantes adquieran herramientas lingüísticas esenciales para comunicarse y facilitar sus gestiones administrativas.

Los espacios funcionan bajo normas de convivencia que permiten a los residentes entrar y salir libremente, respetando los horarios establecidos. A diferencia de centros cerrados, estos dispositivos humanitarios en Ceuta mantienen un carácter abierto que garantiza la libertad de movimiento de las personas. El acceso a zonas de carga de móvil responde a una necesidad práctica fundamental: mantener la comunicación con familiares y redes de apoyo fuera de la ciudad.

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La Secretaría de Estado de Migraciones ha desplegado equipos especializados para acelerar el acondicionamiento de las instalaciones en Ceuta. A medida que finalizan los trabajos en los emplazamientos adicionales, las plazas se amplían progresivamente, descartándose la opción de un único macrocentro por razones operativas y de espacio.

Ampliación y próximos pasos en Ceuta

La ministra Saiz no descarta que las instalaciones puedan ampliarse significativamente.

Este dispositivo complementará la red de acogida temporal con funciones administrativas especializadas que permitan canalizar correctamente los procesos de asilo y documentación.

Los nuevos espacios de acogida en Ceuta representan una respuesta extraordinaria a la presión migratoria que ha generado tensión en la ciudad desde el verano. La combinación de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios básicos y actividades formativas busca garantizar condiciones humanitarias mínimas mientras se resuelven las situaciones administrativas de cada persona. El modelo de dispositivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad evita la concentración excesiva de residentes y facilita la gestión operativa de los recursos disponibles.

Los nuevos centros temporales en Ceuta demuestran que la administración ha priorizado la rapidez de implementación sin sacrificar servicios esenciales. La enseñanza del español, las comidas regulares y el acceso a comunicaciones básicas son herramientas que trascienden la asistencia material e inciden directamente en la integración inicial de las personas acogidas, permitiéndoles afrontar sus trámites con mayor autonomía y dignidad durante una etapa crítica de su llegada a España.